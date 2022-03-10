FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
Сообщество Юмор 14211 постов • 2833 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Царь-бургер вместо бигмака: прощаемся с "Макдоналдсом" подборкой мемов

Царь-бургер вместо бигмака: прощаемся с "Макдоналдсом" подборкой мемов (13 фото)

Автор:
10 марта 2022 18:22
Сообщество : Юмор
Метки: Макдоналдс   Юмор   володин   гамбургер   дядя ваня   санкции   чизбургер   
3880
13

Ровно в полночь 14 марта гамбургеры превратятся в бутерброды, а Макфлурри - в пломбир за 20 копеек.


Вечером 8 марта в McDonald’s официально заявили, что присоединяются к "великому исходу иностранных компаний", как это 10 марта назвал Дмитрий Медведев. 850 заведений под жёлтой аркой временно закрываются по всей России. Тот же Медведев в своём обращении к западным бизнесменам передал горячий и обжаренный во фритюре привет "Макдоналдсу". Передадим ему привет и мы нашей подборкой мемов на тему ухода ресторана быстрого питания из России.

×
×

Если у западных компаний "великий исход", то у россиян "великое стояние". У закрывающейся IKEA длинные очереди, у закрывающегося Uniqlo очереди не такие длинные, но вполне сравнимые с толпой у кабинета терапевта в час пик. Вот и у "Макдака" люди столпились так, что напрашивается сравнение с очередями у первого московского McDonald’s в 1990 году (как сделал автор приведённого выше твита). При этом многие из поддавшихся бургерной истерии не учли, что "Маки" закроются не на следующий день после объявления об уходе, а 14 марта.

Как это обычно бывает, многие стояли за картошкой и колой не для утоления голода, а для заработка. В интернете уже можно найти объявления о продаже гамбургеров.


Если продаются коробки от айфонов, то почему бы не продать коробку "с запахом свежеиспечённой булочки с кунжутом и сочной котлеты".

Вот такая фотография весь день висит в топе на сайте Reddit, якобы это друг автора поста запасся гамбургерами и чизбургерами.

Несмотря на то, что без работы останутся 62 тыс. работников "Макдоналдсов" (к счастью, компания обещает платить им зарплату во время простоя), в правительстве рады уходу сети быстрого питания. Рамзан Кадыров считает, что теперь граждане России будут есть здоровую пищу. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил на месте пустующих "Маков" открыть наш аналог под названием "У дяди Вани".

Кстати, вот что открыли на месте закрывшихся "Макдоналдсов" в Донецке.

Фантазия на тему "Что можно разместить в пустующих "Макдаках".


Кстати, помните, что Михалков и Кончаловский как-то собирались создать сеть быстрого и полезного питания "Едим дома"? Может, теперь-то им дадут желанный 1 млрд рублей на открытие "Едим дома с дядей Ваней". Даже буквы "М" с ресторанов снимать не придётся. Было McDonald’s, стало Mikhalkov's.

На самом деле гамбургеры, чизбургеры и соус барбекю к картошке - это не самое главное достоинство McDonald’s для россиян. Уверен, что многие согласятся со мной, что McDonald’s - это в первую очередь...

...бесплатный туалет. В крупных города McDonald’s встречаются довольно часто, поэтому в экстренном случае он может быть очень кстати.

Такие туры уже не кажутся бредом. Известно, что житель Екатеринбурга слетал в Узбекистан только ради того, чтобы посмотреть нового "Бэтмена". Он немного расстроился, потому что Бэтмен говорил на узбекском, но в целом остался доволен.



