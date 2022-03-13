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Наш СССР. Часть 4

Наш СССР. Часть 4 (30 фото)

Автор:
13 марта 2022 22:03
Метки: СССР   детство   ностальгия   
1126
30
Подборка фото с комментариями о нашей жизни в стране, которой больше нет.
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Метки: СССР   детство   ностальгия   
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36  комментариев
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4k
Egoro 2 часа назад
Последняя: ладно, два яйца в СА по праздникам давали, но вторую пайку масла у кого-то отжал?
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7k
Погулять вышел Минуту назад
Просрали вы СССР, мать вашу! А сидели на кухнях вполголоса рассказывали анекдоты про Брежнева, власть вам, видите ли, не такая была.
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6k
SR Минуту назад
Достали совкодрочеры, знающие СССР по дебильным картинкам. Вы, с.у.к.и., пожили бы там.
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17k
Dr.CrAzY 11 минут назад
эта модель ГАЗ-а появилась после 95-го - какой нах СССР?
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1k
Старичок 51 минуту назад
Комментарий к фото
масло съел и день прошел, съел яйцо-прошла неделя. чтобы мне такое съесть, что б два года пролетело?
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1k
Вадим Курбатов Час назад
И заметьте, ни одной чурки! И жили, и строили, и чисто было!
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13k
Broser Час назад
Не бидончики, а кружка и бидон.
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2k
lekha-fil 2 часа назад
Как вы считаете: ТС с ОК?
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902
Hallo FreeSpace 2 часа назад
ну дело времени )
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30k
Snork Snorkoff 2 часа назад
мне одному кажется, что им тут лет по 30?
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83k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Йех! А мы еще брали по стаканчику "минералки" всегда к обеду

Приходили с пузырьком беленькой, отдавали доброй тетеньке, она ее разливала по стакашкам и нам на раздаче отдавала

"По сто писят бравым хлопчикам, шо кабану дробина, шо они будут под столом разливать, це негоже" (почти дословно)

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4k
Suvar_ 2 часа назад
натуральное сливочное масло не тает при комнатной температуре, ну или наши коровы были неправильные. чем тверже масло тем оно натуральнее.
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115k
БрОдЯгА 2 часа назад
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