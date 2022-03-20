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Италия 1950-х

Италия 1950-х (24 фото)

Автор:
20 марта 2022 22:20
Метки: история   италия   люди   страна   фотографии   
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Перед вами подборка фотографий, сделанных в 1950-х годах в Италии, которые прекрасно передают очарование средиземноморской страны.
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Источник:

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Метки: история   италия   люди   страна   фотографии   
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