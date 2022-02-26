Смешно от этих санкций

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РБК нарисовали карту, на которой отметили страны, объявившие санкции против России. Глядя на это, понимаешь, во-первых, с нами весь мир, а во-вторых, есть немного разноцветного "говна" на планете.
И непонятно, почему эти "радужные" считают себя всем миром, занимая лишь небольшую часть Земли. Они 500 лет обворовывали и порабощали целые народы, свозили в рабство континенты, глумились и убивали всех неугодных, и до вчерашнего дня оставались безнаказанными.
Что ж, Россия уже начала исправлять эту несправедливость. С нами Бог, а потому у нас всё получится.
Авторский пост
Метки: Россия мир с нами бог
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Интернет это лишь конец цепочки эволюции .
А нас рать ответили русские"
Так звучит слишком високомерно. Думаю билоби нормално сказат так :"Ми с Богом , а потому у нас свё получится ".
Кстати, я агностик, вернее причесляю себя к таковым.
Австралия еще объявила санкции.