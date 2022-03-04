Семёрка интересных фактов обо всём на свете

Противники NFT говорят, что эту картинку за несколько миллионов долларов любой может себе скопировать. С такой проблемой действительно сталкиваются владельцы "невзаимозаменяемых токенов". В прошлом году один итальянский художник решил проблему "воровства" такого рода вещей. Невозможно будет скопировать и украсть то, чего нет. Как говорится, современные проблемы требуют современных решений.

Сальваторе Гарау создал невидимую скульптуру. Он назвал её "Я есть" и выручил за неё вполне себе видимые 15 тысяч евро (по современному курсу это почти 1 500 000 рублей). Устанавливать скульптуру художник разрешил только в частном доме, потому что в обычной квартире невидимке будет тесновато. Габариты "Я есть" - 1,5 м в ширину, 1,5 м в высоту и 1,5 м в длину. О том, что у владельца "Я есть" действительно что-то есть, и что он не сошёл с ума, свидетельствует выданный художником сертификат с печатью.