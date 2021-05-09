В 1940 году поступил в Ленинградский театральный институт. Когда началась война, его, студента первого курса, призвали в армию. Прошел всю войну. Оборонял Ленинград, был ранен. После госпиталя воевал под Сталинградом, участвовал в освобождении Крыма и Севастополя. Войну закончил в Кенигсберге, старший сержант, командир отделения. Для драматического актера, Боевой путь впечатляет и даже шокирует! Участник Великой Отечественной войны. Был призван Дзержинским РВК г. Ленинграда 25 июля 1941 года. Ранен 3 декабря 1941 года. Приказом № 31/н от 02.12.1943 года по 366 СП 126-й стр. дивизии 51-й Армии 4-го Украинского фронта стрелок 2-го батальона 366-го стр. полка красноармеец Боярский награждён медалью «За боевые заслуги» за то, что при штурме Турецкого Вала 3 ноября 1943 года, проявив мужество и отвагу, из личного оружия уничтожил 3-х солдат противника. Приказом № 45/н от 01.11.1944 года по 126 стр. дивизии 1-го Прибалтийского фронта автоматчик красноармеец Боярский Н. А. награждён орденом Славы 3-й степени за то, что он 11 октября 1943 года в бою возле местечка Клумбен огнём своего автомата уничтожил 11 солдат противника, не дав большой группе вражеских солдат переправиться через реку и ударить в тыл нашим подразделениям. Приказом № 15/н от 20.08.1944 года по 366-му СП 126 СД 2-й гв. А 1-го Прибалтийского фронта связной красноармеец Боярский Н. А. награждён медалью «За отвагу» за то, что он 17 августа 1944 года в бою на восточном берегу р. Вента в районе с. Сурьмини из автомата и гранатами уничтожил 6 гитлеровцев. Приказом № 22/н от 20.03.1945 года по 126-й стр. дивизии командир стрелкового отделения сержант Боярский награждён орденом Красной Звезды за то, что во время боевых действий на территории Восточной Пруссии 24.01.1945 года в бою возле Христоплатен при отражении контратак противника огнём ручного пулемета уничтожил 12 солдат противника, и за то, что в бою 25 января 1945 года в районе госпиталя Таит, преследуя отступающего противника, огнём из личного оружия уничтожил 6 солдат противника. Награждён медалью «За взятие Кенигсберга». Приказом ВС 43-й Армии 3 Белорусского фронта № 129 от 30.04.1945 старший сержант Боярский награждён орденом Славы 2-й степени за то, что 8 апреля 1945 года в районе Кляйн Амалиенау уничтожил вражеского снайпера, взяв в плен двух солдат противника, и за то, что в тот же день в районе Зоологического сада обнаружил и уничтожил огнём из автомата шестерых солдат противника, взяв плен 14 солдат и доставив их в штаб.