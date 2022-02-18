Сбербанк повысил ставки по ипотеке и потребительским кредитам

А летом ещё и закончится эпоха льготного приобретения жилья по госпрограммам.
Крупнейший российский банк сегодня объявил о повышении ставок на ипотеку и некоторые виды кредитов. В компании такое решение связывают с повышением Центробанком ключевой ставки до 9,5%.
«С 18 февраля 2022 года ипотечная ставка в Сбербанке на готовое жилье и на новостройки установлена на уровне 11,3%. Ставки по программам господдержки остались в рамках предыдущих значений», - сообщили в Сбербанке.
Ставки на кредиты сейчас составляют немного меньше ипотечных - 10,9% годовых. Однако, чтобы гражданину получить кредит по такой "выгодной" ставке необходимо брать заём на сумму не менее 6 млн рублей и первоначальном взносе в 20%.
С марта 2021 года Банк России поднимает ключевую ставку восьмой раз подряд. Регулятор последовательно ужесточает кредитно-денежную политику для сдерживания инфляции, которая к январю 2022 года достигла 8,7%. Меры, проводимые ЦБ, нацелены на возвращение инфляции к 4%.
«Инфляция складывается значительно выше октябрьского прогноза Банка России. Расширение спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска. Быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов усиливает инфляционное давление», - заявили в ЦБ после повышения ставки до 9,5% годовых (рекордный показатель с 2017 года).
С 1-го июля 2022 года заканчивается программа господдержки по льготной ипотеке. Процент по ней вырастет до двузначных значений. Сейчас граждане подпадающие под программу выплачивают за жильё 7%.
Глава ЦБ Эльвира Набибулина и вовсе считает, что льготная ипотека должна стать более адресной и выдаваться только тем, кто не может позволить себе выплачивать по 11% годовых. По её мнению, россияне массово пользующиеся программами господдержки, провоцируют рост цен на жильё.
«Темпы развития ипотеки сейчас не являются сбалансированными, на наш взгляд. Такие темпы были как раз одним из ключевых факторов роста цен на жилье, поэтому они должны быть меньше. И я надеюсь, что льготные программы станут более адресными, будет отказ от широко действующих программ в пользу адресных», - заявила Набибулина на пресс-конференции ЦБ 11 февраля.
С начала февраля 44 российских банка повысили ставки на ипотеку, ещё 23 - на потребительские кредиты. По оценкам финансистов, к лету ставки на ипотеку могут вырасти до 12%, по кредитам - до 15%.
Источник:
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А че там у хохлов, там еще хуже?
Да-да, раньше предприятия строили дома для своих работников. И вселяли их туда. "Бесплатно". Но с одной оговорочкой - отработать на производстве.
И люди жили, работали, не заморачивались ничем...
А сегодня - набиулина, сбер и единаяроссия. И за все надо платить. Даже если ты "архинужный".
Зато мы, "обличили" и "развенчали" поганый "сАвок".
Третье повышение за полгода.
Власть уверяет , что закон об иноагентах и методы разгона демонстраций в России - в точности, как на Западе.
А вот ипотеку сделать, как на Западе - под 1,5-2,5% - не выходит.
Надо ещё лет 20 потерпеть.
Вообще коннчо финансовая грамотность и финансовая культура у нас едва ли не нулевые в стране.
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а вот тут она права. Или кто-то из её советников
Низкая ставка могла бы поддержать хотя бы инвестиции в производство, хоть какую то пользу от ситуации в качестве компенсации бы получили, а так, какой дурак будет вкладываться в развитие, если мало того, что основные средства стоят запредельно, так еще и отбить эти вложения без перехода инфляции в гиперинфляцию будет нереально.
пора ей фамилию менять, а то люди путаются