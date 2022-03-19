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20 изображений, которые собьют с толку даже очень внимательного человека

20 изображений, которые собьют с толку даже очень внимательного человека (18 фото + 3 видео)

Автор:
19 марта 2022 16:48
Сообщество : ФотоМир
Метки: Внимательный   Собьют с толку   картинки   ракурс   сообразительность   человек   
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Есть снимки и видео, которые благодаря: ракурсу, динамике в момент съемки или даже цветовой палитре, могут нам показать гораздо больше, чем мы ожидали. Эти кадры заставляют нас как следует присмотреться, и включить свою сообразительность. В этом посте вы увидите изрядно запутанные изображения.

Источник:

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Метки: Внимательный   Собьют с толку   картинки   ракурс   сообразительность   человек   
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12k
Алексей 46 минут назад
Прикольно))
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17k
homerchik Полчаса назад
20 изображений, которые собьют с толку даже очень внимательного человекаПосмотреть
20 изображений, которые собьют с толку даже очень внимательного человека
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