"Вечер в хату!": министр юстиции Украины "заботал по фене"

По ряду украинских тюрем прокатились бунты из-за скотских условий содержания. Конечно же, по словам министра юстиции Незалежной Дениса Малюськи, указание устроить беспорядки в тюрьмах дали "авторитетные" заключенные из РФ.
В ответ на происки России, министр юстиции запостил видеообращение к бунтующим в своем Фейсбуке.
Начал он его с фразы "вечер в хату", а закончил фразой "тихо ща":
"Вечер в хату людям, которые заехали и мотают сроки в наших буцыгарнях. Про прогон от преступников из "Раши" знаю, слышал...Просят поднять шум и творить беспорядок в тюрьмах и на воле. Знаю...Но ведь в нашей хате свои порядки и законы. Мы против беспредела. Поэтому, люди - тихо, ша! Без кипиша! — проговорил в своем обращении министр юстиции Украины.
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По словам Малюськи, попытки России организовать беспорядки в тюрьмах не увенчались успехом. Но министр юстиции Украины предупреждает украинцев и просит в течение последующих нескольких недель не реагировать на сфальсифицированные видео и проплаченные протесты у тюрем.
Все, что нужно знать об уровне чиновников вна Украине.
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Министр юстиции шлёт маляву...зэкам маляву.
Малюська отправил маляву через Фейсбук!
Блин, да это новое слово в методике подавления тюремных бунтов!
на: Т.е. министр юстиции уверен, что у укрозэков есть свободный доступ к инету на зонах.
Тьфу противно смотреть на этого петуха во власти