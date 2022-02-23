Сегодня день рождения великого актёра - Олега, Ивановича нашего, Янковского

Сегодня ему было бы 78. Добрая и светлая память ВЕЛИКОМУ АКТЁРУ!!!
Олега Янковского часто называли «последним аристократом российского кино». И это абсолютно справедливо и в метафорическом, и в прямом смысле слова. Актер был потомком дворянского рода с польскими и белорусскими корнями. Его отец, Ян Янковский, был родом из Варшавы. Во время Первой мировой войны он был гвардейским офицером Семеновского полка.
С женой Людмилой
С сыном Филиппом
– Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Умное лицо – это еще не признак ума, господа. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением лица. Вы улыбайтесь, господа. Улыбайтесь! (х/ф "Тот самый Мюнхгаузен", 1979 год)
Источник:
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да не ваш