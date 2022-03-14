Антигуманизм «Армии спасения» как он есть

О жизни и быте этой прослойки общества можно судить по очерку журналиста Генри Мейхью. Он описывал главную улицу трущобы в районе Бермондси как реку нечистот, куда выбрасывали ведра отходов. В ней в буквальном смысле плескались дети, а взрослые набирали из зловонной канавы воду, отстаивали и использовали для бытовых нужд. Поэтому регулярные вспышки холеры – явление нормальное и предсказуемое.

Средняя продолжительность жизни составляла 20 лет. Дети шли работать уже с 7 лет – трубочистами или сборщиками конского навоза на улицах. Девочек постарше принимали на якобы чистую работу на спичечной фабрике, где неокрепший организм сталкивался с опасным фосфором.