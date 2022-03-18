Вы в курсе про "телелохотрон"?

Наверное каждый из вас включая телевизор после полуночи и, пощелкав пультом, находим передачу, в которой симпатичная телеведущая предлагает вполне приличную сумму тому, кто угадает слово из 10-15 букв, отображенных на экране, или найдет пять отличий в двух рисунках, или правильно назовет фамилию известного артиста на портрете.
Смотрим на задание – и через несколько секунд понимаем, что нам известен правильный ответ! Тот самый ответ, который никак никто не может угадать, несмотря на все призывы и подсказки ведущей. Остается только набрать телефонный номер, отображенный на экране – и можно радоваться столь легкому пополнению семейного бюджета.
Конечно же тут все настолько "тупо", что даже удивительно, как это люди воспринимают всерьез. Однако почитав такие истории понимаешь — таких людей валом. Ну это наверное ровно те, кто несет постоянно деньги Мавроди. Хотя последний раз я заметил по своим знакомым, что Мавроде несли деньги осознанно те, кто знали, что надо воспользоваться первым моментом для заработка, но это другая история.
Давайте вернемся к лохотрону.
Вот что пишет один из участников этого на ЛЕПРЕ
Учился я тогда на третьем курсе универа и работал по ночам. Должность моя называлась «Оператор графстанции (ассистент выпускающего редактора)».
Это означало, что я отвечал за всю компьютерную графику на экране: все эти дебильные задания, суммы денег, телефоны, супер-игру и прочее прочее.
Происходило все следующим образом.
За два часа до эфира я должен был быть уже в студии.
Начиналась подготовка к эфиру, готовили задания, либо реальные на доске, либо с помощью компьютерной графики.
Обычно этим занимался выпускающий редактор.
Я просто тупо забивал необходимые слова в программу.
За ночь обычно было по два эфира.
Один двухчасовой и под утро одночасовой.
В 2:00 по Мск стартует эфир и пошло-поехало.
Ведущая щебечет, редактор в ухо ей подсказывает на что, как и когда обратить внимание и, если необходимо, сменить тему.
У редактора так же есть программа, которая показывает статистику по звонкам в минуту.
Я никогда бы не подумал, что названивает СТОЛЬКО людей.
В пике выходило до 500 звонков в минуту.
В среднем, минута разговора стоила звонившему 60 рублей.
Но система была рассчитана таким образом, что автоответчик говорил зрителю, что мол сейчас очень много звонков, вы поставлены в очередь, оставайтесь на линии и мы вас выведем в эфир.
И так до тех пор пока у звонившего не кончались деньги.
Наверняка интересен вопрос, кто же эти дебилы, которых таки пускают в эфир и они называют неправильный вариант ответа, хотя он очевиден.
В общем это были я и еще пара ребят со студии.
Мы шли в соседнюю комнату к телефонисткам и по внутренней связи «дозванивались» до студии и говорили заведомо неправильный ответ.
Как в этот момент подскакивало количество звонков!
В итоге, когда уже никакие ухищрения не помогали, игру надо было сливать и начинать следующую.
Телефонистке давали команду искать победителя.
Она нажимала кнопочку в своей софтине и ей высвечивались рандомные 10 номеров, позвонивших за этот эфир людей.
Она перезванивала по каждому и первый, кто брал трубку и называл верный ответ становился победителем.
Его реально выводили в эфир и просили назвать слово.
Он получал гарантированный приз, в размере 3-10 тыс рублей, и ему предлагалось сыграть в супер-игру.
Супер-игра обычно заключалась в том, что нужно было отгадать 3 из 16 возможных клеток в которых были спрятаны звезды\сундуки\и пр.
Тут в дело снова вступал я.
Я заранее видел, какие клетки были выигрышными и мог менять их.
В мою задачу входило сделать так, чтобы человек их не угадал.
Иногда, в среднем раз в год-два приходила установка, что играем по честному до победы и супер-приз так же реально отдавали.
Стартовала новая игра с новым заданием и все повторялось по кругу до конца эфира.
В среднем, за двухчасовой эфир, компания поднимала около трёх миллионов рублей, а то и больше.
Параллельно еще шли эфиры с гадалками, которые в прямом эфире предсказывали судьбу доверчивым беднягам.
Про них вообще отдельная песня.
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Итак, еще раз, какие два сюрприза вас ожидают если вы позвоните по номеру в викторине: первый – набрав номер, мы вовсе не попадаем в прямой эфир, а вместо этого слышим автоответчик, который сообщает, что «в этот раз вам не повезло, попробуйте позвонить еще раз». А второй сюрприз ожидает нас при проверке баланса на нашем мобильном – этот самый баланс «похудел» на 80-100 рублей. И если внимать советам автоответчика, и звонить еще, и еще, и еще – каждый раз со счета будут уходить деньги, а прямой эфир (в который то и дело кто-то дозванивается – но называет вместо известного нам ответа всякую ерунду) – так и остается недоступным, как и деньги, которые девушка с телеэкрана так и жаждет отдать выигравшему. А в некоторых телефонных викторинах автоответчик не говорит про «не повезло», а предлагает дождаться прямого эфира. С учетом стоимости минуты все в те же 80-100 рублей ожидание это, скорее всего, окончится вместе с деньгами на счете – это в случае мобильного, а в случае стационарного, связь не прервется, но пришедший в конце месяца телефонный счет может вызвать легкий шок. Или тяжелый, в зависимости от упорства, с которым мы пытались дозвониться.
Ведущая в отчаянии все увеличивает сумму выигрыша, начальные две тысячи рублей уже выросли до восьми, а то и до двенадцати тысяч, а ответа в прямом эфире (ответа, который мы-то угадали за несколько секунд!) все нет и нет.
Впрочем, автоответчик может сказать и более обнадеживающую фразу, что «вы допущены к участию в викторине, ожидайте звонка». Но звонка все нет и нет, и заканчивается ожидание тем, что наконец-то кто-то, но не мы, называет заветное слово в прямом эфире, ведущая просит счастливчика не класть трубку – ему разъяснят, как получить выигрыш, и розыгрыш денег заканчивается.
Вот так все происходит для того, кто впервые увидел телефонную викторину и забыл о том, где бывает бесплатный сыр. Так что же это такое? Обман? Мошенничество на федеральном телеканале?
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