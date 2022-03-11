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Алкопост на вечер этой пятницы

Алкопост на вечер этой пятницы (30 фото)

Автор:
11 марта 2022 22:05
Метки: Юмор   прикол   пятница   
577
30
Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.
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57k
Похабыч Час назад
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5k
ekarataev 22 минуты назад
Вот смешно вам, а когда заблудился ночью непонятно где по пьяни, а утром от тебя спящего на батарее (а где еще, там же теплее) шарахаются прохожие девушки едущие с ранья на работу, а ты плетешься за ними в надежде выйти к людям, и спрашиваешь как доехать до метро, а на тебя поглядывают недобро и говорят что оно конечно но сначала надо доехать до вокзала, а там пиз..вать электричкой, то как-то невольно начинаешь вспоминать, тошнило ли тебя кровью или поживешь еще. И хорошо, что зима и на снегу все хорошо видно. А потом, когда попав в метро подходишь вплотную к дежурному милиционеру и низким (ну какой взять еще в такую погоду) голосом спрашиваешь где можно попить водички, подкожно чувствуешь как у него подсознание борется между пристрелить меня и сбежать. И очень хорошо что у тебя в руках нет топора. Тоже был эпизод, когда с топором спрашивал прохожих нет ли прикурить. Но это была совсем другая история, по трезвому.
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13k
Юрий Николаевич Час назад
Комментарий к фото
Олимпийский чемпион. Литр в день, закуска 0. Пиво презирается.
Двукратных чемпионов история не знает.
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