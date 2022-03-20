Италия 1950-х

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Перед вами подборка фотографий, сделанных в 1950-х годах в Италии, которые прекрасно передают очарование средиземноморской страны.
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На фото слева: гондольер. На фото справа: Джованна Ралли во время съёмок фильма «Si» в Риме, 1955 год.
2.
Отпуск в Риме: итальянский рабочий смотрит на американскую туристку, которая выгуливает пуделя на Испанской лестнице в Риме, около 1955 года.
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4.
Средиземноморская жара: туристическая лодка отплывает из гавани к Голубому гроту на острове Капри, около 1955 года.
8.
Женщины садятся в трёхколёсник Vespa – новый вид такси, рассчитанный на двух пассажиров, в Милане, около 1952 года.
9.
Гонщик Альберто Аскари на автомобиле Lancia у финишной линии во время гонки 1000 Miles в Риме, 1954 год.
10.
На фото слева: толпы туристов, голуби и муниципальный работник в Венеции. На фото справа: музыканты в Калабрии на юге Италии.
12.
В ритме города: лавочник торгует живыми крабами на рынке в одном из итальянских рыбацких городков, около 1950 года.
14.
Итальянская актриса Софи Лорен и французский актёр Шарль Буайе во время съёмок фильма «Счастье быть женщиной», 1955 год.
16.
На фото слева: итальянцы завтракают в кафе в Риме и читают газеты «Unita» и «Avanti». На фото справа: священники осматривают архитектуру во время посещения Ватикана.
18.
На фото слева: мальчик из Калабрии на юге Италии. На фото справа: сын рыбака присматривает за своими младшими сёстрами, пока родители работают, около 1950 года.
20.
На фото слева: женщины учатся плести кружево на острове Бурано, 1954 год. На фото справа: безработные мужчины играют в карты на Сицилии, 1955 год.
21.
На фото слева: мальчик играет с голубями на площади в Триесте, 1950 год. На фото справа: католическая монахиня в Риме на конференции по модернизации итальянских конгрегаций, 1955 год.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: история италия люди страна фотографии
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