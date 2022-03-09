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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 99 постов • 11 подписчиков подписаться
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В Москве подросток нашел на улице сумку с новорожденным младенцем

В Москве подросток нашел на улице сумку с новорожденным младенцем (1 фото)

Автор:
09 марта 2022 13:05
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Москва   бирка   марьино   младенец   находка   новорожденный   подросток   сумка   
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В столичном районе Марьино 13-летний подросток, вышел гулять с собакой и обратил внимание на сумку, стоявшую на земле, у заднего колеса одного из припаркованных во дворе дома автомобилей.

Мальчик заметил, что в сумке что-то шевелится, заглянул в нее и увидел новорожденного ребенка.

Младенец лежал в сумке в одном памперсе и был прикрыт одеялом. Парень сообщил о находке маме, малыша забрали домой, отогрели и вызвали скорую помощь и полицию. Об этом сообщает телеграм-канал Прокуратуры Москвы.

Малыша госпитализировали в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу. Судя по бирке, привязанной к ручке мальчика, он появился на свет 6 марта в роддоме.

В настоящий момент ведется проверка, изучаются записи с камер видеонаблюдения, которые могли снять, кто и как оставил ребенка на улице. Учитывая, что под утро 9 марта температура воздуха в Москве опустилась до -12-13 градусов, мальчик не замерз только чудом.

Если женщина рожала в роддоме, о чем свидетельствует бирка, все ее данные в медучреждении имеются и найти ее не составит труда. По закону, действия матери могут квалифицировать как «оставление в опасности» и повлечь наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Москва   бирка   марьино   младенец   находка   новорожденный   подросток   сумка   
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12  комментариев
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37k
Александр 2 часа назад
Ну под дверь бы положила хотябы кому или в дом малютки отнесла, раз не нужен. Но бля, на улице в - 15 - тварина...
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8k
Василенко Татьяна Полчаса назад
ОДИН ГОД??? За то, что в мороз положила трехдневного ребенка на асфальт? Под заднее колесо машины? Что у нас за законы вообще? Это же преднамеренное убийство!!!
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1k
Григорий Водениктов Полчаса назад
всего год?! законодатели под себя такие законы пишут?!
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2k
Fara Zolkin 41 минуту назад
У ребятенка есть ангел-храниьель, это мальчишка, который его нашёл, честь и хвала!!!
P.s.кто родила, это не человек, а дегенерат...
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38k
kalinser Час назад
Стерилизовать суку.
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1k
Moon24 Час назад
Просто случайно забыла сумку , со всеми бывает
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2k
Сладких снов 2 часа назад
Нелюдь!
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