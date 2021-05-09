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Автор:
09 мая 2021 14:14
Метки: Боярский   актеры   фронтовики   
345
18

Читая материалы о актерах-фронтовиках, давно хотел сделать пост о великолепном актере и бесстрашном Воине, прошедшем всю Великую Отечественную Войну-Николае Александровиче Боярском, по моему мнению несколько подзабытом... Сегодня думаю самое время!

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Метки: Боярский   актеры   фронтовики   
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Холодненький 2 часа назад
Достойно жизнь прожил..
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