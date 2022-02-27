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"Служба безопасности Сбербанка" - всё

"Служба безопасности Сбербанка" - всё (3 фото)

Автор:
27 февраля 2022 15:32
Сообщество : Политика
Метки: hydra   Сбербанк   днепропетровск   колл-центр   мошенники   наркотики   
2498
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В комментариях "Канальчега" стоит визг.

Вы искали «тюремные колл-центры Сбербанка» и никак не могли их найти? По сообщениям в комментариях Канальчега - колл-центры мошенников спамеров полностью выключились вот уже три дня с момент начала войны.


Убытки от телефонного мошенничества России составляли миллиарды долларов. Миллиарды.

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По расследованиям СМИ - большая часть колл-центров изначально действовала с территории города Днепр(опетровска) на Украине. Там же в Днепре действовал и ключевой банк всей этой помойки - Банк Конкорд.


На украино-британский Конкорд, который является основным способом вывода денег телефонными террористами уже давно жалуются и предупреждают не иметь с ними дел и в среде брокеров:


Новость подтверждена регуляторами. Кроме небольших "колл-центров" по ЦБ и ВТБ - "бизнес" умер


Слава богу, украинские колл-центры теперь замолчали надолго. А сотрудники либо дезинтегрированы, либо дрищут в своих уютных хатках под кроватью.


И ещё одна хорошая новость

Hydra, продававшая наркотики в Россию на миллиарды скоро так же замолчит.

Последние несколько лет на территории России отловили сотни преступных групп, изготавливающих и продающих наркотики (преимущественно "соль"), где контингент украинцев зашкаливал - до 90%. Крупнейшие курировало и забрасывало к нам СБУ.



Материал телеграм-канала "Тёмная Паутина"

Источник:

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Метки: hydra   Сбербанк   днепропетровск   колл-центр   мошенники   наркотики   
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10  комментариев
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1k
Максим Максимов Час назад
Надо просто внести в УК РФ статью, что за распространение , изготовление, доставку наркоты и т.п. - ПОЖИЗНЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ( жаль, что не смерть, как в некоторых странах )
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6k
Виктор Полчаса назад
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40
Мугунини ба 51 минуту назад
Сразу сколько проблем решается.Жаль не начали раньше давить мразоту.
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10
Copycat Час назад
Я вообще к любым звонкам с банка отношусь с осторожностью - я всегда говорю "хорошо сейчас я сам вам перезвоню" и звоню на официальный номер колл сентра
и всем рекомендую делать так же
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300
Александр 2 часа назад
Свято место пусто не бывает.
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