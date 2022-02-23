Не Северный полюс, а какой-то проходной двор!

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Известный американский полярный путешественник на собачьих упряжках Уилл Стайгер задумал впервые в истории пересечь Арктику через Северный полюс за один сезон
Этот поход должен был стать его последним «большим» путешествием, и подготовка к нему была очень серьёзной. Было сделано даже три тренировочных похода общей протяжённостью в несколько тысяч километров.
Наконец, 8 марта 1995 года интернациональная экспедиция из шести человек во главе с Уиллом стартовала от архипелага Северная Земля (Россия) в направлении острова Элсмир (Канада). Предстояло пройти около 4000 километров, причём на полюсе планировалось оказаться в День Земли, 22 апреля. И вот, после полутора месяцев перехода по снежным полям Северного Ледовитого океана, полярники достигают Северного полюса…
Наконец, 8 марта 1995 года интернациональная экспедиция из шести человек во главе с Уиллом стартовала от архипелага Северная Земля (Россия) в направлении острова Элсмир (Канада). Предстояло пройти около 4000 километров, причём на полюсе планировалось оказаться в День Земли, 22 апреля. И вот, после полутора месяцев перехода по снежным полям Северного Ледовитого океана, полярники достигают Северного полюса…
…И видят там русских, играющих в футбол. Именно в этот день, 21 апреля, Сергей Зырянов, предприниматель и популяризатор спорта, организовал за свой счёт на Северном полюсе мини–турнир среди любительских команд.
В играх приняли участие 56 человек (8 команд по 7 человек в каждой). Среди участников была команда бизнесменов из Красноярска во главе с самим Зыряновым, команда “Кристалл” Красноярского завода холодильных установок, команда из дома-интерната детей-сирот, группа музыкантов, команда группы “Метелица”, известная своими полярными путешествиями. Центр подготовки космонавтов им.Ю.А.Гагарина тоже был представлен командой, которую возглавлял Герой России космонавт Юрий Маленченко.
Для хорошего настроения привезён был даже целый ансамбль мотологической музыки «Тайм–Аут», который смог дать 12–тиминутный концерт на ветру в сильный мороз.
Народ слушал музыку, играл в футбол, пил водку — всем было весело. Всем, кроме Стайгера(которому, к слову, тоже предложили выпить - но он отказался).
Поначалу он не мог сказать ничего, кроме «Crazy, crazy, crazy…», а потом плюнул, обозвал Северный полюс проходным двором и увёл свою экспедицию обратно в Белое Безмолвие, к далёкому канадскому берегу.
В играх приняли участие 56 человек (8 команд по 7 человек в каждой). Среди участников была команда бизнесменов из Красноярска во главе с самим Зыряновым, команда “Кристалл” Красноярского завода холодильных установок, команда из дома-интерната детей-сирот, группа музыкантов, команда группы “Метелица”, известная своими полярными путешествиями. Центр подготовки космонавтов им.Ю.А.Гагарина тоже был представлен командой, которую возглавлял Герой России космонавт Юрий Маленченко.
Для хорошего настроения привезён был даже целый ансамбль мотологической музыки «Тайм–Аут», который смог дать 12–тиминутный концерт на ветру в сильный мороз.
Народ слушал музыку, играл в футбол, пил водку — всем было весело. Всем, кроме Стайгера(которому, к слову, тоже предложили выпить - но он отказался).
Поначалу он не мог сказать ничего, кроме «Crazy, crazy, crazy…», а потом плюнул, обозвал Северный полюс проходным двором и увёл свою экспедицию обратно в Белое Безмолвие, к далёкому канадскому берегу.
P.S. Уставших игроков долго доставляли на материк. Сперва их привезли на станцию "Северный полюс-89", а потом должны были самолетами вывозить приезжих на Таймыр и далее, "местных" на Землю Франца-Иосифа, продолжать работу по изучению Севера. Хех, это вам не "С лёгким паром", а русские реалии.
Проснуться с похмелья на Земле Франца-Иосифа и думать, как оттуда выбраться. Но это совсем другая история...А Уилл Стайгер больше на полюс не ходил. Ни на Северный, ни на Южный. А вдруг там тоже русские с пингвинами в футбол играют....
Проснуться с похмелья на Земле Франца-Иосифа и думать, как оттуда выбраться. Но это совсем другая история...А Уилл Стайгер больше на полюс не ходил. Ни на Северный, ни на Южный. А вдруг там тоже русские с пингвинами в футбол играют....
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Метки: путешественники северный полюс футбол
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