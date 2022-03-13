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Интересные фотографии былых времён

Интересные фотографии былых времён (21 фото)

Автор:
13 марта 2022 22:15
Метки: СССР   история   люди   мир   фотографии   
689
21
Партия снимков, благодаря которым мы имеем уникальную возможность погрузиться в атмосферу ушедшей эпохи.
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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: СССР   история   люди   мир   фотографии   
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1  комментарий
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98
Bobik 6 минут назад
Очень позновательно
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