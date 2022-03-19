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История с обратного ракурса

История с обратного ракурса (24 фото)

Автор:
19 марта 2022 22:10
Метки: история   люди   мир   фотографии   
414
24
Большая часть исторических событий знакома нам по хрестоматийным фотографиям, которые прочно врезались в нашу память.
Но зачастую интересно посмотреть на те или иные эпизоды из прошлого с другой стороны.
Просто интересные фотографии.
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Источник:

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Метки: история   люди   мир   фотографии   
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1  комментарий
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au3 6 часов назад
"Американские военнослужащие узнали о капитуляции Японии. 1945 год."

Все черные .... А ведь они и в автобус в то время с белыми не могли зайти. Были отдельные формирования? Белым воевать вместе с неграми западло было?
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