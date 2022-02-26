1544
21
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
×
×
7.
Суперприз «Аааавтомобиль!!!» Lotus Esprit.
Лотус был привезён в Россию новым в декабре 91 года и имеет ещё «советские» номера. Известное фото этого автомобиля среди призов шоу «Поле Чудес» сделано в 93 году, скорее всего автомобиль был использован как «красивая картинка» и реально выиграть его было невозможно. В итоге у автомобиля случилась техническая поломка в 97 году и он встал на очень долгий прикол в гаражах.
Пробег у автомобиля всего 26 тысяч километров.
Лотус был привезён в Россию новым в декабре 91 года и имеет ещё «советские» номера. Известное фото этого автомобиля среди призов шоу «Поле Чудес» сделано в 93 году, скорее всего автомобиль был использован как «красивая картинка» и реально выиграть его было невозможно. В итоге у автомобиля случилась техническая поломка в 97 году и он встал на очень долгий прикол в гаражах.
Пробег у автомобиля всего 26 тысяч километров.
14.
Джек Николсон пожимает руку Ленину на Красной площади, а Маркс на это всё смотрит. Москва, 2001 год.
Самым заметным событием XXIII Московского кинофестиваля стал приезд звезды Голливуда Джека Николсона и Шона Пенна.
Николсона разместили в 115-м номере на третьем этаже по цене $ 1800 в сутки. По соседству, в 119-м номере, поселилась Лара Флинн Бойл, звезда сериала «Твин Пикс», на которой 65-летний актер собирается жениться.
Даже когда Николсон улетал на некоторое время в Петербург, желая полюбоваться красотами Эрмитажа и покружить над Питером на вертолете, номера все равно оплачивались.
По Москве Николсон передвигался в черном лимузине «линкольн». Побывал на Красной площади, где всех удивил: купил майку с надписью «Fuck the revolution» с изображением Ильича, который показывает средний палец.
На Поклонной горе Джек поиграл в Наполеона, потребовав ключи от Москвы. Там же актер пообщался с выпускницами одной из московских школ. И, по его словам, много узнал о российском образовании. Николсона очень удивило, что в Москве люди часто говорят по-английски и смотрят его фильмы.
Москва ему вообще-то понравилась. Хотя Джек сильно устал и норовил заснуть в лимузине. Большую часть времени актер проводил в отеле – отсыпался или писал свои заметки. Пару раз Шон Пенн и Вуди Харрельсон вытаскивали его в клубы.
На вечеринке в клубе «Мост» Николсон успел познакомиться с Владимиром Жириновским. После чего Лара увела Джека в отель. А Вуди Харрельсон остался и сильно выпил. Вернувшись в «Националь» поздно ночью, он решил прогуляться по вечерней Москве. Охранник обалдел, когда пьяный Харрельсон подружился на Тверской улице с несколькими веселыми ребятами и пригласил их в гостиницу.
Там он попросил новых знакомых постучаться в номер Шона Пенна. Подвыпившие ребята стали ломиться к Шону. Перепуганный режиссер вскочил с постели и попытался выяснить, что происходит. Не разобравшись, он вызвал гостиничную охрану, и ребят выдворили из отеля. Вуди долго смеялся…
Вопреки своей давней славе во время визита в столицу Николсон на алкоголь не налегал. Даже бутылка дармового шампанского в номере «Националя» осталась не раскупоренной.
Зато гость столицы продемонстрировал прямо-таки волчий аппетит. В день приезда он, устав с дороги, еще не показал все, на что способен, умяв лишь ризотто с дарами моря, салатик из руколы, да ломтик дыни в красном вине. Зато на следующий день Джек откушал с купеческим размахом: официанты ресторана «Пушкин» не успевали носить знаменитому актеру блины с черной икрой (красную американцы практически не едят), печеный картофель, фаршированные грибы, рассольник с почками, борщ с галушками, пироги с ягодами, печеные яблоки и огромные блюда голубцов.
Последние особенно согрели душу оголодавшего Николсона: «О, голубцы - это лучшее, что изобрели русские!» - уверенно заявил он. Запивал все это изобилие Джек чаем с мятой и радостно ухмылялся сальным ртом, глядя, как вяло ковыряется в своей пресной вегетарианской пище Шон Пенн.
Самым заметным событием XXIII Московского кинофестиваля стал приезд звезды Голливуда Джека Николсона и Шона Пенна.
Николсона разместили в 115-м номере на третьем этаже по цене $ 1800 в сутки. По соседству, в 119-м номере, поселилась Лара Флинн Бойл, звезда сериала «Твин Пикс», на которой 65-летний актер собирается жениться.
Даже когда Николсон улетал на некоторое время в Петербург, желая полюбоваться красотами Эрмитажа и покружить над Питером на вертолете, номера все равно оплачивались.
По Москве Николсон передвигался в черном лимузине «линкольн». Побывал на Красной площади, где всех удивил: купил майку с надписью «Fuck the revolution» с изображением Ильича, который показывает средний палец.
На Поклонной горе Джек поиграл в Наполеона, потребовав ключи от Москвы. Там же актер пообщался с выпускницами одной из московских школ. И, по его словам, много узнал о российском образовании. Николсона очень удивило, что в Москве люди часто говорят по-английски и смотрят его фильмы.
Москва ему вообще-то понравилась. Хотя Джек сильно устал и норовил заснуть в лимузине. Большую часть времени актер проводил в отеле – отсыпался или писал свои заметки. Пару раз Шон Пенн и Вуди Харрельсон вытаскивали его в клубы.
