Когда сама природа против этого брака

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А вы обращаете внимание на знаки судьбы?
В Астрахани на днях переживали ураган. Порывы ветра 25 м/с, дождь со снегом, падающие деревья и опоры ЛЭП - ничто не могло помешать людям, которые хотели скрепить свои отношения маршем Мендельсона и свидетельством о браке.
Видео, снятое на подступах к центральному отделению ЗАГСа демонстрирует пример решительной борьбы со стихией.
А ведь возможно это был знак судьбы? Как считаете, уважаемые фишкяне?
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