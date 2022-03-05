В России могу легализовать интернет-пиратов

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Пока зарубежные компании в спешном порядке прекращают свою деятельность на территории нашей страны, в правительстве нашей страны оперативно готовят пакет мер для поддержки отечественной экономики и IT-сферы. Кроме кучи плюшек, есть там один интересный пункт, вот о нем-то мы и поговорим.
В «Плане первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления» есть предложение по запуску механизма принудительного лицензирования в отношении ПО, баз данных и топологий для интегральных микросхем. Фактически это разрешение на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя, конечно, только «в случае крайней необходимости». Об этом сообщило издание «Коммерсант».
Также было внесено предложение об отмене уголовной и административной ответственности за использование нелицензированного в РФ программного обеспечения, «принадлежащего правообладателю из стран, поддержавших санкции». Таким образом, использование нелицензированного софта позволит смягчить уход Microsoft, IBM, Oracle и других компаний, а также поможет стимулировать сбалансированный переход на отечественные ПО.
Но в министерстве отметили, что это будет относиться только к тем продуктам, для которых пока нет аналогов в России.
Но в министерстве отметили, что это будет относиться только к тем продуктам, для которых пока нет аналогов в России.
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Метки: пираты программисты санкции софт торрент
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как в песне "Все что захотим будет Наше - эй Just do it like Russia"
МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Минцифры РФ не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование нелицензионного программного обеспечения (ПО) и не поддерживает их. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.