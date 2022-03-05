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В России могу легализовать интернет-пиратов

В России могу легализовать интернет-пиратов (2 фото)

Автор:
05 марта 2022 12:44
Сообщество : Жить в России
Метки: пираты   программисты   санкции   софт   торрент   
1405
2
Пока зарубежные компании в спешном порядке прекращают свою деятельность на территории нашей страны, в правительстве нашей страны оперативно готовят пакет мер для поддержки отечественной экономики и IT-сферы. Кроме кучи плюшек, есть там один интересный пункт, вот о нем-то мы и поговорим.

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Метки: пираты   программисты   санкции   софт   торрент   

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45  комментариев
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40k
Андрей 3 часа назад
Хорошо, но мало. Китай на глобальном пиратстве и подделках экономику поднял. Перед чертями в рыцарей играть? Всё хватит, наигрались.
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−10
Владимир 15 минут назад
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего.
От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5246 1410 5004 9712

Заранее большое человеческое спасибо.
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20k
Евгений Полчаса назад
А что, Рутор запрещён что ли? У меня даже VPN не включен, а Рутор пашет.
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5k
Vladimir Полчаса назад
К сожалению уже не так. Минцифра заявила, коли легализация пиратства не приносит в казну денег и не способствует импортозамещению, то НЕТ!
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4k
Сергей С 55 минут назад
Скачать пиратку не проблема. Проблема в технической поддержке.
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234
Егор Григорий Водениктов 6 минут назад
У них это наследственное. 11я тоже и без активаторов.
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627
КАКАнгел Час назад
чтобы легализовать пиратство достаточно просто сказать что оно легализовано и отменить блокировку торрентов . всё. дело 3 минут )))
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6k
a_komolow Час назад
Кто читал лицензионное соглашение?

Торренты наше всё!
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8k
JeanLuk Час назад
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1k
poбт 2 часа назад
можно разрешить частникам, дома, но нельзя этого делать для организаций, иначе они никогда не слезут с винды и западного софта
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4k
Григорий Бабкин 2 часа назад
Китаю для этого не требовалось никаких "особых" обстоятельств. Те, кто был, не дадут соврать. Там давным давно забили на "самообладателей" и живут, как им нравится. Нужна машина? Не "жигули", а машина. Взяли какую-нибудь "ауди", полностью скопировали, прилепили свою "мульку" и ездят. За границу не продают, для собственного пользования. И клали ба-альшой болт на немцев с их хотелками.
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6k
SR 2 часа назад
Путь в никуда... И поезд уже пошел.
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6k
SuperTroll 2 часа назад
Мистер Гиббс! Поднять паруса!
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9k
Alexander 2 часа назад
У меня крохотное предприятие с 1995 года. С 2004 сижу на линуксе...
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15k
alexis 2 часа назад
Как там «Горбушка» ждёт своего часа.
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8k
Бритва 2 часа назад
могёшь - моги
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855
Иннoгeнтий 2 часа назад
98.9% здесь присутствующих заржали ))) какая нах.... разница.
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9k
Андрей А 2 часа назад
Песков уже выступал с опровержением, что никакого пиратства не поддерживают. Постоянно крутят сейчас по всем новостям
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258
Copycat 2 часа назад
Да давно пора) это не пиратство - это общественная собственность) все НАШЕ)

как в песне "Все что захотим будет Наше - эй Just do it like Russia"
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12k
Элитный тигр 2 часа назад
Давно пора.
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12k
Kucher 2 часа назад
Я разблокировать торренты дней пять назад предлагал.
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9k
Владимир 3 часа назад
https://tass.ru/ekonomika/13975051https://tass.ru/ekonomika/13975051

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Минцифры РФ не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование нелицензионного программного обеспечения (ПО) и не поддерживает их. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.
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