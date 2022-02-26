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Смешно от этих санкций

Смешно от этих санкций (1 фото)

Автор:
26 февраля 2022 00:12
Метки: Россия   мир   с нами бог   
343
1

РБК нарисовали карту, на которой отметили страны, объявившие санкции против России. Глядя на это, понимаешь, во-первых, с нами весь мир, а во-вторых, есть немного разноцветного "говна" на планете.

И непонятно, почему эти "радужные" считают себя всем миром, занимая лишь небольшую часть Земли. Они 500 лет обворовывали и порабощали целые народы, свозили в рабство континенты, глумились и убивали всех неугодных, и до вчерашнего дня оставались безнаказанными.

Что ж, Россия уже начала исправлять эту несправедливость. С нами Бог, а потому у нас всё получится.


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Метки: Россия   мир   с нами бог   
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26  комментариев
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2k
Куда катимся? Час назад
Остались ещё дураки, недавно стебавшиеся над словами Путина про врагов вокруг? США вторгаются без доказательств в чужие страны ради нефти, устраивают перевороты по всему миру - их поддерживает Европа. Россия помогла русским на Донбассе, которых истребляют по национальному признаку, - сразу возмущение и санкции.
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23k
ПаганецЪ 16 минут назад
Смешно, говорите? А то, что Европа собирается запретить продавать России гражданские самолёты и запчасти к ним, тоже смешно? А, ну да, намжепох, мыженикуданелетаем.
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9k
Мистер Фикс 23 минуты назад
Ну если уж Микронезия, то я даже не знаю... мож хохлы туда на урожай кокосов ездят?
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4k
Tuskub Полчаса назад
Есть такая штука - "херня". Ее мало что определяет, но все ее знают. С учетом санкций от поправки "Джексона-Вэника" (38 лет действия) и до настоящего момента - ждать от этих морамоев чего-либо положительного не стоило, не стОит и рассчитывать на это тоже.
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854
Alex Час назад
славяне итак вырождаются-а тут еще и усиленно истребляют друг друга-Китай и мусульмане одобряют
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13k
Bill Час назад
Самый популярный вопрос на Гугле сейчас: "что такое макронезия"?
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6k
workmen77 Час назад
"И непонятно, почему эти "радужные" считают себя всем миром, занимая лишь небольшую часть Земли" - идиот, эта небольшая часть земли создало то, без чего мы не представляем сейчас свою жизнь, начиная от медицины и заканчивая интернетом.
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300
Z Z Час назад
"Русские, сдавайтесь - нас орда.
А нас рать ответили русские"
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3k
Умница-красавица Час назад
Не знаю как кому, но пока это били только Америка и Европа- куда ни шло. Но когда к ним присоединилась Микронезия, мне стало реально страшно. Пойду посру.
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25
kotbarsiktolik Умница-красавица 36 минут назад
Умница-красавица ,неужели принцессы-красавицы тоже с..ут?!
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247
Null Dev Andy Birkin Полчаса назад
Китай уже. Ещё Сирия подняла вопрос о том какого фига америкосы у них делают.
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10k
MihailoSerbiya Час назад
"С нами Бог, а потому у нас всё получится."
Так звучит слишком високомерно. Думаю билоби нормално сказат так :"Ми с Богом , а потому у нас свё получится ".
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17k
albedo Час назад
Недочет - сути не меняет.
Австралия еще объявила санкции.
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9k
Sasa Час назад
К сожалению, за много веков, властители этих территорий считают себя - Всем Миром. Процесс переубеждения начался...
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247
Null Dev Andy Birkin Полчаса назад
Сдаётся мне там экспонента, а не линия.
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Andy Birkin

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