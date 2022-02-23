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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения.
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Авторский пост
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В конце восьмидесятых был небольшой период, что дома оставался последний кусок хозяйственного мыла, в магазинах голяк, зарплаты моей и жены едва хватало на продукты и так вышло, что мылом мылись жена и дочь, а я мылся стиральным порошком "Лотос", которым с нами расплатились за работы в отделе "Райсельхозкооперации". Начиналась эпоха бартера, магазинов коммерческих цен и рыночного беспредела. Близился развал СССР.
Фантазёр малолетний.