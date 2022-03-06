Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!

Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Пока ещё СССР

Желаю всем хорошего настроения!

1. 1991. Мужчина держит икону во время митинга возле Белого дома во время попытки государственного переворота 0

2. 1991. Александр Лебедь в Москве во время попытки государственного переворота 0

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3. 1991. Человек, одетый в дореволюционную форму, сжигает советский флаг во время митинга в Москве 0

4. 1991. Нищий в подземном переходе 0

5. 1991. Уличные продавцы, которым нечего предложить на рынке в Приозерском районе 0

6. 1991. Очередь за молоком 0

7. 1991. Женщина продает рыбу на московской улице 0

8. 1991. Сибиряки выстраиваются в очередь возле магазина 0

9. 1991. Женщина продает календарь 0

10. 1991. Бабуля пересчитывает деньги 0

11. 1991. Женщина кричит на улице. 19 августа 0

12. 1991. 0

13. 1991. Женщины покупают спиртное. 16 ноября 0

14. 1991. Михаил Горбачев и Борис Ельцин 0

15. 1991. Толпа сторонников Бориса Ельцина 0

16. 1991. Бориса Ельцина встречают хлебом-солью в российской деревне. Июль 0

17. 13 мая 1991 г. впервые в эфир вышли «Вести» и началось вещание телеканала РТР 0

18. Центральный рынок Новокузнецка, 1991 год 0

19. По многочисленным просьбам:))) 0

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