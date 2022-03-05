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Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-51

Смешные комментарии из социальных сетей-51 (34 фото)

Автор:
05 марта 2022 08:29
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Мемы   Юмор   картинки   комментарии   
3494
34
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Метки: Мемы   Юмор   картинки   комментарии   

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71  комментарий
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16k
Андрей Н. 7 часов назад
Комментарий к фото
Какому мопсу?
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25k
Лис 2 минуты назад
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И будет бунт. Жестокий и беспощадный. Без ночного дожора жизнь не та.
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25k
Лис 6 минут назад
Комментарий к фото
Кажись этот мужик помрёт больным.
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1k
Антон Полчаса назад
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Зарегистрируйте названия, на всякий случай... Там торговая марка, копирайт... Что бы потом отчисления получать... :)
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5k
ПЕТР 40 минут назад
Комментарий к фото
Всегда боялся на такой горке что жопу раздеру каким нибудь железным выступом...
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1k
Connor_John