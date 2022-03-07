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Сообщество Треники&Вареники 4262 поста • 1161 подписчик подписаться
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Когда сама природа против этого брака

Когда сама природа против этого брака (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 марта 2022 14:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Астрахань   видео   гости   загс   свадьба   смешно   стихия   ураган   
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А вы обращаете внимание на знаки судьбы?

В Астрахани на днях переживали ураган. Порывы ветра 25 м/с, дождь со снегом, падающие деревья и опоры ЛЭП - ничто не могло помешать людям, которые хотели скрепить свои отношения маршем Мендельсона и свидетельством о браке.


Видео, снятое на подступах к центральному отделению ЗАГСа демонстрирует пример решительной борьбы со стихией.


А ведь возможно это был знак судьбы? Как считаете, уважаемые фишкяне?

Источник:

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Метки: Астрахань   видео   гости   загс   свадьба   смешно   стихия   ураган   

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5  комментариев
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9k
Андрей Ма-С 3 часа назад
знак судьбы можно рассматривать тоже с разного ракурса))) Сами молодожены то в загс попали, а вот всякую шелупонь возможно судьба и показывает что сдуло нафиг)))
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1k
saturn 9 минут назад
Х/з как в Астрахани, а так обычная свадьба в Норильске:))
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12k
Типа граф 54 минуты назад
Сигарету вырывало вместе с зубами !
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50k
smakido Час назад
Знаки - они везде.
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37k
jonnyD 3 часа назад
Чуть трусы с бабы в красном жакете не сдуло ...
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