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Сделано людьми для людей

Сделано людьми для людей (16 фото)

Автор:
11 апреля 2021 10:39
Сообщество : Юмор
Метки: для людей   и так сойдет   кошмары   неудобно   приколы   провалы   смешно   удобство   
2015
16
Иногда кажется, что производители и рабочие, создавая что-то для людей, совсем не думают об удобстве и функционале.
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Метки: для людей   и так сойдет   кошмары   неудобно   приколы   провалы   смешно   удобство   
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584
saturn 55 минут назад
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8k
Владимир Полчаса назад
>> Линия отрыва приходится на рецепт
Честно говоря, там нет рецепта, а типичные инструкции приготовления сырого мяса. Которые и так знают те, кто, собственно, его готовит ) Поэтому данный текст - для "галочки", по требованию FDA.
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Андрей 42 минуты назад
каким надо быть дебилом, чтобы не понять что с цифрой "2" все так и задумывалось
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13k
Роман Андрей 40 минут назад
Поясните
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