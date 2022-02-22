Илон Маск одобряет пиратский контент

На нем изображены стриминговые и другие платные сервисы и известный сайт с нелицензионным контентом.

Как отмечает сам миллиардер, ему не нравится, что сейчас существует множество интернет площадок, со своими эксклюзивными сериалами и фильмами. Надо держать в голове кучу паролей к каждому из них.