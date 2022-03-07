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Что такое суши на самом деле?

Что такое суши на самом деле? (6 фото + 1 видео)

Автор:
07 марта 2022 06:07
Метки: Япония   соевый соус   суши   
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Некоторые воспринимают суши, как нечто изысканное, чуть ли не разновидность чайной церемонии. Появляются даже руководства – как правильно есть суши, как их надо брать палочками-хаси, какой стороной обмакивать в соевый соус, и какие страшные беды грозят тому, кто всех этих чудо-правил не выполнит. Внесём же свою скромную лепту и мы.

Начнём с того, что суши – это еда по происхождению ну совершенно не аристократическая, а наоборот – простонародная, крестьянская. Во-вторых, суши изначально возникли вовсе не в Японии, а в Китае. В-третьих, те суши, к которым мы все с вами привыкли – красивой привлекательной формы «пирожки» и «рулетики» с нежным вкусом – появились совсем недавно и никаким образом с древними самураями не связаны. И вообще вопрос – считать ли современные суши «чисто японским» изобретением? – довольно-таки спорный.

Давным-давно – по оценкам некоторых учёных, около 4000 лет назад! – китайские земледельцы и рыбаки придумали способ консервирования пойманной морской рыбы. Рыбу обильно пересыпали солью, затем облепляли со всех сторон сырым рисом и так оставляли ферментироваться («созревать»). Происходившее при этом молочнокислое брожение сохраняло рыбу... ну, не скажем, что сильно вкусной, но вполне съедобной в течение нескольких месяцев, безо всяких там холодильников. При этом, когда рыбу надо было съесть, облеплявший её (довольно вонючий) мокрый рис просто смывали и выбрасывали. Или даже использовали повторно для консервации новой порции рыбы. Как видите, ничего изысканного и аристократического.

Из Китая это рыбацкое блюдо попало в Японию в VIII веке нашей эры – ни для кого не секрет, что ранняя средневековая Япония, как губка, впитывала самые разные китайские традиции: от иероглифов-кандзи и буддизма до одежды, еды и напитков. Однако в дальнейшем (особенно после того, как Китай завоевали монголы) японцы стали резко дистанцироваться от Китая, подчёркивать свою самобытность. И суши тоже стали изменяться – во-первых, рис начали предварительно отваривать. Во-вторых, в блюдо начали добавлять рисовый уксус, что сильно ускорило время приготовления и улучшило вкус.

Новое блюдо, прежде всего благодаря своей простоте, доступности и практичности, распространилось по всей цивилизованной Японии. В период Эдо (так когда-то назывался современный город Токио) маленькие суши-ресторанчики стали невероятно популярными. В XIX веке один японский автор писал, что в Эдо на каждый городской квартал размером 100 на 100 метров (такие «кварталы» японцы называют «чёё», иероглиф «町» – это, по сути, мини-картиночка: городские перекрещивающиеся улицы и табличка с названием) приходится как минимум один-два таких магазинчика. Но это всё ещё были «не те» суши – и вкус у них был намного грубее, и выглядели они совершенно не так, как сейчас. По сути, это была рисовая каша с отваренной, обжаренной или солёной рыбой, причём подавалась она большими порциями. Незатейливый сытный перекус для небогатого горожанина.

Настоящим «революционером», «преобразователем», «творцом» суши стал повар из Эдо по имени Ханая Ёхэй (1799-1858). Сперва он продавал суши с обыкновенного уличного лотка, а затем сумел открыть собственный ресторан. Именно он придумал лепить из риса, приправленного уксусом, сахаром и солью, маленькие пирожки или лодочки, которые сверху украшались ломтиком свежайшей сырой (важно!) рыбы и полоской водорослей-нори. Блюдо получалось очень компактное, красивое, необычное, с нежным изысканным вкусом – сейчас такие суши называются «нигири». Кстати, многие путают «нигири» и «онигири» (слова-то похожие) – поправим: «нигири» это суши, а «онигири» – самостоятельное блюдо из риса, хотя, конечно же, тоже японское.

Немного погодя японские повара стали готовить и «скрученные» суши («маки», от названия бамбукового коврика «макису») – те, которые мы сейчас называем «роллами». Во второй половине XIX века в Японии началась промышленная революция (революция Мэйдзи), страна отказалась от политики строгой самоизоляции. Японцы стали путешествовать по миру, иммигрировать в другие страны (например, в США). Вместе с собой они «прихватили» и многие кулинарные рецепты, в том числе суши – однако долгое время эта еда оставалась чистой воды «экзотикой», которую «западные люди» пробовали редко и с осторожностью. Европейцам или американцам казалось дикостью есть рыбу совершенно сырой – пускай даже в очень красивой обёртке.

