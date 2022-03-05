В России могу легализовать интернет-пиратов

Также было внесено предложение об отмене уголовной и административной ответственности за использование нелицензированного в РФ программного обеспечения, «принадлежащего правообладателю из стран, поддержавших санкции». Таким образом, использование нелицензированного софта позволит смягчить уход Microsoft, IBM, Oracle и других компаний, а также поможет стимулировать сбалансированный переход на отечественные ПО.

Но в министерстве отметили, что это будет относиться только к тем продуктам, для которых пока нет аналогов в России.