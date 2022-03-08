Его забыть невозможно...Н.А.Боярский

Про правильного Мужика,гениального Актера,храброго Солдата и просто веселого и скромного Человека.
Осенью 1982 года я был "продан в рабство'в Ленинградский "почтовый ящик" петрушить радарчик на одном из корабликов.Это была моя первая длительная командировка в наладке после универа.Я был молодой и "зеленый" старлей...
Когда наши "танцы с бубнами" на заводе закончились и на носу повисли тоскливые ходовые испытания,мой дружок потащил меня, за компанию, прощаться со своей зазнобой которая работала костюмершей в драмтеатре Комиссаржевской,что на Итальянской улице.
Сказано-сделано,закинули шмотки из общаги на нашу посудину,Серега зачем-то взял электрический чайник,в котором я поменял нагревательный элемент,доложились дежурному "бугру" и рванули,как были в форме,с чайником под мышкой в театр,к его Ленке- прощаться.
Тут надо сказать,что Cерега в Комиссаржевке был своим человеком:-со всеми здоровался,пожимал руки и раскланивался.Вид двух офицеров у театральных деятелей особого ажиотажа не вызывал-видать дело привычное...Дав мне команду ждать его в буфете,и нагло
бросив меня возле большого окошка с видом на галерею,он рванул с чайником в лабиринты театра,на поиски своей пассии.В те времена у окошка можно было курить и стояла пепельница.Я выкурил сигаретку и пошел в буфет,в надежде чем-нибудь порадовать свой исстрадавшийся на столовских харчах желудок.
Буфетчица окинула меня грозным и суровым взглядом,
-В это время буфет обслуживает только сотрудников театра!
-Но я...только...
И быть бы мне безжалостно изгнанному вон,как вдруг,нахмуренные брови женщины распрямились и на лице расцвела золотозубая улыбка...
-Здравствуйте Николай Александрович!Что желаете?
-Здравствуйте Светочка,кормилица наша!А что это вы нашего покорителя морей обижаете?
Я повернул голову и увидел...Адам Каземировича Козлевича,только без усов.
Увидев мою ошарашенную физиономию Боярский засмеялся,
-Извините молодой человек,обознался!
-Ничего,я сопровождающий "покорителя" и "сухопутная крыса" из Ташкента.Этот умник cказал ждать его в буфете,а меня...
-Ясно.Светочка,давайте в виде исключения обслужим старшего лейтенанта,а мне исполните,пожалуйста,чашечку кофе и бутербродик...
Я хотел уступить место,
-Нет нет,первенство добычи за вами!
Получив,наконец,долгожданные бутерброды и чашку кофе я расположился за высоким столом,справа от стойки,возле окошка и приступил к трапезе.Буфет быстро набился шумной артистической 'братвой'
-Не помешаю?-вдруг услышал я хрипловатый голос Боярского
-Что вы!Спасибо Вам огромное,без вашей протекции меня бы уже давно турнули отсюда!
-Да ну,чепуха какая...Так каким-же ветром вас надуло в наши пинаты?Билетиков ради,или по другим вопросам?
-Или...Вечером уходим в море,Серега захотел попрощаться со своей девушкой,а я составил ему компанию...
-Понятно.Форма для моряка у Вас странная...
-Я не моряк,я инженер...
В этот момент в буфет со слоновьим грохотом вломился Серега
-Светик,приветик!-он помахал рукой буфетчице,подошел к нам и облокотился об стол,-Дядь Коля,привет!
-Громогласен ты Сережа,аки грамофон!Всю творческую интеллигенцию переполошил:-они итак без бумажек реплики не помнят,а теперь с перепуга,и вовсе-бумажки порастеряют...-покачал головой Николай Александрович и вдруг добавил,-Как наши дела?
-Докладываю:-чайник исправен,проверен и готов к употреблению!-отрапортавал Серега
-Молодец!Наконец-то в буфет бегать не нужно и в антрактах народ чайку попить сможет!
-Жучара!Я копался а он рапортует и молодец...
-Молчи сухопутный,не мешай втираться в доверие!
-Да Сереженька,годы болтания по гримеркам не прошли даром,юлите аллюром-с?-хитро прищюрился Боярский
-Хуже...Умный совет нужен-хочу Ленке предложение сделать,а боюсь...Вдруг пошлет?Я все-таки кадровый,в отличие от всяких "пиджаков"- он обидно показал на меня большим пальцем-Сегодня тут,а завтра...
-Советовать тут нельзя Сереженька,но скажу одно:-если и есть что-то на свете стоящее,то это настоящая любовь!Она все преграды снесет и даже от смерти спасти может,уж я-то знаю...А за любимую женщину надо сражаться!Не бойся,старлей,приходи вечерком в театр,после спектакля,обсудим...
