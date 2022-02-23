Не Северный полюс, а какой-то проходной двор!

…И видят там русских, играющих в футбол. Именно в этот день, 21 апреля, Сергей Зырянов, предприниматель и популяризатор спорта, организовал за свой счёт на Северном полюсе мини–турнир среди любительских команд.



В играх приняли участие 56 человек (8 команд по 7 человек в каждой). Среди участников была команда бизнесменов из Красноярска во главе с самим Зыряновым, команда “Кристалл” Красноярского завода холодильных установок, команда из дома-интерната детей-сирот, группа музыкантов, команда группы “Метелица”, известная своими полярными путешествиями. Центр подготовки космонавтов им.Ю.А.Гагарина тоже был представлен командой, которую возглавлял Герой России космонавт Юрий Маленченко.



Для хорошего настроения привезён был даже целый ансамбль мотологической музыки «Тайм–Аут», который смог дать 12–тиминутный концерт на ветру в сильный мороз.



Народ слушал музыку, играл в футбол, пил водку — всем было весело. Всем, кроме Стайгера(которому, к слову, тоже предложили выпить - но он отказался).



Поначалу он не мог сказать ничего, кроме «Crazy, crazy, crazy…», а потом плюнул, обозвал Северный полюс проходным двором и увёл свою экспедицию обратно в Белое Безмолвие, к далёкому канадскому берегу.