Царь-бургер вместо бигмака: прощаемся с "Макдоналдсом" подборкой мемов

Если у западных компаний "великий исход", то у россиян "великое стояние". У закрывающейся IKEA длинные очереди, у закрывающегося Uniqlo очереди не такие длинные, но вполне сравнимые с толпой у кабинета терапевта в час пик. Вот и у "Макдака" люди столпились так, что напрашивается сравнение с очередями у первого московского McDonald’s в 1990 году (как сделал автор приведённого выше твита). При этом многие из поддавшихся бургерной истерии не учли, что "Маки" закроются не на следующий день после объявления об уходе, а 14 марта.