Чем грозит отключение России от SWIFT и коснется ли обычных граждан

Что такое SWIFT, как она работает?

SWIFT — международная система передачи межбанковских платежей. Названа в честь одноименного «Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций» (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), которое является ее оператором.

SWIFT позволяет осуществлять быстрый и защищенный обмен данными о переводах средств, платежах и обмене ценными бумагами по специальной сети SWIFTNet, работающей по тому же принципу, что и Интернет. В отличие от платежных систем (Visa или MasterCard) осуществляет только транспорт сообщений о переводах и используется на межбанковском уровне.

Международные переводы можно производить с помощью систем дистанционного банковского обслуживания или телекса (разновидности телеграфной связи с идентификацией абонентов), дополненных факсимильными или почтовыми сообщениями. Однако такие переводы не защищены, проходят дольше, чем сообщения по системе SWIFT (до нескольких часов вместо нескольких секунд). Кроме того, многие банки отказались от телекса, сочтя его устаревшей системой.





На чем отразится отключение от SWIFT? Коснется ли обычных россиян?

С 1995 года интересы российских пользователей сети представляет Российская национальная ассоциация SWIFT («Россвифт»). По состоянию на 29 апреля 2021 года в России системой SWIFT пользуются почти 300 банков (более половины от общего числа зарегистрированных в России кредитных учреждений) — по числу пользователей РФ уступает только США. К середине 2010-х годов на долю России приходилось около 0,8% от общего числа трансакций в системе. При этом доля SWIFT во внутрироссийских расчетах еще пять лет назад превышала 80%, но к настоящему времени упала до 20%.

Как ранее отмечал директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак, в привычном понимании всю страну отключить от SWIFT нельзя, однако реально заблокировать доступ к системе ряда крупных государственных банков. Эта мера, по его словам, является очень мощным экономическим санкционным рычагом, учитывая особенности российской банковской системы. Он указывал, что отключение от системы могло бы коснуться СберБанка, ВТБ, Промсвязьбанка, Россельхозбанка. Подобные действия создадут эффект домино и, помимо перебоев в импорте и экспорте из-за невозможности проводить трансакции привычным путем, приведут к проблемам для обладателей российских кредитных и дебетовых карт за границей.





Какие меры приняты для минимизации последствий?

В 2014 году Банк России запустил в тестовом режиме Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), которая может передавать данные в формате SWIFT, однако не зависит от его каналов. В 2017 году СПФС заработала в полном объеме, осуществляя передачу сообщений о трансакциях в любых валютах. Первоначально она была предназначена только для внутрироссийских пользователей, но к апрелю 2021 года к ней подключилось более 20 белорусских банков, армянский Аршидбанк и киргизский Банк Азии. Также доступ к ней имеют дочерние структуры крупных российских банков в Германии и Швейцарии. Ведутся переговоры о расчетах по СПФС с Китаем. К настоящему времени в системе участвуют 399 пользователей.

В 2020 году ежемесячный трафик СПФС составил 2 млн сообщений, доля системы во внутрироссийском обмене финансовыми данными составила 20,6%, опередив SWIFT. При этом еще более половины внутрироссийских финансовых сообщений были переданы с использованием других каналов, в том числе «Сбербанк Finline».

Как указал эксперт клуба «Валдай», член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Александр Лосев, Россия сумеет найти альтернативу SWIFT в случае, если страны Запада в качестве санкционных мер решат отключить ее от этой системы.

По его словам, в долгосрочной перспективе не очень сохраняется перспектива самой системы SWIFT, потому что чем больше таких угроз звучит, тем больше будет появляться альтернативных систем. В Европе уже разработали похожую на SWIFT систему для торговли с Ираном, Китай разработал свою.

По словам аналитика, Россия может подключаться, в частности, к китайской версии.





Какие страны уже отключали от SWIFT?

В 2012 году произошел первый и единственный случай отключения от SWIFT в качестве санкционной меры. Тогда банковский комитет сената США пригрозил ввести санкции против SWIFT, если та не отключит основные банки Ирана, которые Соединенные Штаты обвиняли в обслуживании иранской ядерной программы: среди них были банки Mellat, Post, Saderat и Sepah. 15 марта 2012 года эти меры одобрил Совет Европы. Хотя руководство SWIFT первоначально выступило против одностороннего отключения Ирана, после решения Совета Европы все-таки пошло на этот шаг, и 17 марта 2012 года отказало в доступе иранским банкам.

17 февраля 2016 года, через месяц после того, как Тегеран подтвердил выполнение обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе и ЕС объявил о снятии своих санкций, SWIFT вернула доступ к своей системе банкам этой страны. Однако, несмотря на это, в Европе и других странах избегают использования SWIFT для обмена сообщений с Ираном из-за опасений возможных санкций со стороны США.



Источник: https://newkredit.ru/