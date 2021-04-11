Сделано людьми для людей

«Всё для удобства граждан» — фраза, которая звучит довольно часто, но, к сожалению, всё больше в ироничном ключе. Порой дизайнерские решения, столь необходимые современному миру, создают такие неудобства, что невольно начинаешь думать: а не этого ли они и добивались?



Сегодня мы собрали для вас 16 идей, которые были воплощены для общей пользы, но в итоге лишь прибавили людям лишних поводов для злости и хлопот.