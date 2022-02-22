В Совбезе признали, что мигранты массово получают гражданство благодаря фиктивным бракам

В последнее время о проблемах с мигрантами заговорили на уровне руководителей страны. Возможно, пришло осознание. Или же этих проблем стало столько, что откладывать их решение больше нельзя.

Например, недавно высказался Дмитрий Медведев: «Пробелы в законодательстве пока не позволяют вести эффективную борьбу и с такой лазейкой для мошенников как фиктивные браки или установление отцовства для ускоренной регистрации иностранцев и получения гражданства».

Замечание-то верное, но конкретных решений пока нет. А то, что фиктивные браки используют для получения гражданства… это действительно для кого-то было секретом ?

Та же Калужская область, город Обнинск: из 100 тысяч жителей, 37 тысяч - иностранцы. По статистике Калужского областного ЗАГСа за 2021 год: из 7019 браков, 1524 были заключены с гражданами Таджикистана. Видимо, по большой и чистой любви.

Как утверждает калужский депутат, Сергей Фадеев: «Практически все эти браки — фиктивные, ради получения российского гражданства. Расценки на «услугу» можно легко найти в интернете. За сумму в пределах 2 тысяч долларов любому гостю из СНГ подберут русскую «жену» и помогут быстро сыграть свадьбу».

А глава информационного центра по контролю за нелегальной миграцией, Александр Дягилев, говорит о вообще смешной сумме - 5 000 рублей за фиктивный брак. Примерно за столько можно «договориться» с будущей супругой из деревни в Нижегородской области. Так что с 2 тысячами долларов явно погорячились - всё можно провернуть гораздо бюджетней.

Вот анализ расторжений фиктивных браков за 2020 год. Вполне себе доступные цены: