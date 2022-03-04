Семёрка интересных фактов обо всём на свете

Почему иностранец для японцев пахнет маслом, как австралийские аборигены получили огонь, как мафиозный дон водил всех за нос, а радужный дед спас деревню.
Противники NFT говорят, что эту картинку за несколько миллионов долларов любой может себе скопировать. С такой проблемой действительно сталкиваются владельцы "невзаимозаменяемых токенов". В прошлом году один итальянский художник решил проблему "воровства" такого рода вещей. Невозможно будет скопировать и украсть то, чего нет. Как говорится, современные проблемы требуют современных решений.
Сальваторе Гарау создал невидимую скульптуру. Он назвал её "Я есть" и выручил за неё вполне себе видимые 15 тысяч евро (по современному курсу это почти 1 500 000 рублей). Устанавливать скульптуру художник разрешил только в частном доме, потому что в обычной квартире невидимке будет тесновато. Габариты "Я есть" - 1,5 м в ширину, 1,5 м в высоту и 1,5 м в длину. О том, что у владельца "Я есть" действительно что-то есть, и что он не сошёл с ума, свидетельствует выданный художником сертификат с печатью.
В Гарвардской школе бизнеса профессор Макс Базерман продаёт своим студентам $20 втридорога. Этим он показывает, как иррационально иногда поступают бизнесмены.
Профессор устраивает аукцион. Начальная ставка - $1. Последующие ставки с шагом $1. Есть возможность получить двадцатку за несколько долларов, но есть одно но - предпоследний сделавший ставку студент выплачивает сумму своей ставки профессору, но купюру не получает.
Когда ставка приближается к 20 многие студенты выходят из торгов - никто не хочет покупать $20 дороже себестоимости. Как правило, всегда остаются два студента, каждый из которых не хочет быть предпоследним, поэтому будущие бизнесмены продолжают повышать ставки. В итоге победитель получает $20 примерно за $100, а второй просто так лишается около сотни долларов. Мораль сей басни такова, что наступает момент, когда надо признать неизбежные расходы и остановиться, а не увеличивать их.
Японцы не пьют молоко. На Японском архипелаге не очень много места для пастбищ, поэтому так сложилось, что японцы заменили творог, кефир и другие молочные продукты на продукты из сои. То есть молоко японцы пьют, но молоко соевое, ну и материнское, конечно, тоже. У подавляющего большинства японцев старше 4 лет непереносимость лактозы.
Эта особенность японцев отражена в японском языке. Чужое для них пахнет маслом. У японцев есть выражение "бата кусай" - "воняющий маслом". Например, некоторые японцы считают, что известный во всём мире японский писатель Харуки Мураками "пахнет маслом" из-за своих слишком западных рассказов и романов.
Небольшую тайваньскую деревню в 2007 году обрекли на снос. Все жители разъехались, а 84-летний дедушка Хуан Юн-Фу остался. Он прожил в деревне почти 40 лет и не хотел уходить. От одиночества он стал рисовать на домах. Китайский дедушка так разошёлся, что скоро покрыл своими яркими картинками все стены, крыши и даже дорожки. Рисунки спасли деревню от сноса, власти признали "радужную деревню" арт-объектом, который быстро стал популярным и в допандемийные времена привлекал не менее миллиона туристов в год.
До недавнего времени пожилой художник, прозванный туристами "радужным дедом", каждый день подновлял старые рисунки и продолжал украшать свой дом вместе с младшим братом и студентами-художниками. Теперь ему 98 лет, из-за проблем со здоровьем он вынужден жить в другом месте, однако редко, но всё же навещает радужную деревню.
Киношники далеко не сразу догадались снимать с себя ответственность фразой "все события вымышлены, любые совпадения с реальными людьми случайны". Этот знаменитый титр стал обязательным для голливудских картин после судебного разбирательства князя Феликса Юсупова и студии MGM.
В 1932 году на экраны вышла историческая драма "Распутин и императрица". Ни для кого не было секретом, что прототипом двух киногероев стали участник убийства Распутина князь Феликс Юсупов и его жена княгиня Ирина. В картине Ирина была невольной любовницей "старца". Юсуповы подали иск против MGM и выиграли суд. Свидетелями на суде выступили сбежавшие из России знакомые Юсуповых и царской семьи люди. Юсуповы получили крупную компенсацию, а потом ещё одну за разрешение демонстрировать фильм с вырезанными порочащими их сценами.
В 1967 году на экраны вышел ещё один фильм про Распутина "Распутин, безумный монах" (в роли "старца" - Кристофер Ли), где под именем Иван был выведен Феликс Юсупов. 80-летний граф снова подал иск против создателей фильма, но на этот раз проиграл, потому что "любые совпадения с реальными людьми случайны".
Древним грекам огонь принёс титан Прометей, а австралийских аборигенов с огнём познакомил коршун. В песнях аборигенов, которые они распевают уже несколько тысяч лет, коршун охотится при помощи огня и приносит своё супероружие людям по доброте душевной. Несколько лет назад учёные официально подтвердили древнюю легенду, в том смысле, что некоторые виды хищных птиц Австралии охотятся при помощи огня.
Свидетельств о ястребах и коршунах, несущих в когтях горящие или тлеющие веточки, и даже ворующих такие веточки из костров, было достаточно. Но учёные подтвердили, что три вида австралийских птиц (бурый сокол, чёрный коршун и коршун-свистун) действительно устраивают пожары, а потом лакомятся живностью, покинувшей свои норы и удирающей от пламени. Причём эти же самые птицы, живущие на других континентах, с огнём не играют.
Дон Корлеоне в исполнении Марлона Брандо - так обязательно должен выглядеть мафиозный босс. Или хотя бы как Майкл Корлеоне в исполнении Пачино. А как вам самый влиятельный мафиози США, "последний великий преступный главарь", который ходит по улицам в поношенном халате и что-то бормочет себе под нос, глядя в пустоту? Именно в таком виде можно было встретить на улицах Нью-Йорка Винсента Джиганте по прозвищу Чин (Chin - подбородок).
От простого наёмника Джиганте дослужился главы семьи Дженовезе, одной из пяти мафиозных семей Нью-Йорке (помните, как в "Крёстном отце" Вито устроил с ними встречу?). Дженовезе чуть ли не самая мощная из пятёрки, эту семью называют Роллс-Ройсом преступного мира. И вот представьте себе, как этот влиятельнейший крёстный отец 30 лет уходил от правосудия, притворяясь сумасшедшим. За свои хождения в халате он получил прозвища "Загадка в халате" и "Странный отец" (Oddfather). В 1997-м его всё-таки осудили и дали 12 лет тюрьмы, а в 2003-м Чин под угрозой увеличения срока признался, что много лет изображал сумасшедшего. Из тюрьмы Джиганте так и не вышел, он умер в 2005-м в возрасте 77 лет.
Источник:
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Шестёрка вопросов.
Пятёрка закатов.
Четвёрка засосов.
Всё пролетело -
Тройка любвей,
Двойка в тетрадке,
Рассвет, соловей...
> "воняющий маслом". Например, некоторые японцы считают, что
> известный по всём мире японский писатель Харуки Мураками
> "пахнет маслом" из-за больше западных, чем японских романов и
> рассказов
Блин, все татарин кроме я... Вы бы когда текст через онлайн переводчик прогоняете, проверяйте его потом.
ПС. Если разбить этот текст на строки по схеме 5-7-5 то получится поэма в стиле хокку...