История с обратного ракурса

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Большая часть исторических событий знакома нам по хрестоматийным фотографиям, которые прочно врезались в нашу память.
Но зачастую интересно посмотреть на те или иные эпизоды из прошлого с другой стороны.
Просто интересные фотографии.
Но зачастую интересно посмотреть на те или иные эпизоды из прошлого с другой стороны.
Просто интересные фотографии.
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3.
Противник расовой дискриминации Мартин Лютер Кинг произносит свою знаменитую речь “У меня есть мечта”.
6.
Площадь Тяньаньмэнь, 1989 год. Неизвестный стоит на пути колонны танков. Другой ракурс знаменитого момента.
12.
Подписание Версальского договора и окончание Первой мировой войны. 1919 год. Любопытные поднимались как можно выше, чтобы своими глазами это увидеть.
15.
После крушение дирижабля “Гинденбург” выживший пассажир курит, пока его уносят подальше от места трагедии. 1937 год.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: история люди мир фотографии
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Все черные .... А ведь они и в автобус в то время с белыми не могли зайти. Были отдельные формирования? Белым воевать вместе с неграми западло было?