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В Совбезе признали, что мигранты массово получают гражданство благодаря фиктивным бракам

В Совбезе признали, что мигранты массово получают гражданство благодаря фиктивным бракам (2 фото)

Автор:
22 февраля 2022 22:57
Сообщество : Жить в России
Метки: Совбез   брак   загс   иностранцы   мигранты   таджики   
667
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Об этом заявил зампред Совбеза - Дмитрий Медведев. Он посетовал, что «пробелы в законодательстве оставляют лазейки для мошенников».

В последнее время о проблемах с мигрантами заговорили на уровне руководителей страны. Возможно, пришло осознание. Или же этих проблем стало столько, что откладывать их решение больше нельзя.

Например, недавно высказался Дмитрий Медведев: «Пробелы в законодательстве пока не позволяют вести эффективную борьбу и с такой лазейкой для мошенников как фиктивные браки или установление отцовства для ускоренной регистрации иностранцев и получения гражданства».

Замечание-то верное, но конкретных решений пока нет. А то, что фиктивные браки используют для получения гражданства… это действительно для кого-то было секретом ?

Та же Калужская область, город Обнинск: из 100 тысяч жителей, 37 тысяч - иностранцы. По статистике Калужского областного ЗАГСа за 2021 год: из 7019 браков, 1524 были заключены с гражданами Таджикистана. Видимо, по большой и чистой любви.

Как утверждает калужский депутат, Сергей Фадеев: «Практически все эти браки — фиктивные, ради получения российского гражданства. Расценки на «услугу» можно легко найти в интернете. За сумму в пределах 2 тысяч долларов любому гостю из СНГ подберут русскую «жену» и помогут быстро сыграть свадьбу».

А глава информационного центра по контролю за нелегальной миграцией, Александр Дягилев, говорит о вообще смешной сумме - 5 000 рублей за фиктивный брак. Примерно за столько можно «договориться» с будущей супругой из деревни в Нижегородской области. Так что с 2 тысячами долларов явно погорячились - всё можно провернуть гораздо бюджетней.

Вот анализ расторжений фиктивных браков за 2020 год. Вполне себе доступные цены:

Около 50% «женихов» - таджики. И 35% - азербайджанцы.

Хотя нельзя исключать и браки по любви. И такое бывает. Наверное…

Источник:

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Метки: Совбез   брак   загс   иностранцы   мигранты   таджики   
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814
Трям 44 минуты назад
Проситутки и чернильницы! И уверен, 90% из этих продажных шалав - хохлушки, получившие гражданство РФ.
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7k
Виталий Минуту назад
И что же им дома то не сидится? В свое время гнали у себя русских, а сейчас лезут в Россию как тараканы.
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1k
Хаим Каценеленбоген 7 минут назад
импорт дешёвой неквалифицированной рабочей силы, конечно, способствует росту экономики и сверхобогащению отдельных граждан, однако в долгосрочной перспективе ничего хорошего не несёт.
Как говорят мои знакомые: "Париж это город, где когда-то жили французы".
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6k
Думай о хорошем! 8 минут назад
в Германии сучки просят от 15 000 евро за фиктивный брак для получения вида на жительство
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622
moishab 11 минут назад
А что Медведь придурок принял? 0 промилле?
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2k
MC 13 минут назад
За фиктивный брак каждую суку вешать вместе с черножопым "мужем" рядом с ее местом проживания на столбах, чтобы другая сука подумала прежде, чем принять решение. Черножопые! Живите и процветайте в своих аулах и кишлаках!
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14k
Алексей 24 минуты назад
#медведевсказал

решили возродить тег?
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22k
Ватаку Накомоде Полчаса назад
А почему нельзя этот закон отменить? Есть страны, получить гражданство которых крайне сложно или невозможно. Почему нельзя у нас так же? Очень сложно, долго, с кучей условий, строгой сдачей экзаменов, и т.д. Плюс лишение этого самого гражданства и депортация с последующим запретом на въезд в случае малейшего нарушения какого-либо из законов РФ. Все решается элементарно, но наши бюрократы только имитируют деятельность, вместо того чтобы за несколько дней подготовить поправки к законам и начать массово вышвыривать особо хитрожопых понаехавших в родные аулы.
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14k
Владислав Грецов 38 минут назад
и где конкретные действия ? выявление, лишение гражданства ,наказание, депортация ?
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814
Трям 39 минут назад
Это не так и сложно остановить. Просто получение гражданства по браку, сделать через 20лет оного, а обычное как есть. И запретить "жениху" покидать территорию России без особых оснований (смерть родных или родственников, смерть второй жены на родине или их детей и т.д. и в таком же духе сарказма)
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32k
Крымчанка 46 минут назад
Засилье чурок. То-то, смотрю в последнее время странные фейсы часто на улице попадаются.
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13k
info-kozirev 54 минуты назад
Так сколько говорят,ЛИШИТЬ гражданства как полученного по фальшивым основаниям,с высылкой нахрен отсюда всей этой мигрансткой швали.
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13k
Bill Час назад
5000 рублей за фиктивный брак - это Александр Дягилев 3,14здит, конечно. Допускаю единичные случаи.
На самом деле, проблема острая для всех успешных стран. Обычно решается тем, что гражданство предоставляется только после нескольких лет совместного проживания в счастливом браке. Трудоустройства и выплаты всех налогов за это время, конечно.
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