-Сегодня не выйдет,дядь Коль-мы попращаться заскочили,нас вечером большой цирк ждет и,судя по зюйд-весту,неплохие качельки...Кстати,а вы познакомились?
-Ты-ж меня бросил на съедение и ускакал,кто меня представит?Меня и отсюда выгнать хотели,хорошо вот Николай Александрович вступился...
-Прощеньица просим!Итак,позвольте дядь Коля представить Вам:-старлей из Ташкента,зовут Андрюха,всем говорит что сугубо гражданский человек,балбес,но великий шаман по всяким электронным прибамбасам,личность мутная,но вредным привычкам обученная...
Боярский засмеялся и протянул мне руку,которую я с благоговением пожал
-Очень приятно!
-Э нет!Дядь Коля,поскольку мы Вас отловили и рассмешили,от автографа с умной надписью Вы теперь не отвертитесь!Андрюха бумажку давай скорее!
Я начал судорожно шарить по карманам и нашел листок формуляра на регламентные работы,чистый на обороте
Cерега протянул ручку и Николай Александрович написал мощную и гениальную вещь,
"Андрюша,Вы молоды и красивы,но не обольщайтесь и цените время.Делайте добро,пусть и себе в убыток,и никогда не жалейте об этом!Удачи!Николай Александрович Боярский..."
А Сереге сказал,
-Лена любит красные розы!Намек понятен,старший лейтенант?-и хитро подмигнул...
Мы обменялись рукопожатием и распрощались:-наше время истекло,пора было бежать на базу...
А формуляр с автографом я спрятал за обложку военного билета и носил всегда с собой...Жаль,но вскоре он сгорел вместе с билетом и гимнастеркой в одной из передряг,в которые я регулярно вляпывался...Но это уже совсем другая история...
А вот про всю крутизну дяди Коли я узнал гораздо позже...Впрочем,судите сами...
Родился Николай Александрович Боярский 10 декабря 1922 года в посёлке Колпино под Ленинградом (тогда – Петроградом).
Мать – Бояновская-Боярская Екатерина Николаевна – имела дворянское происхождение, владела шестью языками, в молодости хотела быть актрисой, но из-за строгих нравов в семье эта мечта не осуществилась. Отец Боярский Александр Иванович происходил из крестьянского сословия, получил образование в духовной семинарии и академии, стал священником, протоиреем, затем митрополитом. После революции 1917 года он примкнул к обновленческому религиозному направлению, участники которого старались адаптировать христианскую религию к новой социалистической идеологии. Таких священников называли «красными батюшками»,
и официальная церковь их не признавала, считая раскольниками, – поэтому имени Александра Боярского нет в списке митрополитов. Но главной трагедией жизни был его арест в годы репрессий: в 1936-м Боярского-отца осудили, а затем расстреляли. Его судьба долгое время была неизвестна семье; жена Екатерина Николаевна работала, преподавала языки в духовной академии Ленинграда и ждала возвращения мужа до конца своей жизни, и даже ежедневно готовила ужин с расчётом на него. И только в середине 1980-х годов детям и внукам удалось выяснить, что же на самом деле произошло с Александром Ивановичем.
В браке Боярский-Бояновская родилось четверо сыновей, из которых трое выбрали актёрскую профессию, в том числе и Николай Боярский. Стать актёром он мечтал ещё в детстве, любил читать и разыгрывать в кругу семьи сценки, например, по рассказам М.Зощенко. Николай обожал ходить в кинотеатры, всеми правдами и неправдами прорываясь на сеансы для взрослых.
Тогда же у него появилась цель: сняться в кино. И её удалось осуществить: в 1936 году в городе Кинешма, что на Волге, снимался фильм «Бесприданница». Режиссёр Я. Протазанов выделил из толпы зевак юного Боярского и снял его в сцене на палубе теплохода, в роли 10-летнего пугливого мальчика, убегающего в трюм от пьяных купцов, которые кидались бутылками.
Когда после окончания школы встал вопрос выбора профессии, Николай Боярский хотел выучиться на филолога или журналиста.Но поскольку он был сыном репрессированного врага народа, на эти специальности в университет молодой человек поступить не смог.А вот в Ленинградский театральный институт приём был свободный, и Николай стал студентом актёрского факультета. Здесь он сразу же влюбился в однокурсницу и красавицу Лидию Штыкан, которая в дальнейшем стала его супругой. Однако учёба и мирная жизнь были прерваны: грянула Великая Отечественная война.
