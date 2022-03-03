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Цветные снимки дореволюционного Севастополя, от которого почти ничего не осталось

Цветные снимки дореволюционного Севастополя, от которого почти ничего не осталось (14 фото)

Автор:
03 марта 2022 21:19
Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
227
14
Чарующая архитектура южных городов Российской Империи почти не дошла до наших дней. Прекрасные города Крыма были сильно разрушены в годы Великой Отечественной войны. Севастополь, который мы видим в наши дни, это больше советский Севастополь. Сегодня мы с вами прогуляемся по Севастополю дореволюционному, который был невероятно красив.
Фото раскрашены с помощью нейросети.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   

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