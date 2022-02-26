14.

Джек Николсон пожимает руку Ленину на Красной площади, а Маркс на это всё смотрит. Москва, 2001 год.

Самым заметным событием XXIII Московского кинофестиваля стал приезд звезды Голливуда Джека Николсона и Шона Пенна.



Николсона разместили в 115-м номере на третьем этаже по цене $ 1800 в сутки. По соседству, в 119-м номере, поселилась Лара Флинн Бойл, звезда сериала «Твин Пикс», на которой 65-летний актер собирается жениться.

Даже когда Николсон улетал на некоторое время в Петербург, желая полюбоваться красотами Эрмитажа и покружить над Питером на вертолете, номера все равно оплачивались.

По Москве Николсон передвигался в черном лимузине «линкольн». Побывал на Красной площади, где всех удивил: купил майку с надписью «Fuck the revolution» с изображением Ильича, который показывает средний палец.

На Поклонной горе Джек поиграл в Наполеона, потребовав ключи от Москвы. Там же актер пообщался с выпускницами одной из московских школ. И, по его словам, много узнал о российском образовании. Николсона очень удивило, что в Москве люди часто говорят по-английски и смотрят его фильмы.



Москва ему вообще-то понравилась. Хотя Джек сильно устал и норовил заснуть в лимузине. Большую часть времени актер проводил в отеле – отсыпался или писал свои заметки. Пару раз Шон Пенн и Вуди Харрельсон вытаскивали его в клубы.

На вечеринке в клубе «Мост» Николсон успел познакомиться с Владимиром Жириновским. После чего Лара увела Джека в отель. А Вуди Харрельсон остался и сильно выпил. Вернувшись в «Националь» поздно ночью, он решил прогуляться по вечерней Москве. Охранник обалдел, когда пьяный Харрельсон подружился на Тверской улице с несколькими веселыми ребятами и пригласил их в гостиницу.

Там он попросил новых знакомых постучаться в номер Шона Пенна. Подвыпившие ребята стали ломиться к Шону. Перепуганный режиссер вскочил с постели и попытался выяснить, что происходит. Не разобравшись, он вызвал гостиничную охрану, и ребят выдворили из отеля. Вуди долго смеялся…



Вопреки своей давней славе во время визита в столицу Николсон на алкоголь не налегал. Даже бутылка дармового шампанского в номере «Националя» осталась не раскупоренной.

Зато гость столицы продемонстрировал прямо-таки волчий аппетит. В день приезда он, устав с дороги, еще не показал все, на что способен, умяв лишь ризотто с дарами моря, салатик из руколы, да ломтик дыни в красном вине. Зато на следующий день Джек откушал с купеческим размахом: официанты ресторана «Пушкин» не успевали носить знаменитому актеру блины с черной икрой (красную американцы практически не едят), печеный картофель, фаршированные грибы, рассольник с почками, борщ с галушками, пироги с ягодами, печеные яблоки и огромные блюда голубцов.

Последние особенно согрели душу оголодавшего Николсона: «О, голубцы - это лучшее, что изобрели русские!» - уверенно заявил он. Запивал все это изобилие Джек чаем с мятой и радостно ухмылялся сальным ртом, глядя, как вяло ковыряется в своей пресной вегетарианской пище Шон Пенн.