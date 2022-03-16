Птичкины поцелуи: зачем пернатые целуют друг дружку и людей?

Особый орган – зоб предназначен для первоначальной обработки пищи. Некоторое время она может и просто храниться внутри. В качестве, так сказать, стратегического запаса, а потом даже может отрыгнуться назад в клюв в случае такой необходимости. И часто птичьи поцелуйчики, которые люди воспринимают как проявление нежности, это взаимовыгодный обмен пищевыми запасами.