"Служба безопасности Сбербанка" - всё

По расследованиям СМИ - большая часть колл-центров изначально действовала с территории города Днепр(опетровска) на Украине. Там же в Днепре действовал и ключевой банк всей этой помойки - Банк Конкорд.





На украино-британский Конкорд, который является основным способом вывода денег телефонными террористами уже давно жалуются и предупреждают не иметь с ними дел и в среде брокеров:





Новость подтверждена регуляторами. Кроме небольших "колл-центров" по ЦБ и ВТБ - "бизнес" умер





Слава богу, украинские колл-центры теперь замолчали надолго. А сотрудники либо дезинтегрированы, либо дрищут в своих уютных хатках под кроватью.





И ещё одна хорошая новость