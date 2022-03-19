Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!

Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

1. 0 Дама позирует на капоте своего авто, Россия, 1990-е годы.

2. 0 Певица Натали с солистом группы «Revoльvers» Алексеем Елистратовым. Россия, 2000 год.

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3. 0 Реклама растворимых напитков «Zuko». Нижний Новгород, 1990-е годы.

4. 0 Вечеринка в клубе «Титаник». Санкт-Петербург, 1996 год.

5. 0 На съёмках сериала «Убойная сила», 2000 год.

6. 0 Майкл Джексон раздаёт автографы своим фанатам. Москва, 1993 год.

7. 0 Девушки любуются красотами Владивостока, 1990-е годы.

8. 0 Парень очень мечтал о шестисотом Мерседесе, и он его получил). 1990- годы.

9. 0 Основатель группы «Король и Шут» Михаил Горшенёв с маленьким фанатом, начало 2000-х.

10. 0 Парни из Сургута возле своего авто, 1991 год.

11. 0 Леонид Якубович и Александр Розенбаум в клубе «Голливудские ночи».

Санкт-Петербург, 1999 год.

12. 0 Счастливый Савелий Крамаров на ступенях Зимнего театра. Россия, Сочи, «Кинотавр», 1992 год.

13. 0 Задержанная за проституцию дама. Россия, 1995 год.

14. 0 Женщина гадает по руке на одной из улиц Нижнего Новгорода, 1997 год.

15. 0 Студенческая посиделка в общежитии 90-х. Скромно и со вкусом.

16. 0 Евгений Осин делает себе коктейль на одной из вечеринок в Golden Palace. Москва, 1990-е годы.

17. 0 Дмитрий Нагиев и Алла Довлатова, 1993 год.

18. 0 Элегантный носорог.

Реклама корейского SsangYong Musso, 1996 год.

19. 0 Рынки - место, где мы одевались и вообще покупали много чего. Стоишь на картонке и удерживаешь равновесие меряя джинсы.

20. 0 Детство в 1990-х. Ребята с нашего двора.