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Не Северный полюс, а какой-то проходной двор!

Не Северный полюс, а какой-то проходной двор! (2 фото + 1 видео)

Автор:
23 февраля 2022 16:45
Метки: путешественники   северный полюс   футбол   
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Известный американский полярный путешественник на собачьих упряжках Уилл Стайгер задумал впервые в истории пересечь Арктику через Северный полюс за один сезон

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Метки: путешественники   северный полюс   футбол   
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Mamin Sibiriak 2 часа назад
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Sanar 2 часа назад
Свежак новость 1995 год, что ещё лет десять не дотерпел?)))
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