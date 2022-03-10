5 знаменитых операций русского спецназа

На самом деле их гораздо больше. Но часть засекречена, а об остальных не так много информации. А об этих громких операциях известно от и до.
В 1950 году министр обороны СССР подписал указ о создании спецподразделений для действий в тылу вероятного противника. Тогда сформировали 46 рот спецназа по 120 человек в каждой. Это официально - а на деле, они появились гораздо раньше. Еще во времена Великой Отечественной: 12 октября 1944 года два отряда провели спецоперацию и уничтожили немецкие береговые батареи, которые прикрывали финский порт Линахамари. Тогда бойцов тайно высадили на берег за три дня до операции, они прошли в тыл противника и атаковали его в момент начала советского штурма. Немцы были уничтожены, порт захвачен, а нацисты лишились основного коридора для поставок никеля.
Но были и другие громкие операции.
Прага 1968
20 августа 1968 года советские спецназовцы заняли аэродром в Праге. Именно после этого участники Варшавского договора решили ввести войска в Чехословакию. Бойцов спецназа перебросили в прагу пассажирским бортом, как только оказались на земле - оперативно заняли аэропорт. Операция заняла меньше 10 минут. А через несколько часов в Чехословакию уже отправили 7 дивизию ВДВ.
Одновременно с аэропортом, другие подразделения спецназа заняли радио- и телевизионные центры, телеграф и редакции газет. Весь город был взят под контроль за одну ночь.
Шторм-333
27 декабря 1979 года спецназ пошёл на штурм резиденции Хафизуллы Амина - генерального секретаря НДП Афганистана. Для подготовки операции в Афган заранее перебросили более 500 человек среднеазиатской внешности, их внедрили в охрану дворца. Основная задача - прикрытие во время штурма.
А брали резиденцию более 700 отборных бойцов спецподразделений «Зенит», «Гром», десантники 345 полка и противотанковый взвод. В ходе операции, Амин был убит. С нашей стороны погибло 11 человек, с афганской более 350.
Stinger 87
5 января 1987 года бойцы 186 спецотряда ГРУ захватили в Афганистане первый переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger. Его поставляли в Афган с 1986 года и он доставил немало проблем нашим войскам. Тогда бойцы вышли на караван, перевозивший ПЗРК, ликвидировали его и захватили оружие.
«В том бою мы уложили человек 16. Заметили их сначала с воздуха, они на мотоциклах передвигались. Мотоциклы в Афгане — это сто процентов "духи". Они быстренько спешились и начали по нам палить. Успели даже два раза из "Стингера" стрельнуть, но промазали. За одним из "духов" после высадки погнался я сам и двое моих бойцов. Удирал он шустро, но контейнер, который он нес в руках, сильно ограничивал его скорость. Бежать за ним все время я посчитал не очень хорошей идеей, присел на колено, сделал глубокий вдох-выдох и догнал его в затылок выстрелом. Эту странную трубу я помню до сих пор. Обыскивать его мы не стали, все внимание было уделено именно ей. Схватил — и бегом обратно в вертушку. Командир борта, несмотря на то, что мы с вечера здорово поругались, радостно кричал: "Володя, Володя! "Стингер!» - из воспоминаний старшего лейтенанта Владимира Ковтуна.
Морской спецназ в Чечне
В 1995 году спецназ Тихоокеанского флота участвовал в контртеррористической операции. Они помогали штурмовать Грозный, занимали ключевые объекты, наводили авиацию и артиллерию.
Принуждение к миру
13 августа 2008 года бойцы 45 полка спецназа заняли грузинскую военно-морскую базу Поти. Сначала заминировали и взорвали боевые корабли, затем заняли базу. Без единой потери - а грузинские ВМС по факту перестали существовать.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Гроза Лиговки: легендарная милиционерка
- Цхалтубо - город заброшенных санаториев времен СССР
- История русского спецназовца, прошедшего пять войн
- В Грузии вандалы залили краской памятник Сталину
- ТОП-5 привычек наших людей, которые вызывают недоумением у жителей других стран
Понравилось16