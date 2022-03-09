Компании, которые продолжат работу на российском рынке

FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
Бизнес, несмотря ни на что: проект “Фишек” для малого, но стойкого бизнеса Бизнес, несмотря ни на что: проект “Фишек” для малого, но стойкого... Вспомни вкус Родины или Пепси, прощай, гуд бай Кока-Кола: ТОП-10 отечественных газировок Вспомни вкус Родины или Пепси, прощай, гуд бай Кока-Кола: ТОП-10... Точно подмечено: пользователи Твиттера рассуждают на тему спецоперации и санкций Точно подмечено: пользователи Твиттера рассуждают на тему... Отбросы общества или пусть детишки развлекаются: 22 веселых момента из современного детства Отбросы общества или пусть детишки развлекаются: 22 веселых... Вандалы сломали лифт для инвалидов, но не успели далеко уйти Вандалы сломали лифт для инвалидов, но не успели далеко уйти В Москве водитель с арматурой в руках отбивался от парня, пытавшегося сорвать наклейку с автобуса В Москве водитель с арматурой в руках отбивался от парня,... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Наглядное отличие гравитации на разных объектах солнечной системы Наглядное отличие гравитации на разных объектах солнечной системы Зачем вдоль железных дорог на столбах подвешивают грузы? Зачем вдоль железных дорог на столбах подвешивают грузы? Священная жизнь: взгляд животных, которых спасли сотрудники МЧС и пожарные Священная жизнь: взгляд животных, которых спасли сотрудники МЧС и... Скоро Макдональдс закроется по всей стране Скоро Макдональдс закроется по всей стране Синий кит: Наша планета не видела более крупного существа. Какое бытие у левиафана весом в 150 тонн? Синий кит: Наша планета не видела более крупного существа. Какое... Гроза Лиговки: легендарная милиционерка Гроза Лиговки: легендарная милиционерка Вылечить нельзя, но сделать жизнь лучше можно Вылечить нельзя, но сделать жизнь лучше можно "На групповых фото располагайте парня с краю": 20 секретов, которые помогут лучше понять женщин "На групповых фото располагайте парня с краю": 20 секретов,... Аварийный выход из Матрицы Аварийный выход из Матрицы Показалось: 20 фото, на которые придется взглянуть дважды Показалось: 20 фото, на которые придется взглянуть дважды "Если я&nbsp;уймусь, то&nbsp;умру": правила жизни Андрея Миронова в цитатах "Если я уймусь, то умру": правила жизни Андрея Миронова... 15 доказательств того, что самые крутые инженеры мира живут в России 15 доказательств того, что самые крутые инженеры мира живут в России
Компании, которые продолжат работу на российском рынке

Компании, которые продолжат работу на российском рынке (12 фото)

Автор:
09 марта 2022 18:29
Метки: Россия   США   запад   компании   санкции   
2264
12

Какие сети фастфудов, бренды одежды и даже автомобильные марки заявили о том, что планируют остаться на российском рынке?

Среди марок бытовой техники и электроники свою работу в России продолжили Bosch, Canon, Electrolux, Fujifilm, LG, Philips, Sony и Xerox.

×
×

Источник

Источник

Источник

Источник

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: Россия   США   запад   компании   санкции   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
27
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
27  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
37k
jonnyD 5 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
204
Pilot Drinkings Час назад
Кто-то врёт. Автор или Кэнон? В неформальном общении сказано, что приостановка может плавно перейти в полный отказ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
105
Игорь Правдов Pilot Drinkings 45 минут назад
100% кэнон врёт, автор поста Редкое правдивое человечище !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Довер Иванович 2 часа назад
Спасибо тем кто с нами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Погулять вышел 3 часа назад
Где-то инфа была что КамАЗ в течении пары месяцев намерян вернуть на конвейер классическую модель своего тягача.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
105
Игорь Правдов Погулять вышел 46 минут назад
Да, водитель тут разменная монета, у них спина через 10 лет уже сыпется , знаю не понаслышке (((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Погулять вышел 4 часа назад
Массимо Дутти - вот где облом, привык к их одежде за последнее время
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Mike Miller 4 часа назад
При рисующемся курсе рубля Электролюкс, например, становится лютым премиумом. А это уже принципиальное изменение всей маркетинговой стратегии, товарной политики и самой товарной матрицы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
105
Игорь Правдов Mike Miller 47 минут назад
И вот как при падении продаж европейская марка останется у нас ? Нет продаж, упали даже на 50% , нед доходов , и нужно ВСЁ платить - всё, убегут как американские авто в 2015, им деньги нужны, а не наш лайки ))))
Не понимаю я этих постов, туповат я наверное ((((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
RALEXXX 4 часа назад
Ещё не вечер. Ещё вчера макдак ничего не говорил, а сегодня заявил об уходе с российского рынка.
Но ничего. Вместе с продукцией из России уйдет и сервис с их бездушными улыбками и бездуховными "спасибо за покупку". И диалог будет начинаться с фразы: "- Следующий! Чё надо тебе?"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
105
Игорь Правдов RALEXXX 49 минут назад
И "ВАс много, а я одна " )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Владислав Грецов 5 часов назад
у JTI большая фабрика в Питере, завод по переработке табака и еще масса объектов...куда им уходить то...так же и у Bosh
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
jonnyD 6 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Dmitry_61rus 6 часов назад
В заголовке Европейские, в тексте все подряд.Samsung европейская? Sony?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Андрей 6 часов назад
Интересно, а почему от этих ребят не попросили солидарности?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
430
Copycat 6 часов назад
Ого оказывается половина российских сигарет и казахстанских японцами делается)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
430
Copycat Максим 5 часов назад
Вот именно) У ж если я буду чем то вредить здоровью то пусть это будет отечественный продукт)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бизнес, несмотря ни на что: проект “Фишек” для малого, но стойкого бизнеса Бизнес, несмотря ни на что: проект “Фишек” для малого, но стойкого бизнеса Какие компании ушли из России, а какие остались: обновлённый список Какие компании ушли из России, а какие остались: обновлённый список Вашингтон признался в «проблеме с русскими» Вашингтон признался в «проблеме с русскими» И вся санкционная рать: запретили Бэтмана, котиков, отключили от ЛГБТ И вся санкционная рать: запретили Бэтмана, котиков, отключили от ЛГБТ Кто отказался от покупателей из России: полный список компаний Кто отказался от покупателей из России: полный список компаний Подросток из России живет в США и рассказывает, чем русские школы отличаются от американских Подросток из России живет в США и рассказывает, чем русские школы отличаются от американских
Москвичанин

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

5096



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
4
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Шёл 2022-й, мы экономили как могли
4
101
Шёл 2022-й, мы экономили как могли
Набирающие популярность
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Качественная реплика ультраредкого Ferrari 288 GTO ищет нового владельца
0
1
Качественная реплика ультраредкого Ferrari 288 GTO ищет нового владельца
Бизнес, несмотря ни на что: проект “Фишек” для малого, но стойкого бизнеса
Бизнес, несмотря ни на что: проект “Фишек” для малого, но стойкого бизнеса
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Рон в шоке
0
1

Лучшие демотиваторы
Чип и Дейл спешат на помощь
5
27

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#Юмор#факты#Украина#история#кино#новости#дтп#сарказм#аварии
#фото#прикол#люди#автомобили#Россия#фотографии#8 марта#женщины#природа#дикая природа
#животные#СССР#подборка#автомир#ватермарк#санкции#дети#забавно#мир#еда

На что жалуетесь?

Вернуться