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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х (21 фото)

Автор:
06 марта 2022 22:02
Метки: Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
714
21
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Пока ещё СССР
Желаю всем хорошего настроения!
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Источник:

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Метки: Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   

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2  комментария
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1k
Алеша 11 часов назад
Одна грязь и унижение! Я рос в это время - было трудно, но мы жили честно!
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Умница-красавица 9 часов назад
Белуччи как-то бледно на фоне Салтыковой выглядит, перламутровой помадой бы хоть накрасилась что ли…
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