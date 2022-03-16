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Птичкины поцелуи: зачем пернатые целуют друг дружку и людей?

Птичкины поцелуи: зачем пернатые целуют друг дружку и людей? (4 фото)

Автор:
16 марта 2022 10:15
Сообщество : Животные
Метки: зоб   клюв   корм   птенец   птица   физиология   эмоция   
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Птицы – существа не слишком эмоциональные. Точнее, этап всяческих ухаживаний и нежностей они проходят, но строго перед выбором пары и гнездованием. Но иногда можно наблюдать, как они нежно и деликатно соприкасаются клювиками, словно в поцелуе. Зачем они это делают?

Вкусная еда – это важно. Вне зависимости от рода и вида. И птички тоже обожают лакомства. Исторически так сложилось, что протоптать дорожку к сердцу пернатой дамы некоторые виды могут через желудок. Передавая вкусняшку из клюва в клюв.


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Особый орган – зоб предназначен для первоначальной обработки пищи. Некоторое время она может и просто храниться внутри. В качестве, так сказать, стратегического запаса, а потом даже может отрыгнуться назад в клюв в случае такой необходимости. И часто птичьи поцелуйчики, которые люди воспринимают как проявление нежности, это взаимовыгодный обмен пищевыми запасами.


Понятно, что раздавать еду направо и налево никто не станет. И пернатые удостаивают такой чести лишь исключительно ближний  круг: партнёра и птенцов. Да, полупереваренная пища усваивается неокрепшим детским организмом лучше. А некоторые виды, к примеру, пингвины, попугаи и даже городские голуби, кормят потомство особой белковой жидкостью, смешанной с пищей. Не особенно эстетично, но потомство растёт на таком подкорме очень быстро и активно.


Нас – больших глупых людей домашние питомцы воспринимают в качестве своего рода недоразвитых птенцов. И тоже пытаются подкормить. Но не чужда птицам и обычная нежность, которую они тоже выражают при касании клювами. В точности, как и люди с их прикосновениями и поцелуями.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: зоб   клюв   корм   птенец   птица   физиология   эмоция   
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