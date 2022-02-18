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Сбербанк повысил ставки по ипотеке и потребительским кредитам

Сбербанк повысил ставки по ипотеке и потребительским кредитам (4 фото)

Автор:
18 февраля 2022 15:12
Сообщество : Банки и финансы
Метки: Сбербанк   инфляция   ипотека   ключевая ставка   цб   
1359
4

А летом ещё и закончится эпоха льготного приобретения жилья по госпрограммам.

Крупнейший российский банк сегодня объявил о повышении ставок на ипотеку и некоторые виды кредитов. В компании такое решение связывают с повышением Центробанком ключевой ставки до 9,5%.


«С 18 февраля 2022 года ипотечная ставка в Сбербанке на готовое жилье и на новостройки установлена на уровне 11,3%. Ставки по программам господдержки остались в рамках предыдущих значений», - сообщили в Сбербанке.


Ставки на кредиты сейчас составляют немного меньше ипотечных - 10,9% годовых. Однако, чтобы гражданину получить кредит по такой "выгодной" ставке необходимо брать заём на сумму не менее 6 млн рублей и первоначальном взносе в 20%.

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С марта 2021 года Банк России поднимает ключевую ставку восьмой раз подряд. Регулятор последовательно ужесточает кредитно-денежную политику для сдерживания инфляции, которая к январю 2022 года достигла 8,7%. Меры, проводимые ЦБ, нацелены на возвращение инфляции к 4%.


«Инфляция складывается значительно выше октябрьского прогноза Банка России. Расширение спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска. Быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов усиливает инфляционное давление», - заявили в ЦБ после повышения ставки до 9,5% годовых (рекордный показатель с 2017 года).

С 1-го июля 2022 года заканчивается программа господдержки по льготной ипотеке. Процент по ней вырастет до двузначных значений. Сейчас граждане подпадающие под программу выплачивают за жильё 7%.


Глава ЦБ Эльвира Набибулина и вовсе считает, что льготная ипотека должна стать более адресной и выдаваться только тем, кто не может позволить себе выплачивать по 11% годовых. По её мнению, россияне массово пользующиеся программами господдержки, провоцируют рост цен на жильё.


«Темпы развития ипотеки сейчас не являются сбалансированными, на наш взгляд. Такие темпы были как раз одним из ключевых факторов роста цен на жилье, поэтому они должны быть меньше. И я надеюсь, что льготные программы станут более адресными, будет отказ от широко действующих программ в пользу адресных», - заявила Набибулина на пресс-конференции ЦБ 11 февраля.

С начала февраля 44 российских банка повысили ставки на ипотеку, ещё 23 - на потребительские кредиты. По оценкам финансистов, к лету ставки на ипотеку могут вырасти до 12%, по кредитам - до 15%.

Источник:

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Метки: Сбербанк   инфляция   ипотека   ключевая ставка   цб   
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5k
aleksei 2 часа назад
Откуда они вообще такие стаки берут? В Европе 2-4%, или они в европейских банках берут деньги под 2-4%, а нам тут под 10% выдают?
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6k
klop 12 минут назад
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13k
Bill 14 минут назад
Значит и проценты по вкладам поднимут.
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55k
Почитатель стекломоя 14 минут назад
Узаконенный рэкет. Стоит заметить, что контрольный пакет сберворовайбанка находится у государства. Выводы делайте сами.
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0
Kostya 18 минут назад
Откуда они такие ставки берут? В Европе 2-4% так то
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−1
Никита Суров 36 минут назад
Процентная ставка растет и растет. Лучше бы следили за инфляцией, чем отбирать у людей деньги
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22k
Ego sum qui sum 39 минут назад
так, а тем кто уже в ипотеку вляпался им от этого хорошо/плохо/никак?
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10k
Star Link 41 минуту назад
За пострелушки вдоль границы будут платить "дарагиярасияне".
А че там у хохлов, там еще хуже?
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4k
Том Джоуд 41 минуту назад
Может быть, стоит исходить из принципов Союза? В нем, "бесплатное жилье" , тоже, было вроде ипотеки. И проценты выплачивались государству. Трудом "заемщика". На предприятии которое построило жилье. То есть государство..
Да-да, раньше предприятия строили дома для своих работников. И вселяли их туда. "Бесплатно". Но с одной оговорочкой - отработать на производстве.
И люди жили, работали, не заморачивались ничем...
А сегодня - набиулина, сбер и единаяроссия. И за все надо платить. Даже если ты "архинужный".
Зато мы, "обличили" и "развенчали" поганый "сАвок".
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120k
arek14 44 минуты назад
Сбербанк повысил ставку по ипотеке до 11,3%.
Третье повышение за полгода.

Власть уверяет , что закон об иноагентах и методы разгона демонстраций в России - в точности, как на Западе.
А вот ипотеку сделать, как на Западе - под 1,5-2,5% - не выходит.
Надо ещё лет 20 потерпеть.
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−2
Oleg 52 минуты назад
Опять они повышают
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120k
arek14 53 минуты назад
Краткий курс борьбы с бедностью в России
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7k
Влад 55 минут назад
отличная новость! может теперь поменьше станет долпоёпов которые на любые свои хотелки кредит берут бездумно. СУКА. знаю людей которые живут в бараке(с детьми!!!) с сортиром на улице и при этом берут в кредит машину за 2млн+, при чем таких много!
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195
eutace Час назад
"По её мнению, россияне массово пользующиеся программами господдержки, провоцируют рост цен на жильё."
----------------
а вот тут она права. Или кто-то из её советников
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−65
Карл Такойто Час назад
О очередная геополитическая победа подъехала
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502
Гера Час назад
Мда, до Сапхипзадовны никак не дойдет, что инфляция в РФ не сильно связанна с наличием лишних денег у Россиян и давить на тормоз потребления и инвестиций бесполезно, снизится потребление внутри России, заграница все заберет.
Низкая ставка могла бы поддержать хотя бы инвестиции в производство, хоть какую то пользу от ситуации в качестве компенсации бы получили, а так, какой дурак будет вкладываться в развитие, если мало того, что основные средства стоят запредельно, так еще и отбить эти вложения без перехода инфляции в гиперинфляцию будет нереально.
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6k
Николай Час назад
П*здеть об инфляции росстат и банк рф и центробанк меньше будут, инфляция меньше будет, хотя нет не будет, она и так выше сейчас чем они шиздят увы...
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12k
Artem Час назад
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1k
Bar 2 часа назад
Совсем еб*анулись твари
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2k
boom 2 часа назад
набибулина, наибулина...
пора ей фамилию менять, а то люди путаются
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2k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Восхитительно, сбербанк готовится к какой-то жопе.
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