На вечеринке в клубе «Мост» Николсон успел познакомиться с Владимиром Жириновским. После чего Лара увела Джека в отель. А Вуди Харрельсон остался и сильно выпил. Вернувшись в «Националь» поздно ночью, он решил прогуляться по вечерней Москве. Охранник обалдел, когда пьяный Харрельсон подружился на Тверской улице с несколькими веселыми ребятами и пригласил их в гостиницу.
Там он попросил новых знакомых постучаться в номер Шона Пенна. Подвыпившие ребята стали ломиться к Шону. Перепуганный режиссер вскочил с постели и попытался выяснить, что происходит. Не разобравшись, он вызвал гостиничную охрану, и ребят выдворили из отеля. Вуди долго смеялся…
Вопреки своей давней славе во время визита в столицу Николсон на алкоголь не налегал. Даже бутылка дармового шампанского в номере «Националя» осталась не раскупоренной.
Зато гость столицы продемонстрировал прямо-таки волчий аппетит. В день приезда он, устав с дороги, еще не показал все, на что способен, умяв лишь ризотто с дарами моря, салатик из руколы, да ломтик дыни в красном вине. Зато на следующий день Джек откушал с купеческим размахом: официанты ресторана «Пушкин» не успевали носить знаменитому актеру блины с черной икрой (красную американцы практически не едят), печеный картофель, фаршированные грибы, рассольник с почками, борщ с галушками, пироги с ягодами, печеные яблоки и огромные блюда голубцов.
Последние особенно согрели душу оголодавшего Николсона: «О, голубцы - это лучшее, что изобрели русские!» - уверенно заявил он. Запивал все это изобилие Джек чаем с мятой и радостно ухмылялся сальным ртом, глядя, как вяло ковыряется в своей пресной вегетарианской пище Шон Пенн.
18.
Воронежская обл. Богучар. 10-я танковая дивизия выведена из Германии. Полевая кухня. Февраль 1994 года.
Из Германии в поле...
На 1 января 1991 года в составе группы войск находилось 337,8 тысяч военнослужащих, а с учетом членов их семей и гражданских служащих — 546 200 человек. Группа имела собственные заводы, объекты инфраструктуры — современные европейского качества военные городки, казармы, парки для боевой техники, склады и арсеналы, котельные и госпитали с самым передовым по тому времени оборудованием, подсобные хозяйства, школы для офицерских детей, пионерские лагеря, санатории, торговую сеть, дома офицеров, телевизионные центры, комбинаты бытового обслуживания — в каждом гарнизоне, клубы — в каждой воинской части, военные ансамбли песни и пляски. И какое-то время даже собственный Драматический театр. Целое государство в государстве.
Вся эта инфраструктура — 36 290 зданий в 777 городках стоимостью, по разным оценкам, от $10,5 до $28 млрд была брошена после вывода наших войск и перешла Германии.
Из Германии в поле...
На 1 января 1991 года в составе группы войск находилось 337,8 тысяч военнослужащих, а с учетом членов их семей и гражданских служащих — 546 200 человек. Группа имела собственные заводы, объекты инфраструктуры — современные европейского качества военные городки, казармы, парки для боевой техники, склады и арсеналы, котельные и госпитали с самым передовым по тому времени оборудованием, подсобные хозяйства, школы для офицерских детей, пионерские лагеря, санатории, торговую сеть, дома офицеров, телевизионные центры, комбинаты бытового обслуживания — в каждом гарнизоне, клубы — в каждой воинской части, военные ансамбли песни и пляски. И какое-то время даже собственный Драматический театр. Целое государство в государстве.
Вся эта инфраструктура — 36 290 зданий в 777 городках стоимостью, по разным оценкам, от $10,5 до $28 млрд была брошена после вывода наших войск и перешла Германии.
Источник:
Еще крутые истории!
- Нужные ненужности: части организма, которые больше не используются людьми
- Шторм в Англии разрушил коллекцию винтажных авто
- Киношные штампы, в которые нас заставил поверить Голливуд
Метки: Россия история люди страна фотографии
58
Понравилось58
Новости партнёров
Зашел в ларек к армянскому другу (просто работник, не хозяин даже) и тут мусора подъехали. Он сразу - бля, выручай! Скажи, что меня нет и все такое, а то опять нахаляву наберут, а из меня вычтет хозяин... и упал на пол палатки. )))
Так и случилось - подходят, привет ара, дай сигарет пару пачек и водички с газом.
- С вас 150р.
Мусор (а иначе его его не назвать) аж подавился соплями и по пояс влез в окошко 5х5см - а где Арман?
- Его больше нет, он уехал, теперь я тут.
- А у тебя регистрация есть?
- Не у "тебя", а у "вас" и мне она не нужна. Я живу в этом доме. Паспорт показать?
- Нет, не надо. Дайте кент.
- 50р.
- Вот. Спасибо.
Мент ушел с видом, словно его развели 5 негров на анальный секс, а армяшка на полу лежал с такими глазами, словно все это видел. )))
А это даже не 90-ые были,а начало 2000-х ))
Собственно да и сейчас, недалеко ушли.
Тут вспомнилось, автосервис у меня я с товарищем.
В нашем городке 1-3 чела всего кто по новомодным инжекторам.
Кто только не обслуживался, а нам то что, все машина нужна, а мы нелюбопытные.
Лафа.
Приехивает чел, бабовоз... Ну помните, возили раньше разные 7 роз, афродиты и снежаны и прочие красивые названия агентства девушек по адресам...
О, говорю , что то пропал, полгода как не видел.
Да тут говорит немного поменялось.
А сейчас все устаканилось.
Только раньше если какие проблем пацаны с битами прилетали.
А теперь нет их, если что не так - омон
А я как возил девок на заказы, так и вожу, мое дело такое...