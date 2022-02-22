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Илон Маск одобряет пиратский контент

Илон Маск одобряет пиратский контент (6 фото)

Автор:
22 февраля 2022 22:58
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Илон Маск   игры   пиратство   фильмы   цифровой контент   
877
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До такого заявления миллиардера довели цифровые сервисы.

Илон Маск в социальных сетях неожиданно одобрил цифровое пиратство, опубликовав мем.

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На нем изображены стриминговые и другие платные сервисы и известный сайт с нелицензионным контентом.

Как отмечает сам миллиардер, ему не нравится, что сейчас существует множество интернет площадок, со своими эксклюзивными сериалами и фильмами. Надо держать в голове кучу паролей к каждому из них.

Будет забавно, если история закончится тем, что Маск купит все сервисы и соединит в одну общую сеть.

Но на деле в чем-то миллиардер прав: иметь десятки подписок, чтобы посмотреть тот или иной эксклюзивный контент – раздражительно, да и не сказать, что дешево.

Также некоторые фильмы просто уже не найти на сервисах и приходится искать другие способы для просмотра.

Впрочем, вопрос, который был поднят относится не только к фильмам. Многие игровые фирмы, такие как Sony удаляют некоторые игры из своих библиотек, а проекты на игровые консоли прошлых поколений, например, PlayStation 2, уже просто невозможно найти, кроме как, на каких-либо площадках типа eBay или Авито.

По итогу тема непосредственно касается сохранения цифрового наследия и это очень важно, в конце концов, игры, фильмы – это одна из категорий искусства.

Повлияет ли комментарий Маска на что-либо, пока неизвестно, но интересно будет увидеть реакцию представителей цифровых сервисов.

Впрочем, надо помнить, что пиратство - это плохо. Но в некоторых случаях оно продлевает жизнь тем или иным проектам.

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Метки: Илон Маск   игры   пиратство   фильмы   цифровой контент   
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8  комментариев
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8k
Бритва 2 часа назад
разве у него нет секретарши, которая включала бы ему нужные видосики и помнила все пароли?
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JeanLuk 17 минут назад
Торренты и бесплатные сервисы, типа Филмикса и HD Videobox (на телефоне и Андроид-ТВ) - наше всё
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MaskvMaske

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