Сделано людьми для людей: убойные кадры в стиле "И так сойдет"

Иногда кажется, что производители и рабочие, создавая что-то для людей, совсем не думают об удобстве и функционале. Может, им просто плевать на остальных? В номинации "И так сойдет" точно победили бы фото из нашей подборки! Перед вами наглядные примеры того, как быть НЕ должно.

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1. Никакого личного пространства 0 Источник:

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2. Отбиватель поп 0 Источник:

3. Очень технологичный мост 0 Источник:

4. Спинку поддерживает 0 Источник:

5. Туалеты как будто создаются людьми с других планет 0 Источник:

6. Проблемы высоких людей 0 Источник:

7. Тот, кто это сделал, сам пробовал пользоваться? 0 Источник:

8. Сразу видно, что старались 0 Источник:

9. Иногда производителям лишь бы продать, а о комфорте потребители пусть заботятся сами 0 Источник:

10. Даже не знаю, и почему здесь никто не паркуется 0 Источник:

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12. Ручка настолько тяжелая, что сковорода просто непригодна для использования 0 Источник:

13. Краска на мангале во время готовки, вот о чем думали производители? 0 Источник: