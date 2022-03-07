Когда сама природа против этого брака

В Астрахани на днях переживали ураган. Порывы ветра 25 м/с, дождь со снегом, падающие деревья и опоры ЛЭП - ничто не могло помешать людям, которые хотели скрепить свои отношения маршем Мендельсона и свидетельством о браке.

Видео, снятое на подступах к центральному отделению ЗАГСа демонстрирует пример решительной борьбы со стихией.