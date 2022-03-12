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Подборка приколов и шуток про негров

Подборка приколов и шуток про негров (24 фото)

Автор:
12 марта 2022 19:57
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   
3847
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Прикольные картинки с надписями из соц. сетей

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Метки: Юмор   картинки   комментарии   
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24  комментария
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4k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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Aleksandr 4 минуты назад
Почему негры не любят клизмы?
После них они становятся прозрачными...
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2k
Alex 5 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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37k
jonnyD Полчаса назад
Ракетостроитель !? Да там каждый второй негр - ракетостроитель ...
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53k
alertol Полчаса назад
Если бы мне давали доллар, за каждый раз когда я рассказываю расистский анекдот, меня бы уже ограбил какой нибудь негр.
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124
Motorola 39 минут назад
Пейте без остановки
Напитки из Афроголовки )
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124
Motorola 39 минут назад
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7k
Лаврентий 56 минут назад
Назвали кота Коксом.
Знакомые стали спрашивать:
- Почему Кокс? Он же чёрный!
- Потому что кокс - чёрный! Наркоманы, блин...
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1k
Безумная Белла Час назад
То есть теперь тоже можно все, ага...
Да смешно, но уподобляться передразнивающим макакам...
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5k
Shtoppi Час назад
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54k
doker 2 часа назад
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2k
emporio_ss 2 часа назад
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emporio_ss 2 часа назад
Ссылка coub.com
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22k
Ego sum qui sum 2 часа назад
в основном расистские шутки очень тупы
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1k
!ГЕНнадий 2 часа назад
Какой-то - Чёрный юмор....
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15k
Мария Коненкова 2 часа назад
А вот за Максимку сейчас обидно было. Опошлить изумительное советское кино прифотошопленной решеткой - это вообще ничего святого.
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10k
MihailoSerbiya 2 часа назад
Зачем такоы пост ? Чтоб создат ненавиист ? Нет спасибо ! Я даже подерживаю то что негри творят в Америке . В РФ Ви видели негра коториы продаёт наркотики ?
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1k
Денис Ануфриев 2 часа назад
ненавижу негров и расизм
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