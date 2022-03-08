Топ-7 рингтонов на мобильниках 2000-х, которые пришли из популярных фильмов

А вы еще помните те времена, когда на смену пищалкам пришли мобильные телефоны с полифонией? О, сколько преимуществ открывалось: телефон с цветным экраном, с возможностью слушать mp3 и передавать их по Bluetooth или ИК-порту (только далеко не убирай )))!
Это было здорово, хотя на мобильнике все время не хватало места и приходилось что-то удалять. Сейчас об этих проблемах забыли, а детям 00-х так вообще не понять, но мы-то все помним. И помним, как было модно ставить на звонок популярные мелодии из фильмов. Давайте вспомним некоторые из них.
Композиция к фильму «Миссия невыполнима»
Будет ли когда-нибудь создана более лучшая композиция к шпионским фильмам, чем «Theme from Mission: Impossible», - большой вопрос. Ее написал аргентинский композитор Лало Шифрин к сериалу «Миссия невыполнима» (1966–1973), но версия, которую мы знаем, несколько отличается от оригинала 1967 года.
Для фильма с Томом Крузом эту композицию были призваны переделать музыканты группы U2. В итоге они создали две версии песни и пять ремиксов от ди-джеев, и все они вошли в официальный саундтрек к фильму 1996 года.
Музыка к сериалу «Бригада»
История о Саше Белом и его банде вышла в 2002 году, как раз тогда, когда начали появляться первые мобильные телефоны с полифонией. Этот сериал был настоящим хитом, который собирал у телевизоров всю страну.
И его визитной карточкой стала главная музыкальная тема, которую написал Алексей Шелыгин. К сожалению, этого композитора уже нет с нами, но зато осталось его музыкальное наследие.
Главная тема фильма «Матрица»
Фильм, который прославил как Киану Ривза, так и композитора Роба Дугана. Нет, о нем знали и до этого, и его композиция под названием «Clubbed To Death» 1995 года была популярна и до «Матрицы», но именно боевик 1999 года принес ей большую часть славы.
Композиции Роба Дугана вошли и во вторую часть «Матрицы», но ничто уже не могло затмить «Clubbed To Death», на которую он создал десятки ремиксов.
Музыка из фильма «Бумер»
В 2003 году вышел еще один хит про бандюков, который стал таковым, возможно, на волне успеха «Бригады». Но, может быть, его высокая популярность была результатом запоминающихся песен, которых в фильме аж 24 штуки?
Главными музыкальными хитами фильма стали композиции в исполнении Сергея Шнурова и тогда еще самобытной и не попсовой группы «Ленинград», в особенности композиция «Мобильник».
Мелодия из фильма «Реквием по мечте»
Можно сказать, что музыка из этого фильма стала популярнее его самого. Она чем-то похожа на классику, возможно, поэтому многие считали, что это композиция Моцарта. Но нет, «Lux Aeterna» была написана Клинтом Мэнселлом и исполнена квартетом «Кронос-квартет».
Музыка к фильму «Бой с тенью»
После выхода сериала «Бригада» прошло три года, после «Бумера» - два. Их музыкальные темы все еще были популярны, но на смену всегда приходит что-то новое.
И это новое пришло все от того же Алексея Шелыгина, который с «бандитской» темы перешел на «спортивно-бандитскую». Его саундтрек к фильму «Бой с тенью» стал нашим гимном бокса, нашей заменой «Eye of the Tiger».
Музыкальная тема из «Смертельной битвы»
Как же не вспомнить суперпопулярную мелодию из «Mortal Kombat», заслышав которую, все мальчишки 90-х начинали махать руками. За этот хит нужно сказать спасибо бельгийской группе The Immortals.
А вообще сборник музыки из этого фильма получил несколько наград, в том числе он был включен в Книгу рекордов Гиннеса 2011 года Gamer's Edition как «самый успешный альбом саундтреков к видеоиграм». Но стал бы он таким крутым без композиции «Techno Syndrome»? Неа.
На этом, пожалуй, хватит, однако этот список, конечно, не весь. Наверняка у кого-то из вас на звонке была композиция Эннио Морриконе «Chi Mai», известная по фильму «Профессионал», а у кого-то главная тема из «Терминатора»...
А какая ваша любимая мелодия?
Источник:
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Сейчас (последние три года) - "Свита Воланда". Старею наверное. Отсчет назад пошел.
при том вся абсолютно, время такое было)