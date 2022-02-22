Илон Маск одобряет пиратский контент

До такого заявления миллиардера довели цифровые сервисы.
Илон Маск в социальных сетях неожиданно одобрил цифровое пиратство, опубликовав мем.
На нем изображены стриминговые и другие платные сервисы и известный сайт с нелицензионным контентом.
Как отмечает сам миллиардер, ему не нравится, что сейчас существует множество интернет площадок, со своими эксклюзивными сериалами и фильмами. Надо держать в голове кучу паролей к каждому из них.
Будет забавно, если история закончится тем, что Маск купит все сервисы и соединит в одну общую сеть.
Но на деле в чем-то миллиардер прав: иметь десятки подписок, чтобы посмотреть тот или иной эксклюзивный контент – раздражительно, да и не сказать, что дешево.
Также некоторые фильмы просто уже не найти на сервисах и приходится искать другие способы для просмотра.
Впрочем, вопрос, который был поднят относится не только к фильмам. Многие игровые фирмы, такие как Sony удаляют некоторые игры из своих библиотек, а проекты на игровые консоли прошлых поколений, например, PlayStation 2, уже просто невозможно найти, кроме как, на каких-либо площадках типа eBay или Авито.
По итогу тема непосредственно касается сохранения цифрового наследия и это очень важно, в конце концов, игры, фильмы – это одна из категорий искусства.
Повлияет ли комментарий Маска на что-либо, пока неизвестно, но интересно будет увидеть реакцию представителей цифровых сервисов.
Впрочем, надо помнить, что пиратство - это плохо. Но в некоторых случаях оно продлевает жизнь тем или иным проектам.
Источник:
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У Маска денег столько, что выйопываться ему уже не нужно, ему поюх на всё и на всех. Чувак живет и работает просто в свой кайф.