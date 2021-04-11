Сделано людьми для людей

2015
16
Иногда кажется, что производители и рабочие, создавая что-то для людей, совсем не думают об удобстве и функционале.
«Всё для удобства граждан» — фраза, которая звучит довольно часто, но, к сожалению, всё больше в ироничном ключе. Порой дизайнерские решения, столь необходимые современному миру, создают такие неудобства, что невольно начинаешь думать: а не этого ли они и добивались?
Сегодня мы собрали для вас 16 идей, которые были воплощены для общей пользы, но в итоге лишь прибавили людям лишних поводов для злости и хлопот.
Сегодня мы собрали для вас 16 идей, которые были воплощены для общей пользы, но в итоге лишь прибавили людям лишних поводов для злости и хлопот.
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Запутаться можно и в двух цветах
Солёное масло в синей упаковке, но в красной коробке и несолёное масло в красной упаковке, но в синей коробке. Запутались? Вот и отлично!
Подойдёт только для людей с ооочень длинными руками
Возможно, догадаться о том, что туалетная бумага должна располагаться недалеко от унитаза не так-то просто.
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Честно говоря, там нет рецепта, а типичные инструкции приготовления сырого мяса. Которые и так знают те, кто, собственно, его готовит ) Поэтому данный текст - для "галочки", по требованию FDA.