Америка начала ХХ века

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Небольшая подборка фотографий США начала XX века.
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Выгрузка готовой секции тоннеля железной дороги Мичиганской центральной железнодорожной компании. Детройт, 1910 г.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: США история люди страна фотографии
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