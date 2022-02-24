Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе и предложил украинским военным сложить оружие

Президент РФ добавил, что вся ответственность за возможное кровопролитие будет лежать на совести правящего на территории Украины режима.
Российский президент РФ сегодня рано утром, 24 февраля, выступил с экстренным сообщением, в котором рассказал о начале спецоперации на терриотрии Донбасса. Он назвал это решение вынужденным и принятым принято согласно подписанным с ДНР и ЛНР договорам о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. События, которые сейчас разворачиваются на Донбассе, Путин охарактеризовал как трагические. Ранее представители донбасских республик обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии Киева.
В планы России оккупация Украины не входит, но РФ будет стремится к демилитаризации страны. Цель спецоперации - "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". После демилитаризации и денафикации Украины суду будут преданы те, что совершил "многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ" - заявил президент Путин.
Также президент обратился к народу Украины.
«Обращаюсь и к гражданам Украины. В 2014 году Россия была обязана защитить жителей Крыма и Севастополя от тех, кого вы сами называете нациками. Крымчане, севастопольцы сделали свой выбор — быть со своей исторической родиной, с Россией. И мы это поддержали. Просто не могли поступить иначе» - заявил он.
Также президент обратился к военным, предложив им сложить оружие и разойтись по домам. «Уважаемые товарищи, ваши отцы и деды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. Вы давали присягу украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над ее народом», - напомнил В.В.Путин.
По словам главы РФ, сегодняшние действия России «связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа. Они связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и ее народа». Президент призвал к взаимодействию, "чтобы как можно скорее перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперед. "
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один пишет что николаев бомбят, другой что в николаеве все тихо
и т.д. и т.п.
А убийство Каддафи в прямом эфире, когда бесноватая Хиллари радовалась и хлопала в ладоши, это ему как?