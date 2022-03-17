Необыкновенный вид города Сант’Агата-де’-Готи

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Этот небольшой итальянский городок со сложным и непривычным для русского языка написанием – Сант’Агата-де’-Готи (Sant’Agata de’ Goti) – находится между Неаполем и Беневенто. В нем много средневековых домов с узкими улочками, что типично для многих городов Италии.
Тем не менее туристов здесь всегда много – все благодаря восхитительному и уникальному виду, который открывается с городского моста.
Тем не менее туристов здесь всегда много – все благодаря восхитительному и уникальному виду, который открывается с городского моста.
1.
Происхождение названия этого небольшого городка Сант’Агата-де’-Готи окутано легендами и существует несколько версий. Первая часть названия муниципалитета - «Сант`Агата» - появилась еще в VI веке, а вторая часть - «де’-Готи» как раз и вызывает разнообразные версии историков, сначала они предполагали, что оно появилось во времена сооружения крепости готами но как выяснилось, что скорее всего оно пошло от гасконского семейства Де Гот, которое правило здесь в 14-м веке.
2.
История города довольно длинная и за все время его существования произошло немало событий. В 4 веке до нашей эры на этом месте уже существовал город Сатикула, во время второй самнитской войны в 315 году до нашей эры взятый римлянами. Он упоминается историком Титом Ливием и Вергилием в «Энеиде».
После падения Римской империи город захватывают гунны, вандалы и готы, построившие здесь крепость после поражения в 553 году. После прихода лангобардов Сант’Агата присоединен к герцогству Беневенто, позже город становится союзником Византии и 886 году взят императором Людовиком II.
В 1066 году сюда приходят норманны, а 1230 году город переходит под власть папы. В 14 веке город отдают французам, он переходи из рук в руки родовитых семей. С 1696 до упразднения феодализма в 1806 году город принадлежит семье Карафа, графам Черрето-Саннита. С 10 века Сант’Агата становится резиденцией епископов, среди которых Феличе Перетти (1521 - 1590), будущий папа Сикст V (1585-1590) и святой Альфонс де Лигуори (1696 - 1787), основатель конгрегации редемптористов.
После падения Римской империи город захватывают гунны, вандалы и готы, построившие здесь крепость после поражения в 553 году. После прихода лангобардов Сант’Агата присоединен к герцогству Беневенто, позже город становится союзником Византии и 886 году взят императором Людовиком II.
В 1066 году сюда приходят норманны, а 1230 году город переходит под власть папы. В 14 веке город отдают французам, он переходи из рук в руки родовитых семей. С 1696 до упразднения феодализма в 1806 году город принадлежит семье Карафа, графам Черрето-Саннита. С 10 века Сант’Агата становится резиденцией епископов, среди которых Феличе Перетти (1521 - 1590), будущий папа Сикст V (1585-1590) и святой Альфонс де Лигуори (1696 - 1787), основатель конгрегации редемптористов.
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Город Сант’Агата-де’-Готи полон разными историческими достопримечательностями, есть большой культурно–археологический музей, несколько средневековых церквей, храмов и замок. Например, на юге города расположена готическая церковь Аннунциата (Chiesa del Santissima Annunziata) построенная в 13-м веке. Внутри церкови можно увидеть фрески 15-го века с изображением Страшного Суда, а также диптих с изображением Благовещенья кисти неаполитанского художника Анджолилло Аркуччо.
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Город полностью насыщен средневековыми домами и характерными Италии узкими улочками которые пронизывают весь город, а также благодаря обширному историческому наследию прогулка по нему никого не оставит без ярких впечатлений.
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И хотя на снимке со спутника холм не похож на пирамиду, страсти по поводу сенсационной находки не утихают.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: история италия люди страна фотографии
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А так очень любопытно, никогда не видел подобного