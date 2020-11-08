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Сделано людьми для людей: убойные кадры в стиле "И так сойдет"

Сделано людьми для людей: убойные кадры в стиле "И так сойдет" (15 фото)

Автор:
08 ноября 2020 07:21
Сообщество : Юмор
Метки: для людей   и так сойдет   кошмар   неудобно   прикол   провал   смешно   удобство   
3415
15
Иногда кажется, что производители и рабочие, создавая что-то для людей, совсем не думают об удобстве и функционале. Может, им просто плевать на остальных? В номинации "И так сойдет" точно победили бы фото из нашей подборки! Перед вами наглядные примеры того, как быть НЕ должно.
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Метки: для людей   и так сойдет   кошмар   неудобно   прикол   провал   смешно   удобство   
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14  комментариев
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80k
Павел Час назад
Сделано людьми для людей: убойные кадры в стиле "И так сойдет"
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8k
Кыся 2 минуты назад
А это скорее всего сделано специально, чтоб осадок не попадал в кружку. После того, как перестало наливать, надо слить остатки и промыть емкость.
А это скорее всего сделано специально, чтоб осадок не попадал в кружку. После того, как перестало наливать, надо слить остатки и промыть емкость.
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169
Игорь Меншиков 5 минут назад
7.выход есть об ручку ящика обогнул вот тебе как и пологается)) 12.это не ручка толстая а сама сковорода хлюпкая из тонкого металла была такая пока в неё что нидь не положить на жарку вечно наровит нае....ться. 13.покупатель в основном не смотрит на ржавое го.. но а тут красивинько аккуратно. А на термостойкую краску производитель не будет тратиться
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1k
Олег 8 минут назад
Есть дома восемь нержавеющих лотков с крышками объемом около литра.
Шикарного советского качества, но сука каждый раз когда беру в руки вспоминаю того конструктора, который не подумал как их хранить (они не вкладываются друг в друга). Придать бортам наклон, и даже операция вытяжки шла бы легче.
С другой стороны, когда попадает в руки вещь, к которой приложили "голову" всегда приятно за то, что люди не зря едят свой хлеб.
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668
Heisenberg 10 минут назад
Сделано людьми для людей: убойные кадры в стиле "И так сойдет"
Сделано людьми для людей: убойные кадры в стиле "И так сойдет"
Сделано людьми для людей: убойные кадры в стиле "И так сойдет"
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0
Али Карагандино 13 минут назад
Номер 8 великолепно! Ясно, что все были невероятно трезвые и ответственно отнеслись к работе! К гл.инженеру и начальству населенного пункта никаких вопросов!
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7k
Andrei 14 минут назад
Лица то, как раз, и не видно.
Лица то, как раз, и не видно.
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8k
Алексей Полчаса назад
Не покупай мусор и не будет проблем.
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312
Fiverknot Полчаса назад
С толчками все просто. Ранее там был "пъедестал", куда вмонтирован унитаз. Т.е. по функционалу это были Очки. Разумеется под это дело и подгоняли двери. Потом добрый дядя сделал ремонт "как у всех", но двери менять не стал. Отсюда и эти огромные дыры. В данном случае "и так сойдёт" это про заказчика
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169
Игорь Меншиков Fiverknot 13 минут назад
Зря они это сделали на слом больше времени ушло и вывоз строймусора
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5k
ДеониS Игорь Меншиков 7 минут назад
Вроде просто перевернуть надо
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5k
Ковыль Перистый 42 минуты назад
По поводу толчков добавлю свои пять копеек. Во многих общественных туалетах есть надписи с просьбой не кидать туалетную бумагу в унитаз (кстати, почему? разве бумага хуже чем какашки уплывает?). И при этом мусорная корзина стоит в отдалении и ее крышка открывается ножной педалью... Вот те, кто это обустраивал, сами то пробовали со спущенными штанами ногой дотянуться до этой педали, чтобы бумажку выбросить?
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5k
Ф Ив 2 часа назад
По поводу фото 10 - когда фонари лепят по середине тротуара, который и так узкий (около метра), то это гораздо хуже.
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