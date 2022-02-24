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Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе и предложил украинским военным сложить оружие

Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе и предложил украинским военным сложить оружие (2 фото)

Автор:
24 февраля 2022 07:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Украина   видео   военные   обращение   политика   путин   спецоперация   
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Президент РФ добавил, что вся ответственность за возможное кровопролитие будет лежать на совести правящего на территории Украины режима.

Российский президент РФ сегодня рано утром, 24 февраля, выступил с экстренным сообщением, в котором рассказал о начале спецоперации на терриотрии Донбасса. Он назвал это решение вынужденным и принятым принято согласно подписанным с ДНР и ЛНР договорам о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. События, которые сейчас разворачиваются на Донбассе, Путин охарактеризовал как трагические. Ранее представители донбасских республик обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии Киева.


В планы России оккупация Украины не входит, но РФ будет стремится к демилитаризации страны. Цель спецоперации - "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". После демилитаризации и денафикации Украины суду будут преданы те, что совершил "многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ" - заявил президент Путин.



Также президент обратился к народу Украины.


«Обращаюсь и к гражданам Украины. В 2014 году Россия была обязана защитить жителей Крыма и Севастополя от тех, кого вы сами называете нациками. Крымчане, севастопольцы сделали свой выбор — быть со своей исторической родиной, с Россией. И мы это поддержали. Просто не могли поступить иначе» - заявил он.


Также президент обратился к военным, предложив им сложить оружие и разойтись по домам. «Уважаемые товарищи, ваши отцы и деды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. Вы давали присягу украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над ее народом», - напомнил В.В.Путин.


По словам главы РФ, сегодняшние действия России «связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа. Они связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и ее народа». Президент призвал к взаимодействию, "чтобы как можно скорее перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперед. "

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Метки: Ynews   Украина   видео   военные   обращение   политика   путин   спецоперация   
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9k
Кенвуд 51 минуту назад
Единственная причина, по которой приглашают РФ к переговорам - это необходимость протянуть время и максимально укрепиться на Украине. Ни о каком мирном решении вопроса для России никто не думает даже. Путин давно их просчитал и не стал тянуть кота за яйца.
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9k
Izrin Maria 4 минуты назад
С другими участниками, но придётся повторить.
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30k
Антон 10 минут назад
Слежу за курсом своей валюты. Заметил резкое падение цены за рубль. Держитесь, трезвомыслящие россияне, сейчас начнётся, пока идиоты радуются окончательному разрушению каких-либо братских отношений с Украиной. Говорю абсолютно без злорадства - радоваться тут нечему, это потом волной и до нас дойдёт.
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2k
Руслан Новак 12 минут назад
Тупость комментаторов просто зашкаливает. Неужели так население одичало? Страна влезла в войну, без каких-либо причин, только от амбиций сумашедшего царя, а эти придурки сидят и радуются. Вас же придурков первых на мясо пустят.
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4k
Вадим Игнатьев 12 минут назад
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948
игорь 12 минут назад
Ну что теперь видна разница между армией Л/ДНР и армией России, так получается Украина все 8 лет воевала против своих же граждан.
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827
Алекс Гела 15 минут назад
Харьков. Прямо сейчас бахает.
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7k
Грут 17 минут назад
8 лет прыгали и допрыгались, получайте теперь свидомиты! За детей и стариков, за все ответите!
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1k
Hans 19 минут назад
Восемь лет Украина вела войну против «российской армии» и вот российская армия пришла - «демилитаризация и денацификация» - вот это приговор, дотрынделись.
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43k
FoxGen 23 минуты назад
Сижу на стриме у Шария, наши гасят по всей Украине но похоже, западную не трогают. Похоже, точно договорились.
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10k
Antique computer 24 минуты назад
А защитники Украины с деревянными автоматами уже вышли на позиции?
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3k
Ivan 24 минуты назад
Я категорически против войны, как и любой другой вменяемый человек. Но иногда это необходимо. ЛНР, ДНР-херня и формальный повод. Очень хочется знать, на сколько это оправданно в реальности. Украину, из-за территориальных споров с РФ по уставу НАТО не могли принять. Значит, причина не в этом. Любопытно.
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2k
Natural Selection 24 минуты назад
Понеслась!!! Смерть бандерлогам!!!
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2k
Anatoly Tananykhin Полчаса назад
Бомбят Украину, а жопа будет у нас, так как весьма вероятно нас окончательно изолируют от внешнего мира и остальные последствия сложно предсказуемы. Этому могут радоваться только интернет-тролли.
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22k
pssst Полчаса назад
Жириновский прям провидец, однако
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396
Макс Дорошенко 36 минут назад
Господииии! Как же долго я этого ждал!!! Давите этих жидо-бандер братья, Екатеринославщина ждёт вас! Закрыть этих тварей в пределах трёх областей (Львов, Луцк и Тернополь), огородить колючей проволокой и водить туда людей на экскурсии. Чтобы смотрели как на животных! Пущай пшеки им теперь хвосты крутят.
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6k
klop 36 минут назад
Интересно будут уничтожены только военные объекты Украины вблизи Донбасса или дальше по всей Украине.
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400
Александр klop Полчаса назад
по всей
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516
bobobo 37 минут назад
Дед пошёл вразнос. Это язык до Киева доведёт, а сумашествие скорее до Гааги. Отберите у него Mein Kampf пока он дел не наделал.
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4k
Виктор Штурмаревич 39 минут назад
В Одессе раза три ипануло,повыли серены пожарников или ментов и всё.
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3k
александр 39 минут назад
"пианист" доигрался
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4k
Brataxe 41 минуту назад
Все так радуются, смеются. Посмейтесь через месяц-два когда, хлеб будет по 100 рублей и молоко по 300 рублей.
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