Необыкновенный вид города Сант’Агата-де’-Готи

2.

История города довольно длинная и за все время его существования произошло немало событий. В 4 веке до нашей эры на этом месте уже существовал город Сатикула, во время второй самнитской войны в 315 году до нашей эры взятый римлянами. Он упоминается историком Титом Ливием и Вергилием в «Энеиде».

После падения Римской империи город захватывают гунны, вандалы и готы, построившие здесь крепость после поражения в 553 году. После прихода лангобардов Сант’Агата присоединен к герцогству Беневенто, позже город становится союзником Византии и 886 году взят императором Людовиком II.



В 1066 году сюда приходят норманны, а 1230 году город переходит под власть папы. В 14 веке город отдают французам, он переходи из рук в руки родовитых семей. С 1696 до упразднения феодализма в 1806 году город принадлежит семье Карафа, графам Черрето-Саннита. С 10 века Сант’Агата становится резиденцией епископов, среди которых Феличе Перетти (1521 - 1590), будущий папа Сикст V (1585-1590) и святой Альфонс де Лигуори (1696 - 1787), основатель конгрегации редемптористов.