Чарующая архитектура южных городов Российской Империи почти не дошла до наших дней. Прекрасные города Крыма были сильно разрушены в годы Великой Отечественной войны. Севастополь, который мы видим в наши дни, это больше советский Севастополь. Сегодня мы с вами прогуляемся по Севастополю дореволюционному, который был невероятно красив.

Фото раскрашены с помощью нейросети.

Приятного просмотра!

1. Вид с центрального городского холма. 1905 год. 0

2. Нахимовский проспект. 1900 год. 0

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3. Оригинальный цветной снимок С.М. Прокудина-Горского. Панорама Севастополя. 1905 год. 0

4. Бухта. 1899 год. 0

5. Вид с южной бухты на город. 1911 год. 0

6. Стройная застройка города. 1900 год. 0

7. Вид с Карантинной улицы. 1910 год. 0

8. Соборная мечеть на общей панораме Севастополя. 1914 год. 0

9. Большая Морская улица. 1909 год. 0

10. На Графской пристани. 1897 год. 0

11. У Графской пристани. 1914 год. 0

12. Екатерининская улица (Ленина). Фото раскрашено до революции 1903 год. 0

13. Минная башня (утрачена), музей Севастопольской обороны, собор святого Николая (утрачен) 1910 год. 0