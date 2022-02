Кроме этого по «Светлячку» есть целая серия комиксов, раскрывающих те или иные эпизоды из жизни Мэла, Уоша, Инары и остальных. Хронологический порядок их чтения таков: Better days («Лучшие дни»), 2008 Those Left Behind («О тех, кто остался»), 2005 The Other Half («Предоплата»), 2008 Downtime («В ожидании»), веб-комикс, 2010 The Shepherd’s Tale («Исповедь пастора»), 2010 Float out («Лист на ветру»), 2010 It’s Never Easy («То ли еще будет») , 2012