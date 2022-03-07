280
24
В Москве прошла очередная акция "2 гвоздики товарищу Сталину". В рамках очередной, уже 23-й по счету акции на собранные гражданами средства (всего было собрано 309 000 рублей) на могилу товарища Сталина было возложено 9500 алых гвоздик.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Москвичку обманули на несколько миллионов рублей с помощью телефонного приложения
- «Теперь русские боятся киргизов»: советник президента Киргизии дал откровенное интервью
- Мошенники обманули племянника Сталина на 16 миллионов рублей
- "Когда идет снег, радуется человек": курьер из Таджикистана удивляет клиентов едой и стихами
- В Грузии вандалы залили краской памятник Сталину
Метки: Красная площадь Москва сталин
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
44
Понравилось44
Новости партнёров
Товарищ Сталин был скромен в быту, ему хватило бы и пары гвоздик.
А собранные деньги аккумулировать на специальном счете и, когда наберется нужная сумма, потратить ее на установку памятника Сталину.
Для начала в городе носившем когда-то его имя.