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5 знаменитых операций русского спецназа

5 знаменитых операций русского спецназа (7 фото)

Автор:
10 марта 2022 15:26
Сообщество : Истории
Метки: Stinger   Пражская весна   СССР   грузия   прага   спецназ   чечня   
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На самом деле их гораздо больше. Но часть засекречена, а об остальных не так много информации. А об этих громких операциях известно от и до.

В 1950 году министр обороны СССР подписал указ о создании спецподразделений для действий в тылу вероятного противника. Тогда сформировали 46 рот спецназа по 120 человек в каждой. Это официально - а на деле, они появились гораздо раньше. Еще во времена Великой Отечественной: 12 октября 1944 года два отряда провели спецоперацию и уничтожили немецкие береговые батареи, которые прикрывали финский порт Линахамари. Тогда бойцов тайно высадили на берег за три дня до операции, они прошли в тыл противника и атаковали его в момент начала советского штурма. Немцы были уничтожены, порт захвачен, а нацисты лишились основного коридора для поставок никеля.

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Но были и другие громкие операции.

Прага 1968

20 августа 1968 года советские спецназовцы заняли аэродром в Праге. Именно после этого участники Варшавского договора решили ввести войска в Чехословакию. Бойцов спецназа перебросили в прагу пассажирским бортом, как только оказались на земле - оперативно заняли аэропорт. Операция заняла меньше 10 минут. А через несколько часов в Чехословакию уже отправили 7 дивизию ВДВ.

Одновременно с аэропортом, другие подразделения спецназа заняли радио- и телевизионные центры, телеграф и редакции газет. Весь город был взят под контроль за одну ночь.

Шторм-333

27 декабря 1979 года спецназ пошёл на штурм резиденции Хафизуллы Амина - генерального секретаря НДП Афганистана. Для подготовки операции в Афган заранее перебросили более 500 человек среднеазиатской внешности, их внедрили в охрану дворца. Основная задача - прикрытие во время штурма.

А брали резиденцию более 700 отборных бойцов спецподразделений «Зенит», «Гром», десантники 345 полка и противотанковый взвод. В ходе операции, Амин был убит. С нашей стороны погибло 11 человек, с афганской более 350.


Stinger 87

5 января 1987 года бойцы 186 спецотряда ГРУ захватили в Афганистане первый переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger. Его поставляли в Афган с 1986 года и он доставил немало проблем нашим войскам. Тогда бойцы вышли на караван, перевозивший ПЗРК, ликвидировали его и захватили оружие.

«В том бою мы уложили человек 16. Заметили их сначала с воздуха, они на мотоциклах передвигались. Мотоциклы в Афгане — это сто процентов "духи". Они быстренько спешились и начали по нам палить. Успели даже два раза из "Стингера" стрельнуть, но промазали. За одним из "духов" после высадки погнался я сам и двое моих бойцов. Удирал он шустро, но контейнер, который он нес в руках, сильно ограничивал его скорость. Бежать за ним все время я посчитал не очень хорошей идеей, присел на колено, сделал глубокий вдох-выдох и догнал его в затылок выстрелом. Эту странную трубу я помню до сих пор. Обыскивать его мы не стали, все внимание было уделено именно ей. Схватил — и бегом обратно в вертушку. Командир борта, несмотря на то, что мы с вечера здорово поругались, радостно кричал: "Володя, Володя! "Стингер!» - из воспоминаний старшего лейтенанта Владимира Ковтуна.

Морской спецназ в Чечне

В 1995 году спецназ Тихоокеанского флота участвовал в контртеррористической операции. Они помогали штурмовать Грозный, занимали ключевые объекты, наводили авиацию и артиллерию.

Принуждение к миру

13 августа 2008 года бойцы 45 полка спецназа заняли грузинскую военно-морскую базу Поти. Сначала заминировали и взорвали боевые корабли, затем заняли базу. Без единой потери - а грузинские ВМС по факту перестали существовать.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Stinger   Пражская весна   СССР   грузия   прага   спецназ   чечня   
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