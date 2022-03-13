Импровизация на тему «казан – кебаб»

И приступим. Казан на сильный огонь. Разогреть казан и залить граммов около двухсот растительного масла. Такого, чтобы не выгорело, а калилось.

Просто замечу. Если масло взято, например, подсолнечное, то стоит бросить в казан для начала горбушку чёрного хлеба и половинку луковки, а затем выжарить его до «почти» черноты и из казана извлечь. Но это не обязательно.