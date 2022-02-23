Сегодня день рождения великого актёра - Олега, Ивановича нашего, Янковского

Олега Янковского часто называли «последним аристократом российского кино». И это абсолютно справедливо и в метафорическом, и в прямом смысле слова. Актер был потомком дворянского рода с польскими и белорусскими корнями. Его отец, Ян Янковский, был родом из Варшавы. Во время Первой мировой войны он был гвардейским офицером Семеновского полка.

