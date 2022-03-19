20 изображений, которые собьют с толку даже очень внимательного человека

Есть снимки и видео, которые благодаря: ракурсу, динамике в момент съемки или даже цветовой палитре, могут нам показать гораздо больше, чем мы ожидали. Эти кадры заставляют нас как следует присмотреться, и включить свою сообразительность. В этом посте вы увидите изрядно запутанные изображения.

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Двухголовый мопс 0 Источник:

Над облаками? 0 Источник:

Маленькое тело 0 Источник:

Жилой комплекс 0 Источник:

Слишком длинная рука 0 Источник:

Хотел взять очки, и немного испугался 0 Источник:

Найди кота 0 Источник:

Где туловище? 0 Источник:

Мой друг почти слился с природой 0 Источник:

Это не коллаж 0 Источник:

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Мне показалось, что это жираф 0 Источник:

У папы шикарная шевелюра 0 Источник:

Большой мальчик

Улыбочку! 0 Источник:

Запутанная перспектива 0 Источник:

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Портал?

Очень забавный и неожиданный дизайн туалета