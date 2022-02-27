"Служба безопасности Сбербанка" - всё

В комментариях "Канальчега" стоит визг.
Вы искали «тюремные колл-центры Сбербанка» и никак не могли их найти? По сообщениям в комментариях Канальчега - колл-центры мошенников спамеров полностью выключились вот уже три дня с момент начала войны.
Убытки от телефонного мошенничества России составляли миллиарды долларов. Миллиарды.
По расследованиям СМИ - большая часть колл-центров изначально действовала с территории города Днепр(опетровска) на Украине. Там же в Днепре действовал и ключевой банк всей этой помойки - Банк Конкорд.
На украино-британский Конкорд, который является основным способом вывода денег телефонными террористами уже давно жалуются и предупреждают не иметь с ними дел и в среде брокеров:
Новость подтверждена регуляторами. Кроме небольших "колл-центров" по ЦБ и ВТБ - "бизнес" умер
Слава богу, украинские колл-центры теперь замолчали надолго. А сотрудники либо дезинтегрированы, либо дрищут в своих уютных хатках под кроватью.
И ещё одна хорошая новость
Hydra, продававшая наркотики в Россию на миллиарды скоро так же замолчит.
Последние несколько лет на территории России отловили сотни преступных групп, изготавливающих и продающих наркотики (преимущественно "соль"), где контингент украинцев зашкаливал - до 90%. Крупнейшие курировало и забрасывало к нам СБУ.
Материал телеграм-канала "Тёмная Паутина"
Источник:
- Ветерана спецназа КГБ и ФСБ мошенники развели на 3 миллиона
- Россиянка перевела мошенникам огромную сумму и стала рекордсменкой
- В Сбербанке описали схему работы мошеннических колл-центров
- Сбербанк повысил ставки по ипотеке и потребительским кредитам
- Передайте трубку Ефремову: как россияне издеваются над телефонными мошенниками
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и всем рекомендую делать так же