«Главный шаг» был сделан уже после окончания Второй Мировой войны. Для того, чтобы привлечь, наконец, не только японцев, повара начали отказываться от «чисто японских» кулинарных традиций и экспериментировать с более привычными для «людей запада» продуктами. И в 60-е годы прошлого века появился ролл «Калифорния» – с отваренным мясом краба, свежим огурцом и авокадо. Этот вид суши, сказать по правде, уже совершенно не японский, сочетание продуктов там не японское, да и изобретён он был «на вражеской территории», в США, в Лос Анджелесе! Но именно этот вид суши смог «пробить» недоверие и предубеждение европейцев, и постепенно перевести суши в разряд суперпопулярного фаст-фуда, ничуть не уступающего гамбургерам или хот-догам. Со временем появились виды суши, которые вообще немыслимы в японской кухне – скажем, суши с жареной говядиной, суши-пицца с колбасой-пепперони или суши-бурито!

Ежедневно повара по всему миру изобретают десятки новых разновидностей этого блюда – и оно тем самым перестало быть японским. Так что разговоры на тему «в какого цвета кимоно и при какой фазе Луны надо есть суши и как брать их палочками-хаси» – глупость. Никакой «древней самурайской романтики» (в отличие, скажем, от икебаны или чайной церемонии) в суши нет! Те же нигири те же японцы с удовольствием едят руками. Вот так.


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Метки: Япония   соевый соус   суши   

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122k
DeOrio 2 часа назад
А про описторхоз почему ни слова?
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9k
Сергей 15 минут назад
Сказать ведь им, что, например, престижная итальянская приправа орегано - это всего лишь душица, которую её бабка заваривала ей в детстве от кашля - удавятся от ужаса бытия и несовершенства мира.
А моцарелла - это если в молоко плеснуть скисшего вина (уксуса, говоря проще), и откинуть на марлю. Неликвид, в общем, который пить никто уже не может, утилизировать хоть как-то.
Добить тем, что суши - это когда нищий рыбак (которого на берегу за блеск ножа просто зарубит любой самурай) сидит в море в лодке и торопясь, срезает дольками мясо со свежепойманной рыбы, потому что развести огонь нельзя. Потом макает в уксус, потому что в рыбе весёлые червячки кишат, а потом лезет холодной рукой в мешок с рисом, скатывает там комочек влажного и солёного от морской воды риса и жрёт это. Причем панически оглядываясь, не видит ли кто - они вообще это в мозг не смогут уложить.

Можно провести контрольный выстрел, рассказав, что такое фондю. Это когда нищий швейцарский крестьянин, обогревая зимой хату собственным теплом, ползёт в погреб (а там всё сожрано) и собирает окаменелые обрезки сыра, чтобы разогреть их и когда они станут мягкими - дабы туда сухари макать. Просто потому что жрать было нечего.

А престижный французский суп буйабес - это когда рыбак, живущий прямо в своей лодчонке (потому что даже на шалаш на берегу денег нет), продав основной улов, заваривает остаток улова - который не удалось продать даже за гроши.

И на всё это смотрят они, живущие в стране, где буженина, расстегаи, блины с икоркой, стерлядь да двенадцатислойный мясной пирог, балык, кулебяка на 4 края и 4 мяса. Смотрят и офигевают. Потому что всё вышеперечисленное внезапно не Престижно - ибо не Загранично.
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6k
citrus1 48 минут назад
Да ладно наливать , вся суть исторических блюд сводится к борьбе с голодом. Только в ХХ вее стали питаться как то стабильно ито не все. Французские лягущки, виноградные улитки да и сыры с плесенью всё из того же ряда. Скажите зачем гонятся за лягушками если во дворе куры и свинья
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5k
Димыч 2 часа назад
Роллы - чисто европейский ...бон. Когда в Оренбурге привезли сет "Звезда"(роллы с картошкой, завёрнутые в сало) я прифигел.))))
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9k
Клёст 2 часа назад
)))Эта взыскательность из разряда:
-,,Настоящий плов готовят только в ... (страна,регион, нас.пункт);
-,,Настоящий шашлык ---,,;
-,,Настоящий борщ ---,,;
и так за что ни возьмись)
Даже ,,настоящие жареные семечки,, наверное, где-то существуют))
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