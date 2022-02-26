Смешно от этих санкций

И непонятно, почему эти "радужные" считают себя всем миром, занимая лишь небольшую часть Земли. Они 500 лет обворовывали и порабощали целые народы, свозили в рабство континенты, глумились и убивали всех неугодных, и до вчерашнего дня оставались безнаказанными.

Что ж, Россия уже начала исправлять эту несправедливость. С нами Бог, а потому у нас всё получится.