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Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-52

Смешные комментарии из социальных сетей-52 (33 фото)

Автор:
07 марта 2022 16:01
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Мемы   Юмор   картинки   комментарии   
1388
33
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Метки: Мемы   Юмор   картинки   комментарии   

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56  комментариев
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7k
Шурави Час назад
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99,9%
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1k
!ГЕНнадий 42 секунды назад
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У неё на майке написано-же - они просто ДРУЗЬя...
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1k
!ГЕНнадий 2 минуты назад
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Они-же ещё и в бар ехали. Выдай им абонемент...
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1k
!ГЕНнадий 7 минут назад
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Бей врага её-же оружием...
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1k
!ГЕНнадий 9 минут назад
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У меня одноразовые станки, теперь дают фору сменным...
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18k
sssss3 10 минут назад
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типа клизма, но через рот???
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!ГЕНнадий 10 минут назад
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-Явно, не в кассу....
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!ГЕНнадий 11 минут назад
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И мне, для удержания Оксанки....
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