Наш СССР. Часть 4

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Подборка фото с комментариями о нашей жизни в стране, которой больше нет.
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Авторский пост
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР детство ностальгия
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Приходили с пузырьком беленькой, отдавали доброй тетеньке, она ее разливала по стакашкам и нам на раздаче отдавала
"По сто писят бравым хлопчикам, шо кабану дробина, шо они будут под столом разливать, це негоже" (почти дословно)
Мог и две котлетки взять
СКОЛЬКО???