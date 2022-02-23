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Сегодня день рождения великого актёра - Олега, Ивановича нашего, Янковского

Сегодня день рождения великого актёра - Олега, Ивановича нашего, Янковского (7 фото)

Автор:
23 февраля 2022 17:13
Метки: Олег Ивановича Янковский   Сегодня день рождения   актёр   
294
7

Сегодня ему было бы 78. Добрая и светлая память ВЕЛИКОМУ АКТЁРУ!!!

Олега Янковского часто называли «последним аристократом российского кино». И это абсолютно справедливо и в метафорическом, и в прямом смысле слова. Актер был потомком дворянского рода с польскими и белорусскими корнями. Его отец, Ян Янковский, был родом из Варшавы. Во время Первой мировой войны он был гвардейским офицером Семеновского полка.

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С женой Людмилой

С сыном Филиппом

– Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Умное лицо – это еще не признак ума, господа. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением лица. Вы улыбайтесь, господа. Улыбайтесь! (х/ф "Тот самый Мюнхгаузен", 1979 год)


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Метки: Олег Ивановича Янковский   Сегодня день рождения   актёр   
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6  комментариев
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9k
кот базилий 3 часа назад
Это Артист с большой буквы, все его роли обожаемы (мной)
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Александр 4 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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Audrius Lape 5 минут назад
Ссылка youtu.be
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4k
balamut Час назад
Сегодня день рождения великого актёра - Олега, Ивановича нашего, Янковского

да не ваш
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7k
workmen77 2 часа назад
Великий артист! Одна из любимых ролей в фильме "Мы, нижеподписавшиеся", сцена, когда он режет лимон - сыграно просто гениально.
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19k
Егор 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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