А чем бы вы заменили бигмаки, роял чизбургеры и прочие блюда из "Макдоналдса"?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Макдоналдс   Юмор   володин   гамбургер   дядя ваня   санкции   чизбургер   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
36
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
36  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
Андрей Иванов 2 часа назад
Заменить не могу, поскольку и до этого не ел. Но в принципе можно заменить чем угодно, хуже не будет.
Вопрос в одном - откуда столько дебилов, готовых стоять за такой хренью?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
51k
Татьяна Юсова 16 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Олег Данилов 20 минут назад
ну бутерброд за 56 рублей будет сложно найти
отечественный фастфуд типа картошки или блинных ценой вообще не радует да и качество не але давно
про газировку вообще молчу, культуру жрать все с содовой - это не наше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Олег Данилов 23 минуты назад
прикольное время было 90-е. жалко тех что в очереди многоих не стало от водки и наркоты, кто то погиб в разборках. А уж ЗиЛ 130 еще больше жаль
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
vfrcbvec 23 минуты назад
туалетов меньше станет это факт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Максим Т. Полчаса назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Константин Полчаса назад
Макдак - это около 250 тысяч рабочих мест непосредственно в конторе. И более миллиона смежников - от производителей тары до производителей мяса. В Рязанской области в прошлом десятилетии возродилось несколько крупных ферм, производящих мясо и молочку для макдака. А это рабочие места на селе, которых и так очень мало. Разговор про вкусно/не вкусно вообще не состоятелен - это все индивидуально, как и разговор о полезности (по мне овощной салат, вишневый пирожок и кофе в макдаке гораздо полезней шавухи от Мастурбека которому аллах мыться не позволяет третий год), но в целом макдак - это очень крупный работодатель. Закрытию макдака может радоваться только имбецил,который дальше своего носа не видит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Егор 36 минут назад
Писал уже в антифишках, но повторю: мне кажется, что надо поблагодарить макдак за целеуказание, к чему надо стремиться в плане стандартов обслуживания и организации пищевого производства. И пусть валит. Как говорят американцы, это уже съеденный огурец. Не знаю, как где, а в Питере дофига очень крутых бургерных с обалденно вкусными и натуральными котлетами-булками. Цена правда в 5-10 раз выше бигмака, но оно того стоит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
609
manowar _by 47 минут назад
искренне пофигу на забегаловки а-ля мак, кфц и т.д.
шавухи реально вкуснее и полезнее)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алексей 48 минут назад
Ха! Напугали ежа голым задом.

Мак не является не заменимым. Уйдёт он - придут другие. Те же пиццерии, суши-бары, кофейни, простые кафе и прочее, прочее, прочее. Да тот же Бургер Кинг расширит присутствие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Notan Blaine 50 минут назад
Лучших бургер, это приготовленный самостоятельно на углях.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Дмитрий К. 55 минут назад
Вот что я люблю, а не все эти ваши макдональдсы с бургеркингами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
JeanLuk Час назад
Чем угодно. Да и бургерных сейчас каких только нет, причем качество их много лучше, чем в макдональдсе.

