Его забыть невозможно...Н.А.Боярский

Осенью 1982 года я был "продан в рабство'в Ленинградский "почтовый ящик" петрушить радарчик на одном из корабликов.Это была моя первая длительная командировка в наладке после универа.Я был молодой и "зеленый" старлей...

Когда наши "танцы с бубнами" на заводе закончились и на носу повисли тоскливые ходовые испытания,мой дружок потащил меня, за компанию, прощаться со своей зазнобой которая работала костюмершей в драмтеатре Комиссаржевской,что на Итальянской улице.

Сказано-сделано,закинули шмотки из общаги на нашу посудину,Серега зачем-то взял электрический чайник,в котором я поменял нагревательный элемент,доложились дежурному "бугру" и рванули,как были в форме,с чайником под мышкой в театр,к его Ленке- прощаться.

Тут надо сказать,что Cерега в Комиссаржевке был своим человеком:-со всеми здоровался,пожимал руки и раскланивался.Вид двух офицеров у театральных деятелей особого ажиотажа не вызывал-видать дело привычное...Дав мне команду ждать его в буфете,и нагло

бросив меня возле большого окошка с видом на галерею,он рванул с чайником в лабиринты театра,на поиски своей пассии.В те времена у окошка можно было курить и стояла пепельница.Я выкурил сигаретку и пошел в буфет,в надежде чем-нибудь порадовать свой исстрадавшийся на столовских харчах желудок.

Буфетчица окинула меня грозным и суровым взглядом,

-В это время буфет обслуживает только сотрудников театра!

-Но я...только...

И быть бы мне безжалостно изгнанному вон,как вдруг,нахмуренные брови женщины распрямились и на лице расцвела золотозубая улыбка...

-Здравствуйте Николай Александрович!Что желаете?

-Здравствуйте Светочка,кормилица наша!А что это вы нашего покорителя морей обижаете?

Я повернул голову и увидел...Адам Каземировича Козлевича,только без усов.

Увидев мою ошарашенную физиономию Боярский засмеялся,

-Извините молодой человек,обознался!

-Ничего,я сопровождающий "покорителя" и "сухопутная крыса" из Ташкента.Этот умник cказал ждать его в буфете,а меня...

-Ясно.Светочка,давайте в виде исключения обслужим старшего лейтенанта,а мне исполните,пожалуйста,чашечку кофе и бутербродик...

Я хотел уступить место,

-Нет нет,первенство добычи за вами!

Получив,наконец,долгожданные бутерброды и чашку кофе я расположился за высоким столом,справа от стойки,возле окошка и приступил к трапезе.Буфет быстро набился шумной артистической 'братвой'

-Не помешаю?-вдруг услышал я хрипловатый голос Боярского

-Что вы!Спасибо Вам огромное,без вашей протекции меня бы уже давно турнули отсюда!

-Да ну,чепуха какая...Так каким-же ветром вас надуло в наши пинаты?Билетиков ради,или по другим вопросам?

-Или...Вечером уходим в море,Серега захотел попрощаться со своей девушкой,а я составил ему компанию...

-Понятно.Форма для моряка у Вас странная...

-Я не моряк,я инженер...

В этот момент в буфет со слоновьим грохотом вломился Серега

-Светик,приветик!-он помахал рукой буфетчице,подошел к нам и облокотился об стол,-Дядь Коля,привет!

-Громогласен ты Сережа,аки грамофон!Всю творческую интеллигенцию переполошил:-они итак без бумажек реплики не помнят,а теперь с перепуга,и вовсе-бумажки порастеряют...-покачал головой Николай Александрович и вдруг добавил,-Как наши дела?

-Докладываю:-чайник исправен,проверен и готов к употреблению!-отрапортавал Серега

-Молодец!Наконец-то в буфет бегать не нужно и в антрактах народ чайку попить сможет!

-Жучара!Я копался а он рапортует и молодец...

-Молчи сухопутный,не мешай втираться в доверие!

-Да Сереженька,годы болтания по гримеркам не прошли даром,юлите аллюром-с?-хитро прищюрился Боярский

-Хуже...Умный совет нужен-хочу Ленке предложение сделать,а боюсь...Вдруг пошлет?Я все-таки кадровый,в отличие от всяких "пиджаков"- он обидно показал на меня большим пальцем-Сегодня тут,а завтра...

-Советовать тут нельзя Сереженька,но скажу одно:-если и есть что-то на свете стоящее,то это настоящая любовь!Она все преграды снесет и даже от смерти спасти может,уж я-то знаю...А за любимую женщину надо сражаться!Не бойся,старлей,приходи вечерком в театр,после спектакля,обсудим...

-Сегодня не выйдет,дядь Коль-мы попращаться заскочили,нас вечером большой цирк ждет и,судя по зюйд-весту,неплохие качельки...Кстати,а вы познакомились?

-Ты-ж меня бросил на съедение и ускакал,кто меня представит?Меня и отсюда выгнать хотели,хорошо вот Николай Александрович вступился...

-Прощеньица просим!Итак,позвольте дядь Коля представить Вам:-старлей из Ташкента,зовут Андрюха,всем говорит что сугубо гражданский человек,балбес,но великий шаман по всяким электронным прибамбасам,личность мутная,но вредным привычкам обученная...

Боярский засмеялся и протянул мне руку,которую я с благоговением пожал

-Очень приятно!

-Э нет!Дядь Коля,поскольку мы Вас отловили и рассмешили,от автографа с умной надписью Вы теперь не отвертитесь!Андрюха бумажку давай скорее!

Я начал судорожно шарить по карманам и нашел листок формуляра на регламентные работы,чистый на обороте

Cерега протянул ручку и Николай Александрович написал мощную и гениальную вещь,

"Андрюша,Вы молоды и красивы,но не обольщайтесь и цените время.Делайте добро,пусть и себе в убыток,и никогда не жалейте об этом!Удачи!Николай Александрович Боярский..."

А Сереге сказал,

-Лена любит красные розы!Намек понятен,старший лейтенант?-и хитро подмигнул...

Мы обменялись рукопожатием и распрощались:-наше время истекло,пора было бежать на базу...

А формуляр с автографом я спрятал за обложку военного билета и носил всегда с собой...Жаль,но вскоре он сгорел вместе с билетом и гимнастеркой в одной из передряг,в которые я регулярно вляпывался...Но это уже совсем другая история...



