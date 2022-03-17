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Необыкновенный вид города Сант’Агата-де’-Готи

Необыкновенный вид города Сант’Агата-де’-Готи (11 фото + 1 видео)

Автор:
17 марта 2022 22:03
Метки: история   италия   люди   страна   фотографии   
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Этот небольшой итальянский городок со сложным и непривычным для русского языка написанием – Сант’Агата-де’-Готи (Sant’Agata de’ Goti) – находится между Неаполем и Беневенто. В нем много средневековых домов с узкими улочками, что типично для многих городов Италии.
Тем не менее туристов здесь всегда много – все благодаря восхитительному и уникальному виду, который открывается с городского моста.

Источник:

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Метки: история   италия   люди   страна   фотографии   
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3  комментария
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9k
Vacony 2 часа назад
очень интересно, а не дай бог пожар или подобное ? как машине приехать или как эвакуироваться...
А так очень любопытно, никогда не видел подобного
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Mowgley Полчаса назад
Чёта невесело в таких руинах жить
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