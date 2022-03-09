В Москве подросток нашел на улице сумку с новорожденным младенцем

Мальчик заметил, что в сумке что-то шевелится, заглянул в нее и увидел новорожденного ребенка.

Младенец лежал в сумке в одном памперсе и был прикрыт одеялом. Парень сообщил о находке маме, малыша забрали домой, отогрели и вызвали скорую помощь и полицию. Об этом сообщает телеграм-канал Прокуратуры Москвы.

Малыша госпитализировали в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу. Судя по бирке, привязанной к ручке мальчика, он появился на свет 6 марта в роддоме.

В настоящий момент ведется проверка, изучаются записи с камер видеонаблюдения, которые могли снять, кто и как оставил ребенка на улице. Учитывая, что под утро 9 марта температура воздуха в Москве опустилась до -12-13 градусов, мальчик не замерз только чудом.

Если женщина рожала в роддоме, о чем свидетельствует бирка, все ее данные в медучреждении имеются и найти ее не составит труда. По закону, действия матери могут квалифицировать как «оставление в опасности» и повлечь наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год.