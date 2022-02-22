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Приз в студию: выступление Зеленского тянет на Нобелевку в номинации «Воробей мира»

Приз в студию: выступление Зеленского тянет на Нобелевку в номинации «Воробей мира» (2 фото)

Автор:
22 февраля 2022 20:04
Сообщество : Политика
Метки: Зеленский   Украина   комментарии   националисты   политика   политики   речь   
2956
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Жалкое и душераздирающее зрелище! После ночной речи президента Незалежной даже потенциальные соратники остались в недоумении.
Свою реакцию на признание Россией республик Донбасса украинский президент озвучил в 2 часа ночи по Киеву. Понятно, что выступления Зеленского ждали. А когда дождались, мягко говоря, испытали разочарование. И далеко не только его политические оппоненты. Своё недоумения вскоре высказали и националисты, и более взвешенные политики, и общественные деятели, что могли бы быть в стане союзников правящего режима.

Напомним кратко, что в своей речи украинский лидер ни словом не обмолвился о том, какие решительные шаги станет предпринимать в ответ на действия Кремля. Вместо этого он подробно отчитался о своих телефонных разговорах с европейскими и американскими кураторами. «Естественно», пообещал стране поддержку Запада. И неожиданно высказал «гениальную» идею собраться в формате нормандской четвёрки.
Издание Полит Навигатор опубликовало подборку высказываний ряда украинских медийных личностей с откликами на эту «программную» речь. Так, экс-боевик нацбата «Азов» Игорь Мосийчук в эфире UkrLive прямо говорит о своей реакции «Это обращение ни про что. Это обращение про то, что мы обращаемся к нашим партнерам, чтобы они обратились, и что мы будем дипломатическим путем…», — ёрничает бывший нацбатовец.

В тон предыдущему оратору продолжает и редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев: «Военного положения не будет. Разрыва отношений с Россией не будет. Признание Россией ДНР и ЛНР может считаться выходом её из Минских соглашений (не считается – может считаться). Причин для беспокойства нет (!!!!)… И ради этого бульканья я не спал до 2 ночи? Жалкое зрелище. Душераздирающее».

Боевик УНА-УНСО Назар Приходько негодует: «И где хоть какая-то, хоть какая-то конкретика?! Люди не спят, переживают, нервничают, а президент выходит с обращением в стиле тоста на свадьбе».

Что касается призыва «воробья мира» встретиться в нормандском Формате, то тут просто не хватает слов для комментов. На ум приходит одна известная фраза: «Вспомнила бабка, как девушкой была…»

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Метки: Зеленский   Украина   комментарии   националисты   политика   политики   речь   
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923
Chaim Kushnir Час назад
«Вы хотите декоммунизации? Нас это тоже вполне устраивает, но не нужно останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация» (с)
Все еще впереди для нацистской мрази. И это "впереди" не за горами!
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13k
Юрий Николаевич Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
722
Izvestniy Полчаса назад
Читаю комментарии и понимаю, почему не любят русских и откуда берётся русофобия. Вам своей территории мало? Из чего состоит Россия? Присмотритесь - из окупированных народов и их территорий. Станете жить лучше с присоединённым куском Украины и анексированной Беларусью? Уверен что нет. Гонару много, мозгов нет.
И да, скидывайтесь ещё и 13-й зарплатой на признание территории.
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804
Трям Полчаса назад
А этот шут гороховый уже решил, где будет прятать свою задницу до конца своих недолгих дней?
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4k
alex Полчаса назад
жалко клоуна
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9k
Караганда Полчаса назад
все так радовались,когда клоуна в президенты выбрали и дайте грошей -это принцип жизни
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166
S400 41 минуту назад
Я так понимаю автора устроил бы вариант объявления войны? У автора чешутся ягодицы посидеть в окопе? А выдюжишь ли?строчить на "фишках" это не укрепрайоны штурмовать.. забавляют меня такие писуны...Сталин при всем своем величии и то не сразу нашел что сказать народу.
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19k
KOSTELLO 44 минуты назад
"Напомним кратко, что в своей речи украинский лидер ни словом не обмолвился о том, какие решительные шаги станет предпринимать в ответ на действия Кремля"

Ну так не успел подгрузить инструкции от хозяев, а самостоятельно ему рот открывать запрещено
А то ляпнет еще чего
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13k
Великий Кормчий 47 минут назад
Это ещё фигня.
Через пару недель этот долбоящер резко вспомнит Русский язык и начнет лепетать на нём.
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13k
Bill 48 минут назад
Не ругайте пианиста, он играет как умеет.
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2k
azuver 50 минут назад
Зато он он умеет на пианино играть писюном .
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22k
Андрей Иванов 50 минут назад
Это украинский способ сожрать галстук
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70k
parallax 58 минут назад
А что он мог сказать конкретного? Что окончательно разорвёт отношения с Россией?
Так это конец газовой трубе через Украину, и большущая дыра в и без того тощем бюджете.
Зеля лишь повторил то, что ему сказали заокеанские кукловоды.
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6k
Pashuta Час назад
Был королем у шутов. Стал шутом у королей...
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37k
Netyn Час назад
Да какая разница, что он там говорил?
Очередной зицпредседатель
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2k
Роман Бумеров Час назад
Это да, нацики возбудились и заверещали..
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5k
Джордж. Вашингтон. Час назад
Ну тут уж как говорится "вам хорошо, а мне жениться". Легко им его критиковать
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8k
Мистер Фикс Час назад
Клоуну еще не скинули методичку, что и как говорить. А сам он не умеет
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