Кроме того 90% макдачек - франшиза и работать останутся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Андрей Ма-С Час назад
Мне 40 лет, за всю свою жизнь так и ни разу не попал я в макбргеркфс. Сначала когда это было в диковинку я жил в глубинке и чисто физически не мог попасть в подобное заведение, ну а позже когда этих мабаков стало как грязи я уже успел вырасти и женится, меня и дома кормили не плохо. И вот услышав по ради в машине новость что вроде как они все скоро закроются супруга предложила попробовать что же это такое. Тем более как раз по пути попалась бургер кинг. Заказали какие то бургеры картошку фри и жене попалась какая то супер пупер новинка. Называлась то ли ангус то ли анус. И стоила эта ..опа 380р, упакованная в стильную черную коробочку. А по вкусу оказалась просто ... не вкусно. Блин за 380р можно кило не плохих шашлыков купить. Та к что я думаю мы не много потеряем от ухода этих кафешек
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
vijilante Час назад
Бесплатный "толчок" - да, жалко.
В городах крайне мало общественных латрин, хоть бы и платных.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Александр Зотов Час назад
"Русские блины", бургеры "Мyasoroob", узбекские/бурятские манты и бозы, да мало ли фастфуда
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Matrosskin Час назад
Много езжу по работе по СЗФО, и да - раньше заходил перекусить в командировках в Мак ( потому что, ИМХО, эта хрень хоть и вредная, но более безопасная с точки зрения отравления чем ноунеймовая забегаловка "У Ашота", если ешь там не часто). Но - вот как-то за последние пару-тройку лет практически везде пооткрывались кафе-столовые, где за эти же деньги ( кстати - не самые маленькие , если хочется реально подкрепится) можно взять "первое/второе/компот" около административных и бизнес-центров.
А вот в своём городе (Питер) я даже и не представляю, сколько уже не лет а десятилетий не был в МакСраке, хотя ближайший ( был) в двух кварталах. Просто не могу себе представить - по доброй воле идти туда. Зачем ? Бургеры как тип блюда - так в "Фарше" гораздо лучше. Кофе там тоже г-но.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
rutt Час назад
Автор, а сколько маков в России? Закроется только 850. Это значит что на Таганке я жирбургер не приобрету, а на Новокузнецкой пожалуйста. Корче единственное что я потеряю - ничего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Влад Час назад
Для меня биг-мак незаменим. За 32 года существования Макдональдса в России не был в нем ни разу, меня и дома вкусно кормят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Борис Карабанов Час назад
Блин, я за тридцать лет так и не сподобился вкусить кулинарных плодов истинной демократии.
Хм... 14 марта. По народному календарю Евдокия-плющиха. Символичненько.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Василенко Татьяна Час назад
Считаю тех, кто упали в обморок от несчастья - дебилами. Мне тоже нравился макдак, раз в полгода, филе-о-фиш и картошечки похрустеть. А, да, и пирожок, горячий, желательно с персиком (или абрикосом) хрустящий. НО - от сознания того, что я больше это никогда не съем, - я даже не расстроюсь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 7 комментариев
Показать ещё
Безопасно и без лишних хлопот покупаем и продаём с Авито Доставкой Безопасно и без лишних хлопот покупаем и продаём с Авито Доставкой Импортозамещение по-русски, или слабоумие и отвага наших современников Импортозамещение по-русски, или слабоумие и отвага наших современников Социальная программа помощи олигархам: реакция соцсетей Социальная программа помощи олигархам: реакция соцсетей Сортирный юмор: депутат Моляков рассмешил Госдуму предложением насчет туалетов Сортирный юмор: депутат Моляков рассмешил Госдуму предложением насчет туалетов Обвал рубля и крах олигархов: реакция соцсетей Обвал рубля и крах олигархов: реакция соцсетей Точно подмечено: пользователи Твиттера рассуждают на тему спецоперации и санкций Точно подмечено: пользователи Твиттера рассуждают на тему спецоперации и санкций
Николай Дмитрич

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

15400



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
5
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Подсмотрено в аптеке. Подборка убойных приколов для тех кому за 30
1
36
Подсмотрено в аптеке. Подборка убойных приколов для тех кому за 30
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Кто-то потратил более 200 000 долларов на этот кастомный пикап Ford, и теперь продаёт его в три раза дешевле
0
2
Кто-то потратил более 200 000 долларов на этот кастомный пикап Ford, и теперь продаёт...
Безопасно и без лишних хлопот покупаем и продаём с Авито Доставкой
Безопасно и без лишних хлопот покупаем и продаём с Авито Доставкой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно
0
0

Лучшие демотиваторы
Чип и Дейл спешат на помощь
6
27

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#ватермарк#факты#аварии#автомобили#в мире#фейл#дети#война
#фото#интересно#СССР#дтп#авто аварии#автомир#забавно#еда#фотографии#неудача
#прикол#люди#история#подборка#интересное#Россия#собака#кино#санкции#Украина

На что жалуетесь?

Вернуться