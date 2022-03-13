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Импровизация на тему «казан – кебаб»

Импровизация на тему «казан – кебаб» (18 фото)

Автор:
13 марта 2022 19:44
Метки: Рецепт   баранина   баранина в казане   баранина с овощами   еда   казан   казан-кебаб   
306
18

Вот честно – просто от скуки. Взял и … приготовил. Из того, что в закромах нашлось.

Баранина. Не было бы ее, баранины этой, ничего бы и дальше не случилось.

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А дальше прилагательные.

Баклажаны. Молодые. Просто взять и кубиками покрошить.

Картофель. Сильно молодой и мелкий. Я его просто очень хорошо промыл. А потом взял такую жесткую мочалку для мытья посуды и картошку пошкрябал. Конечно, порезать надо. Мелко резать картошку не надо. А иную, что еще не выросла сильно и совсем резать не надо.

 Лук. Я порезал кольцами. Чеснок – исключительно опционально, но зубок покрошил.

Зелень. Стандартный, в общем то, набор. Базилика немного, укропа, петрушки и кинзы.

Порезать надо. Лучше не мельчить особо. Зелень экономить не надо. А пропорции – по вкусу. Кто что больше любит.

И приступим. Казан на сильный огонь. Разогреть казан и залить граммов около двухсот растительного масла. Такого, чтобы не выгорело, а калилось.

Просто замечу. Если масло взято, например, подсолнечное, то стоит бросить в казан для начала горбушку чёрного хлеба и половинку луковки, а затем выжарить его до «почти» черноты и из казана извлечь. Но это не обязательно.

Первым в казан отправляю мясо. Казан держим на сильном огне. Мясо обжариваем все кусочки до красноватой кочки.

А потом лук. И прожаривая мясо с луком, до исчезновения лукового сока. Постоянно перемешивать не забывайте. Если подгорит – придется выбрасывать.

И немного специй. Зиры и перцев. Молотого красного – не жгучего, и немного смеси перцев. А вообще - специи и приправы дело вкуса и пристрастий.

 И выложил в казан картошку, баклажаны.

Надо постоянно перемешивать. Очень деликатно. Мясо должно быть поджаренными, чтобы, знаете, края похрустывали, но и овощи не засушить.

 И ещё специй, перемешал аккуратно и залил водой. Так, чтобы мясо скрылось на три четверти. Вот тут уже пора солить. Но лучше без фанатизма, чтобы соль была даже чуть ниже нормы.

Казан под крышку. Огонь усредняем.

Минут через около двадцати, не больше, выложить в казан помидоры…

… и зелень.

Очень аккуратно перемешать. Если надо – добавьте немного воды и сбалансируйте соль.

Накрыть крышкой. Под казаном можно оставить лишь только немного углей. А лучше и их выгрести. Дойдёт за счет нагрева казана.

А пока содержимое казана дотомится, готовим сопутствующее. Салат вишнево – черешневый. С лучком.

 Огурчики сухомалосольные.

И за стол. Косточки обгрызать и…. Получилось что-то комбинированное. Аджапсандали, казанкебаби…. НО!!! Вкусно и, уж извините, нажористо.

 

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Метки: Рецепт   баранина   баранина в казане   баранина с овощами   еда   казан   казан-кебаб   
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13  комментариев
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1k
Безумная Белла Час назад
Вот что ж ты за человек такой, а!? Ирод царя небесного! Ну как теперь спокойно ждать мая?! Какой казан, у нас температура минус еще...
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711
Graboid 18 минут назад
сколько чего ? размер/объем казана ?
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14k
Владислав Грецов Полчаса назад
эх...слюньки потекли )))) зачет
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314
Витюшка Полчаса назад
Салат вишнево-черешневый, да с луком... Просто интересно это попробовать, сочетание вкусов очень, прям даже очень непривычное. Первый раз о таком читаю.
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1k
Pogost 38 минут назад
А рецепт вишнево-черешневого салата можно?
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458
imho Час назад
Очень плюсую. Хороший пост в это не легкое время. Спасибо автору и всем приятного аппетита
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