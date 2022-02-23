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Поздравляю с Днем защитника Отечества и от чистого сердца хочу пожелать сохранять спокойствие и уверенность в любой жизненной ситуации, совершать красивые и добрые поступки, беречь и крепко любить своих родных. В общем с праздником мужики.
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Авторский пост
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Метки: 23 февраля настроение праздник
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