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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
23 февраля 2022 10:55
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1184
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения.
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6k
Думай о хорошем! 2 часа назад
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784k
NAZARETH 16 минут назад
Комментарий к фото
"Скоромное"....
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330k
Booharik 59 минут назад


В конце восьмидесятых был небольшой период, что дома оставался последний кусок хозяйственного мыла, в магазинах голяк, зарплаты моей и жены едва хватало на продукты и так вышло, что мылом мылись жена и дочь, а я мылся стиральным порошком "Лотос", которым с нами расплатились за работы в отделе "Райсельхозкооперации". Начиналась эпоха бартера, магазинов коммерческих цен и рыночного беспредела. Близился развал СССР.
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5k
rutt Час назад
Про динозавра и метеорит сильно. Было бы смешно если бы не весь 3.14здец кругом творящийся
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