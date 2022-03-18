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Вы в курсе про "телелохотрон"?

Вы в курсе про "телелохотрон"? (3 фото + 1 видео)

Автор:
18 марта 2022 04:51
Метки: мавроди   телевизор   телелохотрон   
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Наверное каждый из вас включая телевизор после полуночи и, пощелкав пультом, находим передачу, в которой симпатичная телеведущая предлагает вполне приличную сумму тому, кто угадает слово из 10-15 букв, отображенных на экране, или найдет пять отличий в двух рисунках, или правильно назовет фамилию известного артиста на портрете.

Смотрим на задание – и через несколько секунд понимаем, что нам известен правильный ответ! Тот самый ответ, который никак никто не может угадать, несмотря на все призывы и подсказки ведущей. Остается только набрать телефонный номер, отображенный на экране – и можно радоваться столь легкому пополнению семейного бюджета.


Конечно же тут все настолько "тупо", что даже удивительно, как это люди воспринимают всерьез. Однако почитав такие истории понимаешь — таких людей валом. Ну это наверное ровно те, кто несет постоянно деньги Мавроди. Хотя последний раз я заметил по своим знакомым, что Мавроде несли деньги осознанно те, кто знали, что надо воспользоваться первым моментом для заработка, но это другая история.

Давайте вернемся к лохотрону.



Вот что пишет один из участников этого на ЛЕПРЕ


Учился я тогда на третьем курсе универа и работал по ночам. Должность моя называлась «Оператор графстанции (ассистент выпускающего редактора)».


Это означало, что я отвечал за всю компьютерную графику на экране: все эти дебильные задания, суммы денег, телефоны, супер-игру и прочее прочее.


Происходило все следующим образом.


За два часа до эфира я должен был быть уже в студии.

Начиналась подготовка к эфиру, готовили задания, либо реальные на доске, либо с помощью компьютерной графики.

Обычно этим занимался выпускающий редактор.

Я просто тупо забивал необходимые слова в программу.


За ночь обычно было по два эфира.

Один двухчасовой и под утро одночасовой.

В 2:00 по Мск стартует эфир и пошло-поехало.


Ведущая щебечет, редактор в ухо ей подсказывает на что, как и когда обратить внимание и, если необходимо, сменить тему.

У редактора так же есть программа, которая показывает статистику по звонкам в минуту.


Я никогда бы не подумал, что названивает СТОЛЬКО людей.

В пике выходило до 500 звонков в минуту.

В среднем, минута разговора стоила звонившему 60 рублей.

Но система была рассчитана таким образом, что автоответчик говорил зрителю, что мол сейчас очень много звонков, вы поставлены в очередь, оставайтесь на линии и мы вас выведем в эфир.

И так до тех пор пока у звонившего не кончались деньги.


Наверняка интересен вопрос, кто же эти дебилы, которых таки пускают в эфир и они называют неправильный вариант ответа, хотя он очевиден.

В общем это были я и еще пара ребят со студии.

Мы шли в соседнюю комнату к телефонисткам и по внутренней связи «дозванивались» до студии и говорили заведомо неправильный ответ.


Как в этот момент подскакивало количество звонков!

В итоге, когда уже никакие ухищрения не помогали, игру надо было сливать и начинать следующую.

Телефонистке давали команду искать победителя.

Она нажимала кнопочку в своей софтине и ей высвечивались рандомные 10 номеров, позвонивших за этот эфир людей.

Она перезванивала по каждому и первый, кто брал трубку и называл верный ответ становился победителем.

Его реально выводили в эфир и просили назвать слово.

Он получал гарантированный приз, в размере 3-10 тыс рублей, и ему предлагалось сыграть в супер-игру.


Супер-игра обычно заключалась в том, что нужно было отгадать 3 из 16 возможных клеток в которых были спрятаны звезды\сундуки\и пр.

Тут в дело снова вступал я.

Я заранее видел, какие клетки были выигрышными и мог менять их.

В мою задачу входило сделать так, чтобы человек их не угадал.


Иногда, в среднем раз в год-два приходила установка, что играем по честному до победы и супер-приз так же реально отдавали.

