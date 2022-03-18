Вы в курсе про "телелохотрон"?

Учился я тогда на третьем курсе универа и работал по ночам. Должность моя называлась «Оператор графстанции (ассистент выпускающего редактора)».

Это означало, что я отвечал за всю компьютерную графику на экране: все эти дебильные задания, суммы денег, телефоны, супер-игру и прочее прочее.

Происходило все следующим образом.

За два часа до эфира я должен был быть уже в студии.



Начиналась подготовка к эфиру, готовили задания, либо реальные на доске, либо с помощью компьютерной графики.



Обычно этим занимался выпускающий редактор.



Я просто тупо забивал необходимые слова в программу.

За ночь обычно было по два эфира.



Один двухчасовой и под утро одночасовой.



В 2:00 по Мск стартует эфир и пошло-поехало.

Ведущая щебечет, редактор в ухо ей подсказывает на что, как и когда обратить внимание и, если необходимо, сменить тему.



У редактора так же есть программа, которая показывает статистику по звонкам в минуту.

Я никогда бы не подумал, что названивает СТОЛЬКО людей.



В пике выходило до 500 звонков в минуту.



В среднем, минута разговора стоила звонившему 60 рублей.



Но система была рассчитана таким образом, что автоответчик говорил зрителю, что мол сейчас очень много звонков, вы поставлены в очередь, оставайтесь на линии и мы вас выведем в эфир.



И так до тех пор пока у звонившего не кончались деньги.

Наверняка интересен вопрос, кто же эти дебилы, которых таки пускают в эфир и они называют неправильный вариант ответа, хотя он очевиден.



В общем это были я и еще пара ребят со студии.



Мы шли в соседнюю комнату к телефонисткам и по внутренней связи «дозванивались» до студии и говорили заведомо неправильный ответ.

Как в этот момент подскакивало количество звонков!



В итоге, когда уже никакие ухищрения не помогали, игру надо было сливать и начинать следующую.



Телефонистке давали команду искать победителя.



Она нажимала кнопочку в своей софтине и ей высвечивались рандомные 10 номеров, позвонивших за этот эфир людей.



Она перезванивала по каждому и первый, кто брал трубку и называл верный ответ становился победителем.



Его реально выводили в эфир и просили назвать слово.



Он получал гарантированный приз, в размере 3-10 тыс рублей, и ему предлагалось сыграть в супер-игру.

Супер-игра обычно заключалась в том, что нужно было отгадать 3 из 16 возможных клеток в которых были спрятаны звезды\сундуки\и пр.



Тут в дело снова вступал я.



Я заранее видел, какие клетки были выигрышными и мог менять их.



В мою задачу входило сделать так, чтобы человек их не угадал.

Иногда, в среднем раз в год-два приходила установка, что играем по честному до победы и супер-приз так же реально отдавали.



Стартовала новая игра с новым заданием и все повторялось по кругу до конца эфира.

В среднем, за двухчасовой эфир, компания поднимала около трёх миллионов рублей, а то и больше.



Параллельно еще шли эфиры с гадалками, которые в прямом эфире предсказывали судьбу доверчивым беднягам.



Про них вообще отдельная песня.