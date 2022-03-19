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Картинки со смыслом

Картинки со смыслом (13 фото)

Автор:
19 марта 2022 20:00
Метки: Картинки со смыслом   Юмор   прикол   
2145
13
13 картинок, заставляющих задуматься.
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11  комментариев
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17k
homerchik 2 часа назад
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2k
Dorell 2 минуты назад
Печально это. Могли бы и ребёнку смартфон купить.
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28k
Alex Полчаса назад
В точку
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32k
Мойша Полчаса назад
Комментарий к фото
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20k
Luc72 36 минут назад
Не правильная картинка. Правильные вывески на месте, но... ПОВЕРХ них другие надписи должны быть, налепленные сверху, для привлечения масс, ТЕ ЖЕ САМЫЕ, но поменянные местами...

Ну... или как в фильме "Чужие среди нас", надо специальные очки, чтобы реальную надпись увидеть

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2k
emporio_ss 55 минут назад
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4k
Горожанин Час назад
Твердый плюс.
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47k
Dj ZXC Час назад
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5k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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