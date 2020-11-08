Сделано людьми для людей: убойные кадры в стиле "И так сойдет"

Иногда кажется, что производители и рабочие, создавая что-то для людей, совсем не думают об удобстве и функционале. Может, им просто плевать на остальных? В номинации "И так сойдет" точно победили бы фото из нашей подборки! Перед вами наглядные примеры того, как быть НЕ должно.
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Шикарного советского качества, но сука каждый раз когда беру в руки вспоминаю того конструктора, который не подумал как их хранить (они не вкладываются друг в друга). Придать бортам наклон, и даже операция вытяжки шла бы легче.
С другой стороны, когда попадает в руки вещь, к которой приложили "голову" всегда приятно за то, что люди не зря едят свой хлеб.