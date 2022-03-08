Топ-7 рингтонов на мобильниках 2000-х, которые пришли из популярных фильмов

Будет ли когда-нибудь создана более лучшая композиция к шпионским фильмам, чем «Theme from Mission: Impossible», - большой вопрос. Ее написал аргентинский композитор Лало Шифрин к сериалу «Миссия невыполнима» (1966–1973), но версия, которую мы знаем, несколько отличается от оригинала 1967 года.



Для фильма с Томом Крузом эту композицию были призваны переделать музыканты группы U2. В итоге они создали две версии песни и пять ремиксов от ди-джеев, и все они вошли в официальный саундтрек к фильму 1996 года.