"Вечер в хату!": министр юстиции Украины "заботал по фене"

По словам Малюськи, попытки России организовать беспорядки в тюрьмах не увенчались успехом. Но министр юстиции Украины предупреждает украинцев и просит в течение последующих нескольких недель не реагировать на сфальсифицированные видео и проплаченные протесты у тюрем.

Все, что нужно знать об уровне чиновников вна Украине.