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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
15 марта 2022 08:43
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
4790
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
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Метки: Приколы   Юмор   картинки   
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3  комментария
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1k
Victor 5 часов назад
Комментарий к фото
надо было еще каротошу и моркову взять. гречу, [мат]
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3k
Edyan Час назад
Комментарий к фото
была у меня баба, которая родила через год мосле расставания, но упорно всем толсто намекала, что ребенок от меня.... вот в случае как у кенгуру мне сложновато было бы доказать, что не моё))) тогда с тестами на отцовство было хреновасто)))
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