Стартовала новая игра с новым заданием и все повторялось по кругу до конца эфира.


В среднем, за двухчасовой эфир, компания поднимала около трёх миллионов рублей, а то и больше.

Параллельно еще шли эфиры с гадалками, которые в прямом эфире предсказывали судьбу доверчивым беднягам.

Про них вообще отдельная песня.


Итак, еще раз, какие два сюрприза вас ожидают если вы позвоните по номеру в викторине: первый – набрав номер, мы вовсе не попадаем в прямой эфир, а вместо этого слышим автоответчик, который сообщает, что «в этот раз вам не повезло, попробуйте позвонить еще раз». А второй сюрприз ожидает нас при проверке баланса на нашем мобильном – этот самый баланс «похудел» на 80-100 рублей. И если внимать советам автоответчика, и звонить еще, и еще, и еще – каждый раз со счета будут уходить деньги, а прямой эфир (в который то и дело кто-то дозванивается – но называет вместо известного нам ответа всякую ерунду) – так и остается недоступным, как и деньги, которые девушка с телеэкрана так и жаждет отдать выигравшему. А в некоторых телефонных викторинах автоответчик не говорит про «не повезло», а предлагает дождаться прямого эфира. С учетом стоимости минуты все в те же 80-100 рублей ожидание это, скорее всего, окончится вместе с деньгами на счете – это в случае мобильного, а в случае стационарного, связь не прервется, но пришедший в конце месяца телефонный счет может вызвать легкий шок. Или тяжелый, в зависимости от упорства, с которым мы пытались дозвониться.


Ведущая в отчаянии все увеличивает сумму выигрыша, начальные две тысячи рублей уже выросли до восьми, а то и до двенадцати тысяч, а ответа в прямом эфире (ответа, который мы-то угадали за несколько секунд!) все нет и нет.


Впрочем, автоответчик может сказать и более обнадеживающую фразу, что «вы допущены к участию в викторине, ожидайте звонка». Но звонка все нет и нет, и заканчивается ожидание тем, что наконец-то кто-то, но не мы, называет заветное слово в прямом эфире, ведущая просит счастливчика не класть трубку – ему разъяснят, как получить выигрыш, и розыгрыш денег заканчивается.


Вот так все происходит для того, кто впервые увидел телефонную викторину и забыл о том, где бывает бесплатный сыр. Так что же это такое? Обман? Мошенничество на федеральном телеканале?


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: мавроди   телевизор   телелохотрон   
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сеньор Леонсио Час назад
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Виталий Касандров 12 минут назад
Ну в последние лет 5-7 даже переключая каналы не встречал подобного .Но еще лет 10-15 были вполне распространены .Так что можно сказать пост немного запоздалый. Никогда не звонил но догадывался что лохотрон .Тогда еще секс по телефону был .Сейчас впрочем как и раньше основной доход тв мошенников от продажи в тридорого хрени с алиэкспрес. Но ТВ лохотроны по всем фронтам бьет интернет .Тут есть все от гадалок-шаманов и коучейл личностного роста до форекса,левых инвест-фондов и псевдо работодателей . Ну в спаме постоянно выигрыши в лотерею ,90% скидки на АЗС или распродажа Ну и классика смерь дяди миллионера в Небраске.
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17k
Andrey 23 минуты назад
От, суки... Я то думал, там все по честному...
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MihailoSerbiya Полчаса назад
45 лет назад я работал на ТВ Београд в Югославии . Из студии в которой я работал шла передача лутереи .Каждую неделю перед ефиром специялная комисия приежала , проверяла исправност механизма вибрасивания шариков и сменяла шарики на новие без разници хорошиели они или поцарапание . Тогда шарики били взяти из игри настолнии тенис (пинг понг) и стоило в каждий шарик добавит каплю води он точно не вискочит из механизма но пригат внутри будет . И так снаружи через стекло всё било нормално, все шарики пригают и толко удача может наити счастливчика. Много лет потом в Болгарии случилос что две недели подряд били извлечени одни и тоже числа (Перепутали шарики , не те унесли ).Обман везде вокруг нас и нет настолко умних людеы чтоб каждиы обман раскрит .
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