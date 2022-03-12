Подборка приколов и шуток про негров

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Прикольные картинки с надписями из соц. сетей
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Авторский пост
АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор картинки комментарии
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Новости партнёров
После них они становятся прозрачными...
Напитки из Афроголовки )
Знакомые стали спрашивать:
- Почему Кокс? Он же чёрный!
- Потому что кокс - чёрный! Наркоманы, блин...
Да смешно, но уподобляться передразнивающим макакам...