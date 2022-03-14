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Антигуманизм «Армии спасения» как он есть

Антигуманизм «Армии спасения» как он есть (6 фото)

Автор:
14 марта 2022 15:18
Сообщество : Исторические факты
Метки: Армия спасения   Жизнь   бездомный   лондон   нищета   ночлежка   организация   
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«Армия спасения», известная как христианская и благотворительная организация, это далеко не такая однозначная структура.

Основателем организации, которая изначально носила название Евангельская Христианская ассоциация возрождения и возникла в 1865 году, стал британский священник Уильям Бут. А объектом спасения стали бездомные и бродяги Лондона.


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О жизни и быте этой прослойки общества можно судить по очерку журналиста Генри Мейхью. Он описывал главную улицу трущобы в районе Бермондси как реку нечистот, куда выбрасывали ведра отходов. В ней в буквальном смысле плескались дети, а взрослые набирали из зловонной канавы воду, отстаивали и использовали для бытовых нужд. Поэтому регулярные вспышки холеры – явление нормальное и предсказуемое.

Средняя продолжительность жизни составляла 20 лет. Дети шли работать уже с 7 лет – трубочистами или сборщиками конского навоза на улицах. Девочек постарше принимали на якобы чистую работу на спичечной фабрике, где неокрепший организм сталкивался с опасным фосфором.


В 1858 году разразился так называемый Великий смрад. Темза сильно обмелела из-за жары, и все отбросы в реке превратились в своего рода болото со всеми вытекающими. Обеспокоенные лондонцы быстро озадачились созданием канализации. А заодно решили заняться и проблемой бездомных, но с выгодой для себя.

Как? Легко: запретить им ночевать на улице. Они ведь могут замерзнуть (а заодно и стать дополнительным источником образования грязи, мусора и нечистот).


Поэтому добро пожаловать в комфортабельные ночлежки, граждане бездомные. Их как раз и начала массово открывать организация Бута. За пенни можно посидеть на скамейке (но сна не должно быть ни в одном глазу, за этим следила охрана). За 4 пенни можно с комфортом поспать в… гробу. Нет, номинально эта была ящичная спальная система, но неблагодарные бродяги называли ее гробиками.


А предполагался ли промежуточный вариант, типа эконом-класса? Безусловно. Подвески за 2 пенса. Сон на таких верёвочных ложах подразумевался в зависшем положении.

Наши современники, попытавшиеся повторить опыт тех лет, были в ужасе от ощущений и заявили, что спать, будучи повисшим на верёвке, можно только в состоянии невероятной усталости. Но это разовый эксперимент. А на месте людей, которым приходилось это проделывать еженощно, смерть была бы гораздо более предпочтительным вариантом.


Впрочем, справедливости ради, нужно отметить, что сервис для «випов» в ночлежках тоже предполагался. За 7 пенсов можно было поспать в настоящей кровати, а шиллинг (12-пенсовик) открывал перед «богачом» нереальные перспективы: целый отдельный закуток и даже возможность воспользоваться удобствами.

Таким образом, спасение в случае с этой организацией – понятие очень условное. По крайней мере, на определенной стадии исторического развития. И уж точно без учёта мнения спасаемых.

А каким самым запоминающимся и нестандартным местом сна можете похвастаться вы?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Армия спасения   Жизнь   бездомный   лондон   нищета   ночлежка   организация   
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4  комментария
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12k
Taximaxi 2 часа назад
На первом посту,стоя у полкового знамени,под пристальным вниманием дежурного по части.
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61k
Опиум для народа 7 минут назад
После матери терезы как будто кто-то удивится что все эти "праведники" вовсе не праведники, а некоторые и вовсе сволота...
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14k
эмосурикат прямоползающий 15 минут назад
а красный крест наркоту в африку возит
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5k
Mowgley 2 часа назад
Кто знает?
Philip Morris Products S.A. к Армии спасения имеет отношение?
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