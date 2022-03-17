Фантастика воплощенная в реальность.Р.Е.Алексеев

1968. Ростислава Евгеньевича снимают с поста начальника ЦКБ (запланированная акция партийных недоброжелателей), но оставляют в его подчинении сверхсекретное направление по экранопланам. Каспийское море, 500-тонная машина КМ (по версии ЦРУ «Каспийский монстр»)

покидает гавань секретной базы. На борту Алексеев, сотрудники ЦКБ и военная комиссия, от которой зависит судьба и главного конструктора, и направления экранопланов в целом, поскольку Москва давно хочет избавиться от назойливого «гения», как его называют

в министерских кабинетах. Оплошностей быть не должно. Испытательный полет проходит на высоте 3–4 метров над уровнем моря,скорость 500 км/ч, придирчивые военные внимательно следят за всем, что происходит во время теста. На втором часу полета перед носом «монстра» внезапно возникает Тюленевый остров. Времени и возможности маневрировать нет, Ростислав Алексеев дает команду набрать высоту и перелететь остров, только «по-тихому», без паники. Громадина взмывает выше положенного, начальство из Москвы, не понимая, что происходит, принимает препятствие на пути за запланированную часть «прогулки». Сколько тюленей погибло бы под брюхом экраноплана в момент столкновения с сушей, посчитать сложно, но, на радость создателю, КМ спокойно перелетел остров,приведя в восторг столичных начальников, не ожидавших, что экраноплан способен и на такое. Благодаря этому успеху Алексеев получает финансирование на создание линейки экранопланов.

Не подумайте, что вся деятельность Ростислава Евгеньевича зиждется на казусах. Гений прошел сложный путь взлетов и падений.Но его достижения говорят сами за себя. Алексеев первым в мире разработал и довел до серийного производства линейку разнотипных судов на подводных крыльях, от прогулочного катера до 400-местного пассажирского судна. Названия «Ракета», «Метеор», «Комета» и их образы стали визитной карточкой страны, большое количество судов уходило на экспорт, скоростные перевозки по воде стали конкурировать с автомобильным и ж/д транспортом. СПК считались единственным прибыльным видом водного транспорта СССР. Алексееву удалось доказать жизнеспособность концепции экраноплана. Под его началом было ЦКБ по СПК с четырьмя филиалами и более чем 3000 сотрудников. За эту «империю» Алексеев больше всего был благодарен именно яхтенному прошлому и парусному спорту, занимаясь которым он навсегда полюбил воду и скорость.



