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Авторский пост
АНТИФИШКИ
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Метки: Картинки со смыслом Юмор прикол
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Ну... или как в фильме "Чужие среди нас", надо специальные очки, чтобы реальную надпись увидеть