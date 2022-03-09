Компании, которые продолжат работу на российском рынке

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Какие сети фастфудов, бренды одежды и даже автомобильные марки заявили о том, что планируют остаться на российском рынке?
Среди марок бытовой техники и электроники свою работу в России продолжили Bosch, Canon, Electrolux, Fujifilm, LG, Philips, Sony и Xerox.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Не понимаю я этих постов, туповат я наверное ((((
Но ничего. Вместе с продукцией из России уйдет и сервис с их бездушными улыбками и бездуховными "спасибо за покупку". И диалог будет начинаться с фразы: "- Следующий! Чё надо тебе?"