FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
3 действенных способа наконец-то выучить английский 3 действенных способа наконец-то выучить английский 15 удачных кадров, сделанных в нужный момент 15 удачных кадров, сделанных в нужный момент TikTok приостановил работу в России TikTok приостановил работу в России Скажи "пингвин!": люди с альтернативным мышлением, которые живут и не тужат Скажи "пингвин!": люди с альтернативным мышлением, которые живут и... Найди на фото поезд: почему индийские пассажиры выделывают такие трюки Найди на фото поезд: почему индийские пассажиры выделывают такие трюки И вся санкционная рать: запретили Бэтмана, котиков, отключили от ЛГБТ И вся санкционная рать: запретили Бэтмана, котиков, отключили от ЛГБТ "Где найти девственницу?": злободневные вопросы от пользователей Сети "Где найти девственницу?": злободневные вопросы от пользователей Сети "Я минуты две занимался сексом с ее складкой": 20 случаев, в которых кому-то явно не повезло "Я минуты две занимался сексом с ее складкой": 20 случаев, в... Бессмертные медузы, возбуждающий кофеин и жуткие сказки: интересные факты обо всём Бессмертные медузы, возбуждающий кофеин и жуткие сказки:... Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Злодейская дорожка в мировые звезды: актеры, ставшие знаменитыми на ролях «плохих парней» Злодейская дорожка в мировые звезды: актеры, ставшие знаменитыми... Европейские компании продолжат работу на российском рынке Европейские компании продолжат работу на российском рынке Очень милое общение ветеринара c напуганной собакой Очень милое общение ветеринара c напуганной собакой Гаваец спустился в расщелину в активном вулкане, чтобы спасти застрявшую в ней собаку Гаваец спустился в расщелину в активном вулкане, чтобы спасти... В Москве парень бросил петарду в "Бургер-Кинге" В Москве парень бросил петарду в "Бургер-Кинге" 17 четвероногих комика, которые заставят вас почувствовать себя в цирке 17 четвероногих комика, которые заставят вас почувствовать себя в... Фотоподборка Фотоподборка Домашнее привидение с мотором Домашнее привидение с мотором Автозак с задержанными на акции в Москве попал в ДТП и перевернулся Автозак с задержанными на акции в Москве попал в ДТП и перевернулся
9500 гвоздик товарищу Сталину

9500 гвоздик товарищу Сталину (24 фото)

Автор:
07 марта 2022 10:35
Метки: Красная площадь   Москва   сталин   
280
24

В Москве прошла очередная акция "2 гвоздики товарищу Сталину". В рамках очередной, уже 23-й по счету акции на собранные гражданами средства (всего было собрано 309 000 рублей) на могилу товарища Сталина было возложено 9500 алых гвоздик.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Красная площадь   Москва   сталин   

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
cfhfwby 2 часа назад
А лучший современный коммунист еще не отметился? Или он ночью придет, чтобы Вовка не видел?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−160
Васек повесил трубача 23 минуты назад
Свидомиты, наверное, почитают великого украинизатора Малой Руси, тьфу!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
83k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Думаю, уже не надо так каждый год тратится на гвоздики.
Товарищ Сталин был скромен в быту, ему хватило бы и пары гвоздик.
А собранные деньги аккумулировать на специальном счете и, когда наберется нужная сумма, потратить ее на установку памятника Сталину.
Для начала в городе носившем когда-то его имя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
klop 2 часа назад
Это разве не прошлогодние фото? В Москве сейчас столько снега?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
albedo 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Необычное 30-сантиметровое создание, которое принимают за русалку (3 фото) Необычное 30-сантиметровое создание, которое принимают за русалку (3 фото) В Грузии вандалы залили краской памятник Сталину В Грузии вандалы залили краской памятник Сталину Москвичку обманули на несколько миллионов рублей с помощью телефонного приложения Москвичку обманули на несколько миллионов рублей с помощью телефонного приложения Что Уинстону Черчиллю нравилось в СССР? Что Уинстону Черчиллю нравилось в СССР? Автозак с задержанными на акции в Москве попал в ДТП и перевернулся Автозак с задержанными на акции в Москве попал в ДТП и перевернулся "Когда идет снег, радуется человек": курьер из Таджикистана удивляет клиентов едой и стихами "Когда идет снег, радуется человек": курьер из Таджикистана удивляет клиентов едой и стихами
Игорь
Будущее человечества коммунизм. Или у человечества не будет будущего.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

127217



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
2
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Успешному успеху блогеров приходит конец?
0
212
Успешному успеху блогеров приходит конец?
Набирающие популярность
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Лошадь, которая сбила поезд. Самая невероятная железнодорожная катастрофа в истории СССР
2
14
Лошадь, которая сбила поезд. Самая невероятная железнодорожная катастрофа в истории СССР
3 действенных способа наконец-то выучить английский
3 действенных способа наконец-то выучить английский
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Так стоп...
0
0

Лучшие демотиваторы
Чип и Дейл спешат на помощь
0
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#прикол#история#США#забавно#санкции#картинки#Приколы#мир
#интересно#факты#Россия#война#фотографии#новости#Украина#комментарии#сарказм#Москва
#Юмор#животные#ватермарк#подборка#природа#смешно#дтп#позитив#Ynews#интересное

На что жалуетесь?

Вернуться