Приз в студию: выступление Зеленского тянет на Нобелевку в номинации «Воробей мира»

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Жалкое и душераздирающее зрелище! После ночной речи президента Незалежной даже потенциальные соратники остались в недоумении.
Свою реакцию на признание Россией республик Донбасса украинский президент озвучил в 2 часа ночи по Киеву. Понятно, что выступления Зеленского ждали. А когда дождались, мягко говоря, испытали разочарование. И далеко не только его политические оппоненты. Своё недоумения вскоре высказали и националисты, и более взвешенные политики, и общественные деятели, что могли бы быть в стане союзников правящего режима.
Напомним кратко, что в своей речи украинский лидер ни словом не обмолвился о том, какие решительные шаги станет предпринимать в ответ на действия Кремля. Вместо этого он подробно отчитался о своих телефонных разговорах с европейскими и американскими кураторами. «Естественно», пообещал стране поддержку Запада. И неожиданно высказал «гениальную» идею собраться в формате нормандской четвёрки.
Напомним кратко, что в своей речи украинский лидер ни словом не обмолвился о том, какие решительные шаги станет предпринимать в ответ на действия Кремля. Вместо этого он подробно отчитался о своих телефонных разговорах с европейскими и американскими кураторами. «Естественно», пообещал стране поддержку Запада. И неожиданно высказал «гениальную» идею собраться в формате нормандской четвёрки.
Издание Полит Навигатор опубликовало подборку высказываний ряда украинских медийных личностей с откликами на эту «программную» речь. Так, экс-боевик нацбата «Азов» Игорь Мосийчук в эфире UkrLive прямо говорит о своей реакции «Это обращение ни про что. Это обращение про то, что мы обращаемся к нашим партнерам, чтобы они обратились, и что мы будем дипломатическим путем…», — ёрничает бывший нацбатовец.
В тон предыдущему оратору продолжает и редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев: «Военного положения не будет. Разрыва отношений с Россией не будет. Признание Россией ДНР и ЛНР может считаться выходом её из Минских соглашений (не считается – может считаться). Причин для беспокойства нет (!!!!)… И ради этого бульканья я не спал до 2 ночи? Жалкое зрелище. Душераздирающее».
Боевик УНА-УНСО Назар Приходько негодует: «И где хоть какая-то, хоть какая-то конкретика?! Люди не спят, переживают, нервничают, а президент выходит с обращением в стиле тоста на свадьбе».
Что касается призыва «воробья мира» встретиться в нормандском Формате, то тут просто не хватает слов для комментов. На ум приходит одна известная фраза: «Вспомнила бабка, как девушкой была…»
В тон предыдущему оратору продолжает и редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев: «Военного положения не будет. Разрыва отношений с Россией не будет. Признание Россией ДНР и ЛНР может считаться выходом её из Минских соглашений (не считается – может считаться). Причин для беспокойства нет (!!!!)… И ради этого бульканья я не спал до 2 ночи? Жалкое зрелище. Душераздирающее».
Боевик УНА-УНСО Назар Приходько негодует: «И где хоть какая-то, хоть какая-то конкретика?! Люди не спят, переживают, нервничают, а президент выходит с обращением в стиле тоста на свадьбе».
Что касается призыва «воробья мира» встретиться в нормандском Формате, то тут просто не хватает слов для комментов. На ум приходит одна известная фраза: «Вспомнила бабка, как девушкой была…»
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Все еще впереди для нацистской мрази. И это "впереди" не за горами!
И да, скидывайтесь ещё и 13-й зарплатой на признание территории.
Другое дело, что сегодня 21 век и то что происходит - это да, дикость.
Ну так не успел подгрузить инструкции от хозяев, а самостоятельно ему рот открывать запрещено
А то ляпнет еще чего
Через пару недель этот долбоящер резко вспомнит Русский язык и начнет лепетать на нём.
Так это конец газовой трубе через Украину, и большущая дыра в и без того тощем бюджете.
Зеля лишь повторил то, что ему сказали заокеанские кукловоды.
Очередной зицпредседатель