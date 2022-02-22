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"Вечер в хату!": министр юстиции Украины "заботал по фене"

"Вечер в хату!": министр юстиции Украины "заботал по фене" (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 февраля 2022 22:08
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Малюська   Украина   бунты   вечер в хату   министр юстиции   обращение   тюрьмы   
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По ряду украинских тюрем прокатились бунты из-за скотских условий содержания. Конечно же, по словам министра юстиции Незалежной Дениса Малюськи, указание устроить беспорядки в тюрьмах дали "авторитетные" заключенные из РФ.

В ответ на происки России, министр юстиции запостил видеообращение к бунтующим в своем Фейсбуке.

Начал он его с фразы "вечер в хату", а закончил фразой "тихо ща":

"Вечер в хату людям, которые заехали и мотают сроки в наших буцыгарнях. Про прогон от преступников из "Раши" знаю, слышал...Просят поднять шум и творить беспорядок в тюрьмах и на воле. Знаю...Но ведь в нашей хате свои порядки и законы. Мы против беспредела. Поэтому, люди - тихо, ша! Без кипиша! — проговорил в своем обращении министр юстиции Украины.

По словам Малюськи, попытки России организовать беспорядки в тюрьмах не увенчались успехом. Но министр юстиции Украины предупреждает украинцев и просит в течение последующих нескольких недель не реагировать на сфальсифицированные видео и проплаченные протесты у тюрем.

Все, что нужно знать об уровне чиновников вна Украине.

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Метки: Малюська   Украина   бунты   вечер в хату   министр юстиции   обращение   тюрьмы   
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11  комментариев
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4k
Очень Злой 37 минут назад
Фамилия такая это из за писюна?
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2k
vagon1 3 минуты назад
Ну это просто пи....
Министр юстиции шлёт маляву...зэкам маляву.
Малюська отправил маляву через Фейсбук!
Блин, да это новое слово в методике подавления тюремных бунтов!
на: Т.е. министр юстиции уверен, что у укрозэков есть свободный доступ к инету на зонах.
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13k
Bill 10 минут назад
Короче, кто недоволен скотскими условиями содержания в тюрьме - тот агент Москвы. Ясно, расходимся.
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4k
Дмитрий 13 минут назад
Я подумал, что он готовиться начал.
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Tuskub 16 минут назад
... из серии - ОБС и без прямых ссылок? ..хохляцкие "небратья" опять чудят и "расжигают"? ((
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14
Алексей 17 минут назад
Дениску бы на вечерок в хату , он порядок там навел бы.
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28k
Alex Полчаса назад
Чипушила пробитый
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1k
Старичок 37 минут назад
так он забыл добавить, кто по масти.
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