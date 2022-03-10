Царь-бургер вместо бигмака: прощаемся с "Макдоналдсом" подборкой мемов

Ровно в полночь 14 марта гамбургеры превратятся в бутерброды, а Макфлурри - в пломбир за 20 копеек.
Вечером 8 марта в McDonald’s официально заявили, что присоединяются к "великому исходу иностранных компаний", как это 10 марта назвал Дмитрий Медведев. 850 заведений под жёлтой аркой временно закрываются по всей России. Тот же Медведев в своём обращении к западным бизнесменам передал горячий и обжаренный во фритюре привет "Макдоналдсу". Передадим ему привет и мы нашей подборкой мемов на тему ухода ресторана быстрого питания из России.
Если у западных компаний "великий исход", то у россиян "великое стояние". У закрывающейся IKEA длинные очереди, у закрывающегося Uniqlo очереди не такие длинные, но вполне сравнимые с толпой у кабинета терапевта в час пик. Вот и у "Макдака" люди столпились так, что напрашивается сравнение с очередями у первого московского McDonald’s в 1990 году (как сделал автор приведённого выше твита). При этом многие из поддавшихся бургерной истерии не учли, что "Маки" закроются не на следующий день после объявления об уходе, а 14 марта.
Как это обычно бывает, многие стояли за картошкой и колой не для утоления голода, а для заработка. В интернете уже можно найти объявления о продаже гамбургеров.
Если продаются коробки от айфонов, то почему бы не продать коробку "с запахом свежеиспечённой булочки с кунжутом и сочной котлеты".
Вот такая фотография весь день висит в топе на сайте Reddit, якобы это друг автора поста запасся гамбургерами и чизбургерами.
Несмотря на то, что без работы останутся 62 тыс. работников "Макдоналдсов" (к счастью, компания обещает платить им зарплату во время простоя), в правительстве рады уходу сети быстрого питания. Рамзан Кадыров считает, что теперь граждане России будут есть здоровую пищу. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил на месте пустующих "Маков" открыть наш аналог под названием "У дяди Вани".
Кстати, вот что открыли на месте закрывшихся "Макдоналдсов" в Донецке.
Фантазия на тему "Что можно разместить в пустующих "Макдаках".
Кстати, помните, что Михалков и Кончаловский как-то собирались создать сеть быстрого и полезного питания "Едим дома"? Может, теперь-то им дадут желанный 1 млрд рублей на открытие "Едим дома с дядей Ваней". Даже буквы "М" с ресторанов снимать не придётся. Было McDonald’s, стало Mikhalkov's.
На самом деле гамбургеры, чизбургеры и соус барбекю к картошке - это не самое главное достоинство McDonald’s для россиян. Уверен, что многие согласятся со мной, что McDonald’s - это в первую очередь...
...бесплатный туалет. В крупных города McDonald’s встречаются довольно часто, поэтому в экстренном случае он может быть очень кстати.
Такие туры уже не кажутся бредом. Известно, что житель Екатеринбурга слетал в Узбекистан только ради того, чтобы посмотреть нового "Бэтмена". Он немного расстроился, потому что Бэтмен говорил на узбекском, но в целом остался доволен.
А чем бы вы заменили бигмаки, роял чизбургеры и прочие блюда из "Макдоналдса"?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вопрос в одном - откуда столько дебилов, готовых стоять за такой хренью?
отечественный фастфуд типа картошки или блинных ценой вообще не радует да и качество не але давно
про газировку вообще молчу, культуру жрать все с содовой - это не наше
Самые лучшие, это были, после того, как в 2014 макдак очканул по проверкам, и реально мясо стали класть, но не долго)))
А покупатель из розницы всегда найдется, и сети питания подтянутся.
Ты, Славик, главное не очкуй))
Только имбецил может рыдать из-за закрытия шараги, которая использует наши ресурсы и наш внутренний рынок, но при этом работает на вражескую экономику. А если не имбецил, то такой же враг.
Дичь про рабочие места даже обсуждать не хочу.
шавухи реально вкуснее и полезнее)))
Мак не является не заменимым. Уйдёт он - придут другие. Те же пиццерии, суши-бары, кофейни, простые кафе и прочее, прочее, прочее. Да тот же Бургер Кинг расширит присутствие.
Кроме того 90% макдачек - франшиза и работать останутся
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Это где? Себестоимость килограмма куриного шашлыка превышает 900 рублей. И мясо там далеко не самый дорогой ингридиент.
В городах крайне мало общественных латрин, хоть бы и платных.
А вот в своём городе (Питер) я даже и не представляю, сколько уже не лет а десятилетий не был в МакСраке, хотя ближайший ( был) в двух кварталах. Просто не могу себе представить - по доброй воле идти туда. Зачем ? Бургеры как тип блюда - так в "Фарше" гораздо лучше. Кофе там тоже г-но.
Хм... 14 марта. По народному календарю Евдокия-плющиха. Символичненько.