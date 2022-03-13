Интересные фотографии былых времён

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Партия снимков, благодаря которым мы имеем уникальную возможность погрузиться в атмосферу ушедшей эпохи.
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5.
Здание Нижегородского предприятия с мудреным названием «Нижкрайкартофельплодоовощьсоюз». СССР, 1929 год.
16.
Отец и сын белые фермеры, 1986 год, Зимбабве. На снимке Криса Стил–Перкинса момент перепутья: война за независимость окончилась в декабре 1979 года, а первый отъем земель у белых начнется в 1999, спустя еще 13 лет.
17.
Флэпперы, 1928 год, Чикаго, США.
Прозвище эмансипированных молодых девушек 1920-х годов, олицетворявших поколение «ревущих двадцатых». В противовес викторианским идеалам, в соответствии с которыми воспитывали их матерей и бабушек, флэпперы вели себя подчёркнуто свободно и демократично: одевались в достаточно вызывающей по тогдашним временам манере, ярко красились, слушали джаз, имели собственные автомобили, не стеснялись курить и употреблять алкогольные напитки...
Прозвище эмансипированных молодых девушек 1920-х годов, олицетворявших поколение «ревущих двадцатых». В противовес викторианским идеалам, в соответствии с которыми воспитывали их матерей и бабушек, флэпперы вели себя подчёркнуто свободно и демократично: одевались в достаточно вызывающей по тогдашним временам манере, ярко красились, слушали джаз, имели собственные автомобили, не стеснялись курить и употреблять алкогольные напитки...
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди мир фотографии
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