В Совбезе признали, что мигранты массово получают гражданство благодаря фиктивным бракам

Об этом заявил зампред Совбеза - Дмитрий Медведев. Он посетовал, что «пробелы в законодательстве оставляют лазейки для мошенников».
В последнее время о проблемах с мигрантами заговорили на уровне руководителей страны. Возможно, пришло осознание. Или же этих проблем стало столько, что откладывать их решение больше нельзя.
Например, недавно высказался Дмитрий Медведев: «Пробелы в законодательстве пока не позволяют вести эффективную борьбу и с такой лазейкой для мошенников как фиктивные браки или установление отцовства для ускоренной регистрации иностранцев и получения гражданства».
Замечание-то верное, но конкретных решений пока нет. А то, что фиктивные браки используют для получения гражданства… это действительно для кого-то было секретом ?
Та же Калужская область, город Обнинск: из 100 тысяч жителей, 37 тысяч - иностранцы. По статистике Калужского областного ЗАГСа за 2021 год: из 7019 браков, 1524 были заключены с гражданами Таджикистана. Видимо, по большой и чистой любви.
Как утверждает калужский депутат, Сергей Фадеев: «Практически все эти браки — фиктивные, ради получения российского гражданства. Расценки на «услугу» можно легко найти в интернете. За сумму в пределах 2 тысяч долларов любому гостю из СНГ подберут русскую «жену» и помогут быстро сыграть свадьбу».
А глава информационного центра по контролю за нелегальной миграцией, Александр Дягилев, говорит о вообще смешной сумме - 5 000 рублей за фиктивный брак. Примерно за столько можно «договориться» с будущей супругой из деревни в Нижегородской области. Так что с 2 тысячами долларов явно погорячились - всё можно провернуть гораздо бюджетней.
Вот анализ расторжений фиктивных браков за 2020 год. Вполне себе доступные цены:
Около 50% «женихов» - таджики. И 35% - азербайджанцы.
Хотя нельзя исключать и браки по любви. И такое бывает. Наверное…
Источник:
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Как говорят мои знакомые: "Париж это город, где когда-то жили французы".
решили возродить тег?
При этом с возможностью сохранения ими двойного гражданства?
Все еще верите в "полезность" решений по привлечению "в гражданство"?
Там полезностью и не пахнет
На самом деле, проблема острая для всех успешных стран. Обычно решается тем, что гражданство предоставляется только после нескольких лет совместного проживания в счастливом браке. Трудоустройства и выплаты всех налогов за это время, конечно.
Если брак был менее 2х лет, то жена/муж иностранец отправляется домой.
После 2х лет брака иностранный супруг уже получает независимый вид на жительство.
Трудоустройство же и налоги - это путь в гражданство, но огромная куча иждивенцев чудно сидят десятками лет со своим ВНЖ на социальной помощи.
А вот контроль надзорных органов, что брак не фиктивен - эт да... и соседей опрашивают и приходят с проверками, стирается ли белье в одной машинке, посуда в одной посудомойке, спят ли в одной спальне, и т.д.
Вопросы порой бывают на грани... когда была последняя менструация у жены или какое нижнее белье она носит - одни из самых невинных.