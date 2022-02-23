FISHKINET
Готовая подборка подарков к 23 февраля Готовая подборка подарков к 23 февраля Владимир Вангович: как Жириновский всё предсказал Владимир Вангович: как Жириновский всё предсказал Киргизы жалуются на несправедливость из-за помощи, которую Россия оказывает беженцам из Донбасса Киргизы жалуются на несправедливость из-за помощи, которую Россия... Уйди, противная: что такое депривация и необычные способы борьбы с ней Уйди, противная: что такое депривация и необычные способы борьбы с ней Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки "Режиссёру за это надо отрубить не только руки, но и ноги" - так говорили о фильме "Собачье сердце" "Режиссёру за это надо отрубить не только руки, но и ноги" - так... Дилемма с коньяком: вся суть пессимистов и оптимистов Дилемма с коньяком: вся суть пессимистов и оптимистов Праздничная, но не про защитников подборка каламбуров и лингвошуток Праздничная, но не про защитников подборка каламбуров и лингвошуток Подросток в форме ЧОП заявился в школу Дубны и разбил охраннику нос Подросток в форме ЧОП заявился в школу Дубны и разбил охраннику нос Эксперты Brand Analytics показали как россияне в соцсетях поддержали признание ЛНР и ДНР Эксперты Brand Analytics показали как россияне в соцсетях... Пока жена спит можно и похулиганить Пока жена спит можно и похулиганить Это не заразно: тест по известным поп-исполнителям девяностых Это не заразно: тест по известным поп-исполнителям девяностых Психиатрическая бригада приехала за депутатом во время заседания Психиатрическая бригада приехала за депутатом во время заседания Приз в студию: выступление Зеленского тянет на Нобелевку в номинации «Воробей мира» Приз в студию: выступление Зеленского тянет на Нобелевку в... Как украсть 100 миллионов. Ограбление в Антверпене Как украсть 100 миллионов. Ограбление в Антверпене 15 изображений, которые доказывают, что Япония уже живет в будущем 15 изображений, которые доказывают, что Япония уже живет в будущем Как в старые времена проверяли девственность Как в старые времена проверяли девственность Сенатор Совфеда заявила, что Россия убрала новый «пакет санкций в пакет с пакетами» Сенатор Совфеда заявила, что Россия убрала новый «пакет санкций в... Эффектное приземление самолета Эффектное приземление самолета
С Днем защитника Отечества!

С Днем защитника Отечества! (12 фото)

Автор:
23 февраля 2022 07:14
Метки: 23 февраля   настроение   праздник   
252
12
Поздравляю с Днем защитника Отечества и от чистого сердца хочу пожелать сохранять спокойствие и уверенность в любой жизненной ситуации, совершать красивые и добрые поступки, беречь и крепко любить своих родных. В общем с праздником мужики.
×
×

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: 23 февраля   настроение   праздник   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
16
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Том Джоуд 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Альтист Данилов Минуту назад
Всем ЗДОРОВЬЯ !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Похабыч 14 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mixan Полчаса назад
С Днем Советской Армии и Флота мужики ! Преемственность поколений никто не отменял ..
Подарок нам наш глава государства хороший преподнес признав Новороссию и встав на ее защиту !

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Франц Лефорт 41 минуту назад
Всех с праздником, друзья!
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
gavrosh 43 минуты назад
С праздником мужики!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
127k
Leff Час назад
Вот он настоящий праздник!
Вот он настоящий праздник!Посмотреть
Вот он настоящий праздник!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
124k
Игорь Час назад
Поздравляю весь советский народ с Днём нашей Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Рабоче-Крестьянского Красного флота!
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Alexander Час назад
С праздником, друзья!!!
03.1979-07.1989 ВВ МВД СССР
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Outcast 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Fishki_surfer 2 часа назад
Ну, слава богу, сегодня войны не будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Kucher 2 часа назад
А у меня сегодня аж двойной праздник. Сегодня 80 лет части, в которой я имел честь 10 лет служить штурманом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Dihydrogen Monoxide 2 часа назад
Несмотря на мужской окрас праздника 23 Февраля, Отечество защищает и прекрасный пол. Поэтому хочу пожелать всем дамам, чтобы сила духа и внутренняя стойкость не затмевала женственности, мягкости и нежности дамской натуры. Пускай женские хитрости выручают в непростых ситуациях, и всегда есть сильное плечо, на которое можно положиться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Артем 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Готовая подборка подарков к 23 февраля Готовая подборка подарков к 23 февраля Легкие детские рисунки и раскраски на 23 февраля для срисовки Легкие детские рисунки и раскраски на 23 февраля для срисовки Детские рисунки на 23 февраля Детские рисунки на 23 февраля Что подарить дедушке на 23 февраля? Что подарить дедушке на 23 февраля? 56 идей что подарить брату на 23 февраля 56 идей что подарить брату на 23 февраля ТОП-60 подарков коллегам-мужчинам на 23 февраля ТОП-60 подарков коллегам-мужчинам на 23 февраля
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4127600



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
0
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Почему моджахеды не снесли памятник советскому солдату Мальцыну
5
55
Почему моджахеды не снесли памятник советскому солдату Мальцыну
Набирающие популярность
Часы мастера Фло
0
5
Часы мастера Фло
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 20 февраля
1
1
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 20 февраля
Тайна лакриматориев: зачем женщины прошлого собирали слёзы в пузырёк
Тайна лакриматориев: зачем женщины прошлого собирали слёзы в пузырёк
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидеть может каждый...
0
0

Лучшие демотиваторы
﻿Что видит Хищник после 15 секундной погони за мной
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#история#Россия#дтп#аварии#СССР#путин#Ynews#санкции
#Юмор#ватермарк#факты#в мире#интересное#авто аварии#автомобили#ДНР#Реакция#автомир
#животные#интересно#люди#Украина#подборка#дети#кино#ЛНР#еда#собака

На что жалуетесь?

Вернуться