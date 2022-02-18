Сбербанк повысил ставки по ипотеке и потребительским кредитам

Крупнейший российский банк сегодня объявил о повышении ставок на ипотеку и некоторые виды кредитов. В компании такое решение связывают с повышением Центробанком ключевой ставки до 9,5%.





«С 18 февраля 2022 года ипотечная ставка в Сбербанке на готовое жилье и на новостройки установлена на уровне 11,3%. Ставки по программам господдержки остались в рамках предыдущих значений», - сообщили в Сбербанке.





Ставки на кредиты сейчас составляют немного меньше ипотечных - 10,9% годовых. Однако, чтобы гражданину получить кредит по такой "выгодной" ставке необходимо брать заём на сумму не менее 6 млн рублей и первоначальном взносе в 20%.