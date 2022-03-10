5 знаменитых операций русского спецназа

5 января 1987 года бойцы 186 спецотряда ГРУ захватили в Афганистане первый переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger. Его поставляли в Афган с 1986 года и он доставил немало проблем нашим войскам. Тогда бойцы вышли на караван, перевозивший ПЗРК, ликвидировали его и захватили оружие.

«В том бою мы уложили человек 16. Заметили их сначала с воздуха, они на мотоциклах передвигались. Мотоциклы в Афгане — это сто процентов "духи". Они быстренько спешились и начали по нам палить. Успели даже два раза из "Стингера" стрельнуть, но промазали. За одним из "духов" после высадки погнался я сам и двое моих бойцов. Удирал он шустро, но контейнер, который он нес в руках, сильно ограничивал его скорость. Бежать за ним все время я посчитал не очень хорошей идеей, присел на колено, сделал глубокий вдох-выдох и догнал его в затылок выстрелом. Эту странную трубу я помню до сих пор. Обыскивать его мы не стали, все внимание было уделено именно ей. Схватил — и бегом обратно в вертушку. Командир борта, несмотря на то, что мы с вечера здорово поругались, радостно кричал: "Володя, Володя! "Стингер!» - из воспоминаний старшего лейтенанта Владимира Ковтуна.

Морской спецназ в Чечне