Николая Боярского призвали на фронт 25 июля 1941 года в стрелковый батальон пехотного полка. Как и многие солдаты, уходившие на войну, он был уверен, что уже через несколько месяцев вернётся домой с победой, возобновит учёбу и признается в любви Лидии Штыкан; её фотография на протяжении всех военных лет хранилась в кармане гимнастёрки Боярского. История сложилась иначе.
3 декабря 1941 года Боярский был ранен в первый раз, затем получил ещё несколько ранений, а однажды в боях под Ростовом даже попал в плен. От гибели его спасла чистая случайность: из колонны военнопленных, которую гнали по улице, его выхватила какая-то женщина, накинула на него пальто и спрятала в толпе людей, а затем несколько месяцев укрывала солдата у себя дома.
После лечения в госпиталях Боярский снова и снова возвращался на фронт, где не раз проявлял героизм и мужество, уничтожая или захватывая в плен солдат и офицеров противника; он отлично владел автоматом, пулемётом и другими видами стрелкового оружия.Был награждён медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», орденом Красной Звезды и орденами Славы II и III степени. Несмотря на это, Боярский закончил войну в звании всего лишь старшего сержанта: как сына врага народа его не могли ни повысить в звании, ни лишний раз представить к награде.«Хороший ты солдат, Боярский, - говорили его командиры, - да жаль, что сын врага народа.И в звании тебя не повысить, и лишний раз к награде не представить».
В минуты затишья между боями или в госпиталях Николай Боярский самостоятельно изучал языки – английский и немецкий,что порой было очень кстати на фронте.
Николай Александрович прошёл с пехотой всю войну и завершил её в Кёнигсберге.
Демобилизовавшись из армии, Николай Боярский вернулся в Театральный институт и продолжил учёбу. Одним из его наставников был знаменитый Василий Васильевич Меркурьев, народный артист СССР. После окончания института в 1948 году Боярского пригласили в труппу Ленинградского Академического драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской. В этом театре он проработал всю жизнь, за исключением сезона 1964-65 годов, когда он ушёл в Ленинградский театр имени Ленсовета, но через год вернулся обратно. Поначалу Боярскому давали второстепенные роли, затем и более серьёзные – как комедийные, так и драматические.
Каждую роль молодой актёр доводил до совершенства, показывая разные грани характеров своих персонажей. Он сыграл Мишу Бальзаминова в спектакле «Женитьба Бальзаминова», Харитонова в спектакле «Старик», Голицына в «Иду на грозу», Захара в спектакле «Обломов», Короля в «Дон Сезар де Базан» и другие. Важными ролями для Боярского стали старый фронтовик Леван Гуриеладзе в постановке «Если бы небо было зеркалом», Сарпион – вдовец с восемью детьми в спектакле «Метель» и, наконец, Козлевич в «Золотом теленке».
Работая в театре, Николай Боярский не переставал думать о кинокарьере. Он обивал пороги киностудии, но никто не хотел снимать его в кино под предлогом невыразительной внешности. В 1957 году на «Ленфильме» было решено снять телевизионную версию спектакля «Дон Сезар де Базан» в постановке драматического театра Комиссаржевской, где Боярский исполнял роль
Короля Испании. Так он снова появился на телеэкране. Однако чуда не случилось, и в течение следующих восьми лет актёра снова не приглашали сниматься в кино. И лишь в 1965 году известный актёр и режиссёр Павел Кадочников, который снимал кинокартину «Музыканты одного полка», позвал Николая Боярского на одну из главных ролей – острохарактерную роль
адъютанта музыкального полка Василия Боголюбова. Боярский блестяще сыграл в этом фильме, и после этого буквально посыпались приглашения сниматься в кинематографе...
А дальше...Дальше были боль потерь и тяжелая,жутко тяжелая болезнь,которую Боярский принял с мужеством старого солдата...
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P.S. Случайное шапошное знакомство в буфете,а вот забыть этого человека за 39 прошедших лет невозможно...Его голос,глаза,тепло руки...Серега ему,вообще,обязан своим семейным счастьем и ясно почему своего сына он назвал Николаем и каждый год,10 декабря в Комарово на скромной могилке Николай Александровича появляются две красные розочки...
Википедия штука хорошая,ясен перец,но она не расскажет молодым каким человеком был тот или иной персонаж...Ужасны эти сухие факты и черточки между датами,когда речь идет о таком Человеке,как Николай Александрович Боярский.
Скажете-зачем я награфоманил этот пост?Отвечаю:-просто из уважения и благодарности к этому мудрому,талантливому и скромному Человеку.
И если многие "знаменитости" и "сильные мира сего" его и забыли,то мы,простые смертные,всегда будем помнить и чтить мудрого и веселого "дядю Колю",как гениального Актера,храброго солдата и Человека...
Авторский пост
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