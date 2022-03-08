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Топ-7 рингтонов на мобильниках 2000-х, которые пришли из популярных фильмов

Топ-7 рингтонов на мобильниках 2000-х, которые пришли из популярных фильмов (8 фото + 7 видео)

Автор:
08 марта 2022 15:22
Метки: Музыка   интересно   кино   
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А вы еще помните те времена, когда на смену пищалкам пришли мобильные телефоны с полифонией? О, сколько преимуществ открывалось: телефон с цветным экраном, с возможностью слушать mp3 и передавать их по Bluetooth или ИК-порту (только далеко не убирай )))!

Это было здорово, хотя на мобильнике все время не хватало места и приходилось что-то удалять. Сейчас об этих проблемах забыли, а детям 00-х так вообще не понять, но мы-то все помним. И помним, как было модно ставить на звонок популярные мелодии из фильмов. Давайте вспомним некоторые из них.


Композиция к фильму «Миссия невыполнима»

Будет ли когда-нибудь создана более лучшая композиция к шпионским фильмам, чем «Theme from Mission: Impossible», - большой вопрос. Ее написал аргентинский композитор Лало Шифрин к сериалу «Миссия невыполнима» (1966–1973), но версия, которую мы знаем, несколько отличается от оригинала 1967 года.

Для фильма с Томом Крузом эту композицию были призваны переделать музыканты группы U2. В итоге они создали две версии песни и пять ремиксов от ди-джеев, и все они вошли в официальный саундтрек к фильму 1996 года.

Музыка к сериалу «Бригада»

История о Саше Белом и его банде вышла в 2002 году, как раз тогда, когда начали появляться первые мобильные телефоны с полифонией. Этот сериал был настоящим хитом, который собирал у телевизоров всю страну.

И его визитной карточкой стала главная музыкальная тема, которую написал Алексей Шелыгин. К сожалению, этого композитора уже нет с нами, но зато осталось его музыкальное наследие.

Главная тема фильма «Матрица»

Фильм, который прославил как Киану Ривза, так и композитора Роба Дугана. Нет, о нем знали и до этого, и его композиция под названием «Clubbed To Death» 1995 года была популярна и до «Матрицы», но именно боевик 1999 года принес ей большую часть славы.

Композиции Роба Дугана вошли и во вторую часть «Матрицы», но ничто уже не могло затмить «Clubbed To Death», на которую он создал десятки ремиксов.

Музыка из фильма «Бумер»

В 2003 году вышел еще один хит про бандюков, который стал таковым, возможно, на волне успеха «Бригады». Но, может быть, его высокая популярность была результатом запоминающихся песен, которых в фильме аж 24 штуки?

Главными музыкальными хитами фильма стали композиции в исполнении Сергея Шнурова и тогда еще самобытной и не попсовой группы «Ленинград», в особенности композиция «Мобильник».

Мелодия из фильма «Реквием по мечте»

Можно сказать, что музыка из этого фильма стала популярнее его самого. Она чем-то похожа на классику, возможно, поэтому многие считали, что это композиция Моцарта. Но нет, «Lux Aeterna» была написана Клинтом Мэнселлом и исполнена квартетом «Кронос-квартет».

Музыка к фильму «Бой с тенью»

После выхода сериала «Бригада» прошло три года, после «Бумера» - два. Их музыкальные темы все еще были популярны, но на смену всегда приходит что-то новое.

И это новое пришло все от того же Алексея Шелыгина, который с «бандитской» темы перешел на «спортивно-бандитскую». Его саундтрек к фильму «Бой с тенью» стал нашим гимном бокса, нашей заменой «Eye of the Tiger».

Музыкальная тема из «Смертельной битвы»

Как же не вспомнить суперпопулярную мелодию из «Mortal Kombat», заслышав которую, все мальчишки 90-х начинали махать руками. За этот хит нужно сказать спасибо бельгийской группе The Immortals.

А вообще сборник музыки из этого фильма получил несколько наград, в том числе он был включен в Книгу рекордов Гиннеса 2011 года Gamer's Edition как «самый успешный альбом саундтреков к видеоиграм». Но стал бы он таким крутым без композиции «Techno Syndrome»? Неа.

На этом, пожалуй, хватит, однако этот список, конечно, не весь. Наверняка у кого-то из вас на звонке была композиция Эннио Морриконе «Chi Mai», известная по фильму «Профессионал», а у кого-то главная тема из «Терминатора»...

А какая ваша любимая мелодия?

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Метки: Музыка   интересно   кино   

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49k
noName 4 часа назад
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11
Призрак Тома Джоуда 38 минут назад
Всегда - звонок обычного телефона. Дзыыыынь!
Сейчас (последние три года) - "Свита Воланда". Старею наверное. Отсчет назад пошел.
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3k
Тоха Юрич Час назад
СТОП! А как же дынь-дынь?
Ссылка www.youtube.com
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1k
blunt67 Час назад
Crazy Frog Axel.

Ссылка www.youtube.com
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8k
JeanLuk 3 часа назад
Долго стоял звонок KR-UT2003-Menu, после Star Trek: Voyager Main Title, сейчас Jurassic Park End Credits. А так на личные звонки еще куча всякого. Про монофонические звонки уж и не помню, до того, как это стало меинстримом - только встроенные, а потом уже на эриксоне и нокии можно было ручками набрать, что душе пожелается.
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6k
Думай о хорошем! 3 часа назад
недавно тетрадь нашёл, с кодами. интересно если сейчас отправить - придёт? всего то 160 руб
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10k
Олегbl4 3 часа назад
Мой второй телефон Simens S25. На нем была возможность записать нотами мелодию. Я записал гимн СССР.
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386
Copycat 4 часа назад
Помню помню у всех бумер стоял)
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386
Copycat Думай о хорошем! 3 часа назад
ох конец 90х - начало 2000х тогда не было такого понятия АУЕ - тогда просто была такая дворовая молодежь

при том вся абсолютно, время такое было)
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