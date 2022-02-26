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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х (21 фото)

Автор:
26 февраля 2022 21:51
Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
1544
21
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
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5k
rutt 2 часа назад
Клёвая
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3k
aleksander 2 часа назад
Моника Беллуччи недовольно смотрит на Салтыкову
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848
Трям 2 часа назад
Вспомнил это время...

Зашел в ларек к армянскому другу (просто работник, не хозяин даже) и тут мусора подъехали. Он сразу - бля, выручай! Скажи, что меня нет и все такое, а то опять нахаляву наберут, а из меня вычтет хозяин... и упал на пол палатки. )))
Так и случилось - подходят, привет ара, дай сигарет пару пачек и водички с газом.
- С вас 150р.
Мусор (а иначе его его не назвать) аж подавился соплями и по пояс влез в окошко 5х5см - а где Арман?
- Его больше нет, он уехал, теперь я тут.
- А у тебя регистрация есть?
- Не у "тебя", а у "вас" и мне она не нужна. Я живу в этом доме. Паспорт показать?
- Нет, не надо. Дайте кент.
- 50р.
- Вот. Спасибо.
Мент ушел с видом, словно его развели 5 негров на анальный секс, а армяшка на полу лежал с такими глазами, словно все это видел. )))
А это даже не 90-ые были,а начало 2000-х ))
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17k
sssss3 3 часа назад
Комментарий к фото
телек джи-ви-си 1800р пылесос около 300р
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