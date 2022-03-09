Компании, которые продолжат работу на российском рынке

Какие сети фастфудов, бренды одежды и даже автомобильные марки заявили о том, что планируют остаться на российском рынке?

Среди марок бытовой техники и электроники свою работу в России продолжили Bosch, Canon, Electrolux, Fujifilm, LG, Philips, Sony и Xerox.