Джосс задумал сделать фантастический телесериал, выдержанный в духе классического вестерна. Ещё одним источником вдохновения для него служил фильм 1939 года «Дилижанс». Сюжет «Дилижанса» строился вокруг приключений группы совершенно разных людей, которые сели в один и тот же экипаж, оказавшийся под угрозой нападения индейцев. Среди пассажиров — добрый шериф и благородный разбойник, отчаявшаяся проститутка и беременная жена кавалерийского офицера, спившийся врач и профессиональный игрок, сражавшийся за Южные штаты, банкир, сбежавший от жены с крупной суммой денег, и продавец виски, которого все принимают за священника. В фильме были зрелищные сцены перестрелок и погонь, но основное внимание уделялось персонажам и отношениям между ними.

По этому же пути решил пойти и Уидон. Главной движущей силой своего проекта он считал героев, поэтому особое внимание уделял проработке характеров и подбору актёров. Также Джосс собирался сделать сериал максимально мрачным и реалистичным: ему казалось, что большая часть современной ему телевизионной фантастики слишком чистенькая и идеализированная.





К сожалению, далеко не все свои задумки Джоссу удалось воплотить в жизнь. Ему приходилось учитывать мнение руководства телеканала Fox, которое относилось к новому проекту крайне скептически и буквально ненавидело всё, что связано с жанром вестерна. Кроме того, большие боссы хотели, чтобы в сериале было много действия и перестрелок. Поэтому Уидону, по его словам, пришлось уйти от «Дилижанса» в сторону другого знакового вестерна — «Дикой банды».

Проблемы с продюсерами

Руководство канала Fox с самого начала принялось портить жизнь съёмочной группе «Светлячка». Джосс хорошо понимал, что ему не удастся отклонять каждое вносимое сверху предложение. Он решался спорить с руководством, только когда считал, что предлагаемые Fox правки откровенно противоречат концепции шоу. В остальных случаях приходилось идти на компромисс.

Иногда у Джосса получалось отстоять свое мнение. Например, начальству сперва не понравилось, что штурмана Зои и пилота Уоша сделали супружеской парой. Боссы хотели, чтобы незамужняя Зои завязала какие-нибудь отношения с капитаном. Уидону удалось убедить руководство канала, что наличие мужа пойдет интриге только на пользу: ведь тогда можно будет разыграть любовный треугольник.



