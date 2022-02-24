Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе и предложил украинским военным сложить оружие





Также президент обратился к народу Украины.





«Обращаюсь и к гражданам Украины. В 2014 году Россия была обязана защитить жителей Крыма и Севастополя от тех, кого вы сами называете нациками. Крымчане, севастопольцы сделали свой выбор — быть со своей исторической родиной, с Россией. И мы это поддержали. Просто не могли поступить иначе» - заявил он.





Также президент обратился к военным, предложив им сложить оружие и разойтись по домам. «Уважаемые товарищи, ваши отцы и деды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. Вы давали присягу украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над ее народом», - напомнил В.В.Путин.





По словам главы РФ, сегодняшние действия России «связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа. Они связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и ее народа». Президент призвал к взаимодействию, "чтобы как можно скорее перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперед. "